Encuesta 100% vía celulares para sortear la cuarentena

La más reciente encuesta hecha por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, fue realizada con una metodología que implicó un 100 por ciento de llamadas a teléfonos celulares, debido a la cuarentena obligatoria por la emergencia provocada por la pandemia del covid-19, algo que, según aseguró Edwin Segura, el director de la unidad, permitió "una muestra bastante representativa de la población".

"No es la primera vez que hacemos encuestas telefónicas. De hecho en 2004 ya hacíamos encuestas telefónicas, lo que es nuevo es que todo el universo haya sido de teléfonos celulares, porque en 2004 la densidad telefónica era del 19%, hoy es del 93.5%", mencionó ayer Segura durante la entrevista en el programa Debate con Nacho, de TCS.

"Puedo contar que logramos una muestra bastante representativa de la población haciendo llamadas aleatorias a los teléfonos celulares, pero alguien podrá decir que para ello teníamos que tener todos los números de los mayores de 18 años y no los teníamos, pero sí los prefijos numéricos de todas las compañías telefónicas. Entonces, seleccionábamos aleatoriamente los prefijos y luego aleatoriamente tomábamos los cuatro números restantes", explicó.

La encuesta dejó como resultado una aprobación del 92.5% a la gestión realizada por Bukele en su primer año de gestión, algo que Segura calificó como "una valoración extraordinaria; desde cualquier punto de vista, es altísimo si lo comparamos con la historia de El Salvador o si lo comparamos con la región".

En el estudio, que incluyó 1,406 entrevistas, de casi 10 minutos cada una, entre el 11 y el 22 de mayo de 2020, también se destacó que el tema de la seguridad era el principal logro del actual gobierno, así como el manejo que se ha hecho de la pandemia, aún y con varios desaciertos.

"La pandemia le ha ayudado al presidente. Cuando le preguntamos a la gente sobre el principal logro: es la seguridad. Cuando le preguntamos a la gente en la encuesta de final de gestión de Sánchez Ceren cuál era el principal reto del nuevo Gobierno: era la seguridad", mencionó Segura, quien dijo que este punto había sido comprobable en las tres encuestas anteriores de LPG Datos en las que el índice de victimización había descendido.

Empero, en el otro extremo, Segura también señaló que "la gente ve como un desacierto la relación con la Asamblea, el que no vea acuerdos, que no logra negociar bien, que no ha sabido concertar. La gente no está culpando unilateralmente ni diciendo que la Asamblea está bloqueando al gobierno, ve que no ha habido acuerdos".

También dijo que las personas encuestadas consideraron más como "fracaso (de la actual gestión) la descoordinación para la entrega de los $300 que las condiciones que han tenido que sobrellevar los que han estado varados en el exterior".