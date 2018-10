Entre 5% y 10% de parálisis por polio termina en muerte

Desde 1994, la región de las Américas no registra casos de Poliomielitis. El virus fue eliminado. En el Pacífico Occidental pasa lo mismo desde 2000. En Europa, desde junio de 2002. Y en Asia suroriental, desde marzo de 2014. Pero hay otros países del mundo en que los casos no solo siguen ocurriendo, sino que son graves.

Una de cada 200 infecciones de poliomielitis causa parálisis irreversible, y entre el 5 % y el 10 % de estos casos termina en muerte por parálisis en los músculos respiratorios.

Afganistán, Pakistán y Nigeria, por ejemplo, son considerados aún países endémicos con respecto a la poliomielitis, y si no se logra erradicar el virus, el mundo podría seguir registrando 200,000 casos nuevos al año de poliomielitis.

La información ha sido brindada por Sanofi Pasteur, la división de la elaboración de vacunas de la multinacional farmacéutica Sanofi. Y, de acuerdo con su directora médica para en Latinoamérica, Patricia Cervantes, es indispensable seguir apostándole a la prevención de la enfermedad para que no vuelva a causar los estragos del pasado.

"Hoy en día hay enfermedades que las nuevas generaciones no ven y como no las ven, no las conocen, consideran que no existen. Por eso podrían preguntarse ¿por qué combatir la polio con tanta vehemencia en lugar de combatir otras enfermedades? Bueno, porque causaba millones de casos y muertes en todo el mundo, y hoy está controlada. Pero son las vacunas las que han logrado delimitar la enfermedad", acotó.