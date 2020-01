Enot Rubio se desliga de haber ordenado expulsar a Andy Lovos

Que no fue él quien dio la orden para restringir el acceso del joven Andy Lovos a la presentación de la banda "El Salvador grande como su gente" durante el Desfile de las Rosas 2020 aseguró el representante del Comité Salvadoreño "El Piche", Enot Rubio.

Durante una entrevista a Univisión, el representante del Comité aseguró que no dio la orden. Dijo desconocer quién de las demás autoridades dentro de la banda la dio.

Por otra parte, Rubio se defendió que Lovos recibió un trato adecuado y de respeto hasta el último momento.

"Se le dio completamente un trato humano como si fuera uno de mis hijos, a pesar que yo no estuve involucrado en las conversaciones con él. Siento que el director de la banda y el director de la delegación hicieron un trabajo fantástico para poder invitarlo", declaró Rubio.

El representante del Comité reiteró que cada uno de los integrantes de la banda y de los encargados estaban obligados a cumplir reglas establecidas por los organizadores del Desfile de las Rosas y que al no hacerlo estaban excluidos de participar en la presentación.

Rubio explicó que Lovos no tenía completada un formulario en donde se colocaba información sobre la condición médica de cada integrantes, esta la entregaron el día previo a la presentación y el joven no llegó al hotel donde estaban concentrados, por lo que no se le entregó la hoja.

"Todos teníamos que tener una forma médica para poder estar dentro del Desfile, esa forma no la tenía el integrante... Se le dio la oportunidad de que se integrara a la banda, que llegara al hotel y lamentablemente él nunca llegó, su cuarto siempre estuvo asignado para que se integrara a toda la banda, él nunca llegó y era ahí donde se le tenía que haber dado la forma", dijo el representante del Comité en la entrevista televisiva.

La banda se presentó en algunos eventos previos al Desfile de Las Rosas, en uno de ellos estuvo participando Lovos, dijo Rubio, quien también lamentó que por el escándalo formado tras la separación del joven se opaque la participación de los 249 miembros restantes de la agrupación que representó al país.