Enrique Rais ofreció “doble bono” para sobornar a policías

El poder de Enrique Rais, prófugo de la justicia desde enero de 2017, salpicó a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), según consta en las llamadas telefónicas que el empresario tuvo con sus abogados Wilfredo Ernesto Gutiérrez y Héctor Francisco Grimaldi, que fueron intervenidas en 2015.

LA PRENSA GRÁFICA obtuvo acceso al expediente de más de 400 páginas en el que figuran 136 transcripciones de llamadas entre Enrique Rais y su círculo más cercano, recolectadas por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2014 y 2015, y presentadas como pruebas en los procesos judiciales en contra de todos los implicados.

Las conversaciones demuestran que el empresario y sus abogados sabían de primera mano los movimientos de algunos agentes de la corporación policial, quienes cumplieron órdenes para perjudicar a las personas con que el empresario tenía problemas.

En una llamada telefónica con fecha del 28 de febrero de 2015, a las 7:22 de la noche, Francisco Grimaldi informó a Ernesto Gutiérrez sobre la captura de Valmore García, un extrabajador de Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón, un excolaborador de Rais con quien tuvo desavenencias. La información sobre la captura fue brindada por un agente que en los audios fue identificado como Villalobos.

Valmore García fue denunciado en diciembre de 2014 por Enrique Rais y Hugo Blanco Rais (sobrino de Rais) por supuestas amenazas. El requerimiento en su contra fue presentado ante el Juzgado Séptimo de Paz, a cargo de Mauricio Álvarez, también prófugo por supuestamente favorecer al empresario.

El juzgador decidió enviar a prisión provisional al extrabajador de Herrera porque no acudió a la audiencia preliminar, el 16 de diciembre de 2014, debido a que tenía una incapacidad médica, que al final no fue evaluada por Álvarez.

La decisión del juez Séptimo de Paz fue apelada ante la Cámara Primera de lo Penal, que revocó la orden de detención tras aceptar los alegatos, el 28 de enero de 2015. Sin embargo, la resolución de la cámara no impidió que agentes de la Policía detuvieran a García e informaran de inmediato a los abogados del empresario Enrique Rais.

—Francisco Grimaldi (FG): Es que mira, eh, detuvieron aquel pajarito allá en Armenia.

—Ernesto Gutiérrez (EG): Al pajarito este, morado, que canta te quiero yo y tú a mí.

—FG: No, no, no, al otro, al que anda con la Bruja.

—EG: (...) ¿El que anda con la bruja?

—FG: A sus espaldas.

—EG: ¿Al guarda?

—FG: Sí. (...) Ahorita me acaba de avisar allá que se lo encontraron ahí, lo andaban taloneando y se fue de vacaciones, y en Armenia cayó.

—EG: Pero no tenía orden de captura.

—FG: No tenía, pero estaba vigente.

—EG: ¿Y lo tienen zampado ahorita?

—FG: Pues sí, ahora, ahorita me acaba de mandar el informe aquel. Mirá, me dijo, fíjese que andábamos y como nosotros eh, teníamos una orden vigente en la policía lo detuvimos, me dijo, lo tenemos ahí haciéndole el parte y toda mierda.

—EG: ¿Cómo es que se llama este hijueputa? Este...

—FG: Valmore.

—EG: Valmore. Ahorita le voy a avisar al hombre.

Un minuto después, Ernesto Gutiérrez llamó al "hombre", como era nombrado Enrique Rais en las conversaciones, según fuentes cercanas del proceso, para comunicarle sobre la detención de García. El abogado puso al tanto a Rais de que la orden de captura contra Valmore García no estaba vigente, por lo que el empresario ofreció un bono para que los agentes mintieran en el parte policial.

—EG: Hola, don Enrique, buenas noches. (...) Aquí le tengo unas noticias que me acaban de pasar.

—Enrique Rais (ER): ¡Ah! Contame, contame.

—EG: Acaban de detener a Valmore allá en Armenia.

—ER: ¡Buenísimo!

—EG: Por la orden de captura, pero esa ya, ya perdió vigencia, ¿se acuerda?

—ER: Sí, pero entonces metámosle otra cosa.

—EG: Allá lo tienen ahorita detenido, pero por esa misma orden, y lo que hemos dicho es que lo presenten hasta el lunes o el martes ante el juez.

—ER: Buenísimo, buenísimo, que se lleven el bono, que se lleven el bono.

—EG: Ahorita lo tienen allá metido, este, y me dicen ya hizo unas llamadas como que van a llevar alguna notificación o algo, porque se acuerda usted que la cámara parece que revocó.

—ER: No importa, que le pongan también por ebrio, ebrio temerario, y, y cómo se llama...

—EG: Por resistencia.

—ER: Por resistencia al arresto.

—EG: Ahorita voy a ver eso.

—ER: Vaya, doble bonos.

El plan frustrado

El objetivo de Rais y sus representantes legales, al final, no se concretó. En la siguiente llamada intervenida, Grimaldi informó a Gutiérrez que el agente policial tenía problemas para cumplir con la petición. "Me dijeron de que ya habían levantado el parte, entonces...", dijo el abogado, quien aseguró que le pidió fotos del detenido para mandarlas a Enrique Rais.

Valmore García confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que fue puesto en libertad horas después, sin ninguna explicación, aunque dijo que recuerda que antes de retomar su libertad un agente le tomó fotografías.

"Hasta después me di cuenta de las sinvergüenzadas de ellos (Rais y sus colaboradores). Hoy que tuve la audiencia oí ese audio, me dio cólera porque la verdad el daño que causaron fue grandísimo, tanto psicológico como emocional. Todo estaba preparado", declaró García.

Fuentes cercanas al proceso explicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó información a la delegación de Armenia sobre la captura; sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta.