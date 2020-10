Entes de control con bajo presupuesto para 2021

Debilitar el trabajo que hacen, puede ser uno de los objetivos que el Gobierno de El Salvador (GOES) persigue al haber promovido recortes presupuestarios para 2021 en varias de las instituciones contraloras del Estado, así lo consideran diversas fracciones parlamentarias.

En el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la Corte de Cuentas de la República (CCR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran bajas en sus planes de gastos para el próximo año.

El IAIP pasa de $1.9 millones a $1.8 millones, el TEG de $2.8 millones a $2.7 millones, la CCR baja de $44.3 millones a $43.7 millones, la CSJ pasa de $302.2 millones a $290 millones y la PDDH baja de $10.7 millones a $10.4 millones.

Las disminuciones para las instituciones de control contrasta con los aumentos, en algunas ocasiones de hasta el doble, que registran varios ministerios.

En lo que presentó Hacienda, la Presidencia de la República pasa de tener un presupuesto de $93.9 millones a $101.4 millones, el Ramo de la Defensa Nacional sube de $220.4 millones a $248 millones, el Ramo de Gobernación pasa de $67.2 millones a $142.1 millones, el Ramo de Relaciones Exteriores sube de $44.9 millones a $59.7 millones, el Ramo de Justicia y Seguridad Pública pasa de $554.7 millones a $655.3 millones.



“Mire, usted, las cosas que nosotros vamos a tener que revisar, vamos a tener que revisar los presupuestos de todas esas instituciones que quieren hacer campaña política, vamos a revisarlos y ver qué es lo que está pretendiendo hacer con todos esos fondos en esas instituciones”, afirmó el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, al ser consultado sobre los aumentos en esas instituciones y las disminuciones en otras.

Lo que tienen en común las instituciones de control es que han seguido de cerca el accionar del Gobierno en el marco de la pandemia y haciendo ver cuando este cometía errores.

Esa puede ser una de las razones por las que se promueven las disminuciones en sus presupuesto, sostienen diputados.

Y sobre el aumento que se plantean para los ministerios, varios parlamentarios coinciden que pueden perseguir un fin de carácter político, especialmente porque el otro año se llevarán a cabo las elecciones municipales y legislativas.

El Ministerio de Gobernación, institución cuya proyección presupuestaria para 2021 sube más del doble de la actual, está dirigo por Mario Durán, candidato a alcalde de San Salvador, por la coalición Nuevas Ideas - GANA. Este dato despierta las alarmas en los diputados, pues consideran que el aumento de los fondos puede ser utilizado en la campaña.

“El ministro de gobernación es candidato a alcalde por el municipio de San Salvador, la capital de nuestro país, y uno se pregunta qué es lo que ha hecho el Ministerio de Gobernación en estos momentos que tuvo un incremento al presupuesto, no está justificado para dónde va este incremento, yo no quisiera pensar que es para la campaña electoral o no quisiera pensar que es para pagar a otros “jóvenes” como el director Carlos Marroquín ha señalado que mucho dinero va para pagar a jóvenes en situación de dificultad”, opinó la diputada del FMLN, Cristina Cornejo.

Sobre las reducciones presupuestarias para instituciones como el IAIP, el TEG, la CCR y la CSJ opinó también el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.

“Esas son las propuestas que ha hecho el Gobierno, en la Asamblea perfectamente se puede buscar más financiamiento para estas instituciones, por eso va a ser importante la visita del ministro de Hacienda... Yo creería que puede aumentárseles a todas estas instituciones que velan por la transparencia, creo que debe de buscárseles más apoyo y más financiamiento”, dijo Gallegos.

La proyección presupuestaria para el 2021 asciende a $7,453.5 millones. Respecto a los $6,426.1 millones que se aprobaron para el funcionamiento del Estado durante el 2020, lo que se requiere para el próximo año representa un aumento de $1,027.4 millones.

En el análisis preliminar del proyecto de presupuesto, partidos como ARENA y el FMLN han objetado que se destine millonarias cantidades de dinero para financiar publicidad.

El jefe de la fracción de ARENA sostuvo que ninguna de las instituciones del Estado debería tener partidas para financiar publicidad, consideró que es un gasto innecesario debido a las crecientes necesidades del Estado.

Para financiar la totalidad del presupuesto para el próximo año se requiere la emisión de nueva deuda hasta por $1,342.2 millones, de acuerdo al documento que presentó Hacienda.

Los partidos dijeron que en el estudio que hagan tratarán de recortar gastos superfluos para disminuir esa brecha.

Fin político

El análisis preliminar de los partidos apunta a que tras el aumento en el presupuesto de varias dependencias, tales como Gobernación y la Presidencia, el Gobierno tiene un fin político, esto especialmente porque el próximo año se tienen programadas elecciones municipales y legislativas.



Justificación

El Gobierno justificó que el aumento proyectado en el presupuesto para 2021 se debe a que incluyen aumentos en las remuneraciones en FAES, PNC, personal de salud, además de llevar al Ramo de Educación hasta el 5 % del PIB, y de aumentar los proyectos de inversión.