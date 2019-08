Enfermeras se unen a campaña mundial con el fin de visibilizar la labor

Sumaban 35,880 las personas inscritas en la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería hasta enero pasado, según los datos del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP). De ellas, solo el 40 % tiene un empleo en esa área, asegura la Asociación Nacional de Enfermeras (ANES), que está liderando una campaña para visibilizar esta y otras deudas con el sector de enfermería en El Salvador.

En detalle, el CSSP, instancia de la que depende la referida junta, registraba que el 90 % de ese total son mujeres y apenas un 10 % hombres; y 7.77 tienen la Licenciatura en Enfermería; y los restantes están registrados como auxiliares, técnicos y tecnólogos.

Por este grupo de la población es que la ANES, junto al Ministerio de Salud, al Consejo de Instituciones Formadoras de Recursos Humanos de Enfermería de El Salvador (CEFRES) y la mencionada Junta de Vigilancia lanzará el 23 de agosto próximo la campaña "Nursing Now" ("Enfermería ahora"), que ya la presentó a nivel mundial la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en febrero de 2018 en Ginebra (Suiza), y que tiene como objetivo empoderar a las enfermeras en el cumplimiento de su papel fundamental en la contribución para lograr una cobertura de salud universal.

"Esta campaña tiene una duración de tres años a nivel mundial y consiste en incidir en algunos temas que son de alto impacto, por ejemplo, la falta de recursos humanos, las condiciones laborales, la formación académica, que los gobiernos reconozcan nuestra labor, especializaciones con posgrados, pero sobre todo que se abran más espacios para que estemos mejor posicionadas en cuanto al reconocimiento de un salario justo y con condiciones de trabajo en la que no falten los insumos que nos permitan brindar el mejor servicio a los pacientes", expresó la presidenta de ANES, Nora Eloísa Barahona de Peñate.

A su juicio, dos de las mayores urgencias en El Salvador son: una ley para la carrera de enfermería, que le permita al sector la garantía de un respaldo legal y las facultades para exigir derechos como la educación superior para seguir creciendo profesionalmente, ya que no existen maestrías en esta área en el país.

"Tener una ley de enfermería nos permitiría tener más claridad sobre algunas prestaciones laborales. Con una ley, las cosas se vuelven hechos, porque obliga a trascender a una acción. En Paraguay, por ejemplo, la ley dice que una enfermera no puede trabajar más de seis horas, no ocho. De igual forma, en nuestro país tenemos una gran debilidad, porque no tenemos posgrados propios de enfermería, nos toca ir a otros países como Guatemala o buscar opciones en línea".

Falta de recurso humano

En sintonía con el hecho de que el 60 % de los registrados por la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería no tenga empleo, como lo asegura ANES, otro de los graves problemas que está enfrentando el sector es precisamente la saturación de la carga de trabajo por la falta de personal en los hospitales.

“Es necesario reconocer al personal de enfermería como un recurso vital, que no solo da un cuidado, sino que trasciende más allá; ese rol importante que nosotros jugamos dentro del sistema de salud, cómo nosotros contribuimos a mejorar la salud de los pueblos”.



Nora Barahona, presidenta de ANES

La OPS/OMS también ha advertido esta situación: en una de sus publicaciones, titulada "La OPS/OMS destaca la necesidad de formar más personal de enfermería en América Latina y el Caribe", apunta que una de cada cuatro enfermeras registradas del mundo está en la región de las Américas; sin embargo, alrededor del 57 % de ellas (casi 3 millones) se encuentra en América del Norte.

Lo anterior significa que mientras en el norte del continente hay 110.7 enfermeras por cada 10,000 habitantes, Centroamérica, Suramérica y en el Caribe hay apenas 13.8, en promedio, por lo que muchos países de América Latina y el Caribe enfrentan un déficit de personal de enfermería, lo que supone obstáculo para que todas las personas de la región tengan acceso y cobertura universal de salud, advirtieron los expertos de la OPS/OMS.

Barahona de Peñate ha intentado obtener el dato que revelaría el déficit del personal de enfermería en El Salvador, pero aunque lo ha solicitado al Ministerio de Salud (MINSAL) este no se lo ha detallado.

"Hay un déficit dentro de las instituciones donde laboramos cada quien. El ministerio y el Seguro son los empleadores más fuertes. Los estándares internacionales hablan de una enfermera para cinco pacientes, pero aquí en El Salvador hay una enfermera para 20 pacientes y hasta para 30 hospitalizados en los turnos que son por las noches", afirmó.

En países como Cuba hay una sola enfermera para pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos o críticos, ejemplificó; aunque valoró que cada país debería tener sus propias políticas en cuanto a las necesidades reales de sus recursos humanos en torno a los servicios de enfermería.

Premio Kim Mo In

El Consejo Internacional de Enfermería (CIE), una federación que aglutina a 13 millones de enfermeras y enfermeros en todo el mundo, otorgó un premio de $5,000 a El Salvador por una lucha liderada por ANES que revocó una decisión del consejo directivo del Seguro Social (ISSS) de 2015, cuando eliminó las jefaturas de enfermería en sus centros en todo el país.

32,511

Mujeres estaban inscritas en la Junta de Vigilancia de la profesión de Enfermería hasta inicios del año. Los hombres inscritos eran 3,669.