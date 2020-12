Enriquecimiento ilícito de Saca y su esposa aumentó

En una audiencia probatoria realizada ayer en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador se determinó que el enriquecimiento ilícito del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, aumentó en más de $500 mil, superando en total los $5.1 millones.

La Unidad Anticorrupción había demandado al expresidente Saca por un supuesto enriquecimiento ilícito de aproximadamente $4,447,590.42 detectados en cinco irregularidades. Al principio se le señaló por un monto de $3,970,013.23, pero la pericia financiera contable presentada por el Ministerio Público refleja un incremento.

Además, esa unidad fiscal afirmó que la demanda en contra de la exprimera dama era por dos irregularidades en las que tuvo un incremento patrimonial no justificado de $589,608.42, pero con la pericia presentada ayer ese monto aumentó a $718,904.93.

“La audiencia es con respecto a lo que se le determinó en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en cuanto a siete irregularidades que no pudo justificar en su momento”, aseguró el representante fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el Ministerio Público esas irregularidades fueron determinadas por depósitos que fueron realizados por empresas del exmandatario. Entre las mencionadas están Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y el grupo Samix, de los cuales no se ha justificado los montos en cuanto a esas irregularidades



Sin embargo, la defensa de Ana Ligia de Saca cuestionó la pericia ya que según ellos tiene “lesionada la credibilidad”. Eso luego de interrogar al perito sobre una de las limitantes señaladas en el proceso. “(El perito) manifestó que era incompleto su dictamen porque no tuvo a la vista declaraciones de renta particularmente de la señora Ana Ligia de Saca y su trabajo consistía precisamente en comprobar la congruencia entre los depósitos bancarios y las declaraciones de renta, y si no la tuvo, eso es un problema serio”, argumentó Miguel Flores Durel, abogado defensor de Ana Ligia de Saca.



El fiscal del caso dijo que existe otra documentación que le sirvió de base al perito para realizar sus conclusiones.

El defensor de Saca, Fausto Gutiérrez, aseguró que el exmandatario ya fue condenado por los hechos por los cuales se le están juzgando y dijo que ha quedado establecido que su representado no usó fondos públicos para beneficio personal. Sin embargo, la Fiscalía señaló que el exmandatario aprovechó su calidad de presidente para enriquecerse ilícitamente.

La resolución de ese caso será dada a conocer el próximo 5 de enero de 2021.