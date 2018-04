Encuentran tirado el DUI de Karla Turcios, Cotto dice que el caso se esclarecerá "en poco tiempo"

El Documento Único de Identidad (DUI) de Karla Turcios, la periodista del grupo LPG asesinada el sábado, fue encontrado este lunes 16 de abril en una calle de San Salvador, informó hoy el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, durante el programa matutino Frente a Frente.

Según Cotto, el DUI fue hallado por una persona a eso de las 10:00 de la mañana. Este se encontraba tirado "sobre la avenida Cuscatlán a la altura del paso a desnivel del bulevar Venezuela". La persona que lo encontró lo llevó a la Policía al mediodía.

Según lo relatado por el esposo de la periodista asesinada, el sábado después del mediodía cuando regresaron a la vivienda y Turcios ya no estaba, encontraron la pijama que ella usaba cuando quedó dormida y había rastros de que tomó un baño y se cambió de ropa. Turcios también habría tomado consigo sus documentos personales y su teléfono.

Cotto dijo que el celular de la periodista aún no ha sido encontrado. "Estamos trabajando en esa parte, para ver si es posible dar con el aparato", dijo el director policial.

Aunque aún faltan elementos como ese, Cotto cree "que este caso vamos a poderlo esclarecer en conjunto con la Fiscalía en poco tiempo". "Por lo que llevamos hasta ahora lo que puedo decir es que creo que este proceso investigativo no va a dilatar mucho tiempo", recalcó. Mientras tanto, dijo que se están trabajando todas las posibles líneas de investigación.

Ayer, el fiscal general Douglas Meléndez dijo que en la misma carretera donde fue abandonado el sábado el cuerpo de Turcios, en la Longitudinal del Norte en la jurisdicción de Santa Rosa Guachipilín (Santa Ana), había sido encontrado temprano el mismo día el cadáver de un hombre, también estrangulado y con bolsas en la cabeza, como en el caso de Turcios.

Sobre esto, Cotto dijo que, si bien el otro hallazgo tenía "similares características", "no existe hasta hoy algo que pueda relacionar los dos hechos".

En cuanto al dictamen final del Intituto de Medicina Legal (IML), sobre los detalles de la hora de fallecimiento de Turcios, Cotto dijo que este aún no está listo y que cuando sea finalizado será entregado según el procedimiento legal solamente a la Fiscalía. "Ese dictamen no es entregado a ninguna otra autoridad, incluyendo la Policía, que no sea la Fiscalía", aclaró.

Preliminarmente, Cotto dijo que "en la inspección ocular se establece que probablemente el cuerpo tuviera en ese momento de seis a ocho horas de haber fallecido".

El hallazgo del cuerpo de Turcios fue reportado a las 4:04 en el puesto policial de la zona y "la inspección como tal inicia pasadas las seis de la tarde del mismo sábado", explicó Cotto. "Esta inspección culmina una hora o hora y media después", dijo el funcionario.