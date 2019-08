Entierran a niño que fue asesinado por su propio tío

Asesinan a un hombre con arma de fuego; muere joven vinculado a las pandilla en un enfrentamiento con la policía; encuentran el cuerpo sin vida de un soldado envuelto en sábanas; esos son algunos de los casos violentos que más se repiten cada semana en El Salvador. Pero el sábado recién pasado ocurrió un hecho difícil de explicar que genera consternación al escucharlo: niño de nueve años es degollado por su tío.

Ese fue el caso de la muerte de José Julián Martínez Trinidad, quien fue enterrado ayer en el cementerio general de Candelaria de la Frontera. Sus familiares, amigos y conocidos lo despidieron entre lágrimas y el sentimiento de impotencia de no saber qué o quién provocó que Pablo Gilberto Vásquez Martínez, de 19 años, (primo hermano del padre de José), decidiera asesinar a su propio sobrino.

Entierro. Familiares, vecinos y conocidos de José se unieron para despedir al niño de nueve años en una caminata hacia el cementerio que duro dos horas.

Las personas cercanas a la familia del niño comentaron que Pablo tenía problemas con el consumo excesivo de alcohol y drogas. De hecho, fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sostienen que Vásquez estaba bajo el efecto de dichas sustancias al momento de cometer el crimen.

Habitantes del caserío Boca de la Montaña, en el cantón Casas de Tejas, del municipio de Candelaria de la Frontera, en el departamento de Santa Ana, lamentaron el fallecimiento del niño. "Me quitaron a mi hijo. No es justo lo que han hecho con mi muchachito. No sé si voy a poder vivir sin él", repetía la madre de José, antes de iniciar el entierro.

Árboles, montañas, una calle de tierra y polvo, nubes y un cielo celeste decoraron el recorrido hacia el cementerio que hicieron las personas (en su mayoría mujeres y niños) que despidieron a José. En el camino hacia el cementerio se iba uniendo más gente para acompañar a la familia doliente. El entierro fue cerca de las 2:15 de la tarde, y la pregunta que más repetían las personas fue "¿por qué lo mataron?"

José era estudiante de segundo grado en el Centro Escolar del Cantón Casas de Tejas, y sus conocidos describen que era muy cercano a su tío Pablo.

De acuerdo con el padre de José, su hijo siempre fue constante yendo a la escuela y casi siempre por las tardes salía a jugar chibolas o a ver televisión a la casa de sus parientes cercanos.

Autores del crimen

La Policía Nacional Civil detuvo al autor material y lo identificó como Pablo Gilberto Vásquez Martínez, de 19 años, quien es tío de José; también capturó a José Antonio Cruz, de 65 años, señalado como el autor intelectual del crimen del niño.