Enjuician a hombre acusado de estafar a Ministerio de Defensa

Lee también

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador inició ayer el juicio en contra de Víctor Simán Zedán, acusado de estafa y falsedad ideológica en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional, debido a que supuestamente no cumplió con algunos contratos.La Fiscalía General de la República (FGR) presentó a diez testigos. Uno de ellos fue Atilio Benítez, exministro de Defensa, quien dijo en la audiencia que el imputado incumplió con contratos y no entregó en su totalidad galones de combustible que se le cancelaron por más de $97,000, en 2009. Benítez, paradójicamente, es también acusado de tráfico de armas.“En la época que yo fui ministro de Defensa tuve conocimiento que las empresas OMODORE, S. A. de C. V.; Aeroservicios Especializados, representadas por el señor Simán, incumplieron con los contratos y no se entregó los galones de combustible ni se devolvió el dinero”, aseveró Benítez en su declaración.Según la FGR, el 15 de junio de 2009 firmaron el primer contrato por más de $97,000, por 20,000 galones de combustile, pero Simán no entregó 14,000 galones. El segundo contrato fue a causa del huracán Ida. El Ministerio acudió al imputado debido a que se quedaron sin gasolina. Esta vez el negocio fue por 18,000 galones. “Solo se administraron 9,000 galones y quedan pendientes otros 9,000, y el precio es de más de $42,000”, dijo uno de los fiscales del caso, quien además dijo que el ministerio concedió más tiempo para que Simán realizara la entrega, pero no lo hizo. La defensa del imputado no brindo declaraciones al respecto. De hecho, no cuestionó a Benítez durante su declaración. Hasta el cierre de esta nota, la audiencia continuaba con los testigos que fueron presentados por la FGR.El 9 de noviembre del 2012, el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán decretó la detención preventiva a Simán Zedán, acusado de haber desviado dinero de la sociedad anónima Mega El Salvador hacia sus cuentas, cuando fungió como director de esta empresa. La fiscalía estimó que el empresario desvió $1,223,000 a sus cuentas.