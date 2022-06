Encuesta UCA: Ley del bitcóin y aprobación de préstamos millonarios entre lo que más resiente la población por parte de la Asamblea Legislativa

En la más reciente encuesta de evaluación presidencial, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA) registró que la población salvadoreña sigue teniendo una buena imagen del presidente Nayib Bukele, quien recibió una calificación de 8.43. Según la directora del IUDOP, Laura Andrade, esto ha traído como consecuencia una buena calificación para la Asamblea Legislativa, con mayoría de diputados de Nuevas Ideas, institución que recibió una nota de 7.45.

Andrade analiza que la imagen del presidente salvadoreño tiene incidencia en la percepción del trabajo de los diputados; sin embargo, aún hay unos temas que la población resiente de los parlamentarios, según los datos recolectados en 1,270 entrevistas personales que fueron realizadas desde mediados de mayo.

“La calificación de las autoridades está influida en concreto en el nivel de confianza que la ciudadanía salvadoreña tiene respecto del presidente Nayib Bukele”, detalló la directora del IUDOP en sus declaraciones en la entrevista de Frente a Frente.

Entre las medidas que más representan opiniones negativas se encuentra la aprobación de la ley bitcóin. El 83.9 % de los salvadoreños considera que esta no ha traído ningún beneficio a sus familias o que el beneficio ha sido mínimo. “Vemos que es una de las decisiones, además de varias, que es de las principales que la gente advierte que se ha tomado a sus espaldas, en la que no están de acuerdo mayoritariamente, y ahora en esta oportunidad la gente no refleja que tampoco le ha traído un beneficio directo para sus familias y mejorar su situación económica familiar”, reiteró Andrade en su análisis.

Imagen cortesía.

Además, el IUDOP consultó a los salvadoreños sobre la opinión que tienen de la aprobación de préstamos millonarios por parte de la Asamblea. Ante la pregunta ¿qué tanto cree que le beneficiará a usted y su familia el nivel de endeudamiento que tiene el país?, el 61.7 % respondió que poco o nada.

Cortesía.

La encuesta de la UCA coincide con lo reflejado en otros estudios de opinión, en la cual se ha determinado que la mayor parte de la población tiene buena percepción del régimen de excepción en términos generales, a pesar de la serie de denuncias de capturas arbitrarias y el irrespeto a los derechos humanos.

El 77.6 % de los entrevistados calificó de forma positiva la aprobación del régimen de excepción por parte de los diputados, sumado a la buena imagen que se tiene de las acciones de seguridad pública.

Sin embargo, durante el estudio, al menos 6 de cada 10 salvadoreños consideró que el número de personas detenidas “por error” es aún mayor a lo que las autoridades afirman de manera oficial y un 29.6 % cree que las autoridades realizan estas capturas para acallar a las voces críticas al gobierno de turno.

Cortesía.