Enfermera resultó lesionada en accidente de tránsito 

La enfermera Patricia Gómez, de 23 años, resultó lesionada esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 48 de la carretera antigua a Zacatecoluca, en la jurisdicción de Santiago Nonualco, La Paz.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial de Zacatecoluca con golpes en diversas partes del cuerpo.

"Mi hija iba para su trabajo, ella es enfermera de Bienestar Magisterial, y me dijo que se iba a ir temprano para hacer unas diligencias. Ella no corre en la moto, no se como le paso esto, ya lleva tres años manejando y nunca había tenido un accidente", manifestó la madre de la lesionada.

Mientras que el conductor del pickup, identificado como Carlos Morales, quien según la Policía fue el responsable del accidente, manifestó que debido al congestionamiento que había en la zona se quedó en medio de la carretera, esperando incorporarse a un desvío hacia una cooperativa de la zona, y la motociclista impactó con su vehículo.

La policía determinó que el percance se originó por la invasión de carril contrario que realizó Morales.