Enfloran a fallecidos pandemia

Los familiares de las víctimas que fallecieron a causa del covid-19 en El Salvador pudieron tener ingreso al cementerio general de la ciudad de San Miguel, para enflorar a sus seres queridos, luego de que la alcaldía y el Ministerio de Salud discreparan en la decisión de dar acceso a los familiares al camposanto.

El director del CAM, Mauricio Bonilla, informó que debido a que el cementerio no tenía un lugar específico designado para llevar a cabo las inhumaciones de víctimas de covid-19, se había dado el acceso a los familiares para que pudieran visitar a sus seres queridos.

Según comentaron habitantes migueleños, habían permanecido en incertidumbre los días previos al 2 de noviembre, ya que la directora de Salud de la región oriental, Ana Vanesa de Calderón, informó que para los días 1 y 2 de noviembre, quedaba restringido el ingreso de familiares de fallecidos por covid.

Bioseguridad. Los usuarios de este campo santo se sometieron a los protocolos de bioseguridad impuestos por el Ministerio de Salud, para prevenir la propagación del coronavirus.

Las declaraciones de la doctora contradecían la información proporcionada por el alcalde, Miguel Pereira, quien en una conferencia de prensa desarrollada el pasado 22 de octubre, informó las medidas a adoptadas. Señaló que el camposanto migueleño no tenía un espacio designado estrictamente para inhumaciones por muertes del virus, ya que Salud no les había otorgado el permiso.

“Una persona enterrada no puede infectar. Es más probable que lo infecte un vivo que una persona muerta”, expresó en la conferencia el edil migueleño quien decidió no acatar las recomendaciones de salud e informar a las comisiones delegadas en el camposanto que no se restringiera el acceso. También incrementó la edad máxima de adultos mayores, a los cuales se les permitió el acceso a los que rondaban los 70 años, mientras que las embarazadas y niños no pudieron entrar.

Para ingresar al campo santo, los usuarios, se sometieron al protocolo de bioseguridad emitido por el Ministerio de Salud.

Algunos de ellos recordaron a sus seres queridos con música. “Mi madre decía que Vicente Fernández era su esposo por tanto que le gustaba su música. Su película favorita era la Ley del Monte”, indicó uno de los visitantes, quien aseguró que el día del entierro de su progenitora, se acompañó el féretro con mariachis.

Mientras que otras personas consultadas mencionaron que extrañan la normalidad para enflorar a sus parientes.

”Cuando no estaba esta pandemia, cada 15 días venía a enflorar. Tengo aquí una hija que asesinaron hace 14 años, mi mamá y mi papá enterrados aquí”, contó María Chavarría de 50 años, quien acudió al cementerio desde la colonia Milagro de la Paz.

En San Miguel se habilitó el cementerio general desde muy temprano.