Enrique Rais cumple un año prófugo

Enrique Rais decidió no afrontar la justicia salvadoreña. Huyó del país horas después de que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador giró la orden de recaptura en su contra porque es acusado de sobornar jueces, fiscales y abogados para afectar a terceros en diferentes procesos penales el 13 de enero de 2017, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Rais llegó a Guatemala y voló en su avión privado N54HT, propiedad de Rais Group International NC LLC, para República Dominicana el viernes 13 , como lo dio a conocer LA PRENSA GRÁFICA y ratificado días después por Douglas Meléndez, fiscal General.

“Salieron de Guatemala con destino a República Dominicana en un avión privado propiedad de Rais”.

Douglas Meléndez , fiscal general

La Policía Nacional Civil (PNC) no ha dado respuesta sobre su paradero. Tampoco saben justificar por qué su nombre no aparece publicado en la lista de buscados con difusión roja de la Policía Internacional (Interpol), a pesar de que el jefe de Interpol en El Salvador tiene la orden desde el 18 de enero de 2017.

Rais es parte de una presunta red de corrupción que funcionó en el sistema de justicia del país. El empresario es procesado junto con el ex fiscal general Luis Martínez, quien es el único que ha sido capturado. Ya venció la etapa para que las partes incorporaran todo el material probatorio. El Juzgado Octavo de Instrucción no programa audiencia porque la Cámara Segunda de lo Penal todavía no ha resuelto 27 escritos que presentó la defensa.