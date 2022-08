Encuentran sin vida a la expresentadora de televisión Marian Manzano en San Salvador

Las autoridades reportaron en horas de la noche del martes 20 de agosto el hallazgo de una mujer sin vida en las instalaciones de un centro comercial en San Salvador. La mujer fue identificada como María Marian Manzano Vega, de 36 años.

Según la versión preliminar, durante la mañana y medio día de este miércoles se desconocía la causa de muerte de Manzano Vega. Sin embargo, la autoridades tienen de hipótesis que podría tratarse de un infarto fulminante que habría acabado con la vida de la expresentadora de televisión.

Marian Manzano Vega se desempeñó como presentadora de televisión en Canal 12 desde 2009 y fue parte del elenco del programa juvenil "Pop 12". Además, condujo el programa infantil "Bajo el Mar". También, en su juventud, participó de certamenes de bellaza como Nuestra Belleza 2006.

La familia y los amigos identificaron el cuerpo de la expresentadora. Por el momento las autoridades no han brindado mayores detalles y la investigación está en curso. Amistades de Marian confirmaron su fallecimiento, pero manifestaron no tener mayor información de lo sucedido. Los detalles han sido consultada por LA PRENSA GRÁFICA al Instituto de Medicina Legal (IML), pero hasta el momento aún no han revelado mayores datos.