"Entendamos que estamos en una situación de emergencia, una situación de 3 a 4 meses", dice secretario jurídico de la Presidencia

El secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro justificó la legalidad del decreto ejecutivo número 18 que contiene el Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por covid-19 en El Salvador y argumentó que no se trata de una prórroga del decreto legislativo 593. "Para que sea una prórroga como tal debe darla la Asamblea Legislativa, porque es un decreto legislativo", dijo.

Así, explicó que lo aprobado el sábado por el presidente Nayib Bukele es un decreto ejecutivo separado pero que contiene todo lo del 593.

Castro dijo que era necesario emitir un Estado de Emergencia porque sin este no habría justificación para las restricciones constitucionales contenidas en la Ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por covid-19.

¿Es legal el estado de emergencia en El Salvador? Gobierno argumenta

Además, dijo que si bien es cierto en el Estado de Emergencia el Gobierno puede realizar compras directas no es "antojadizo" y hay "procesos y controles". "Lo que no hay son licitaciones; pero entendamos que estamos en una situación de emergencia y una situación de 3 a 4 meses... si empezamos a hacer licitaciones no hablamos de emergencia como tal", mencionó.

Agregó que este lunes buscarán que la Asamblea Legislativa cambie el vencimiento de la Ley de Regulación para el aislamiento de este martes 19 al jueves 21 de mayo, para que coincida con el plazo del decreto 24 que contiene las restricciones de la llamada "cuarentena especial" basada en una ampliación en el artículo 8 de la referida ley.

Reiteró que de parte del Gobierno no se ha determinado una fecha sobre cuándo terminarían las restricciones porque es "muy variable". "El enfoque es en cuanto a dónde vamos a llegar y en cuánto tiempo. El desbordamiento del sistema de salud, lo que estamos protegiendo es eso", dijo.