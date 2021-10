Entre $550 y $800 es el costo promedio de enterrar a un fallecido por covid-19 en El Salvador, debido al protocolo

Funerarias de San Salvador, Mejicanos, Soyapango, Ilopango y San Martín difieren poco en el costo económico que representa enterrar a una persona fallecida por el virus de covid-19 en El Salvador. Los precios promedios van desde los $550 dólares hasta los $800, e incluyen un ataúd básico; el retiro del cuerpo de la morgue del hospital en el que murió o en el lugar que sea; el traslado al cementerio donde será sepultado y el entierro en caso de que el camposanto sea público.

La pandemia del covid-19 comenzó en 2020 en El Salvador, luego que el 18 de marzo se detectó el primer contagio y posterior muerte de una persona en el municipio de Metapán. Desde entonces, los decesos por el virus no se han detenido.

La funerarias de todo el país subieron desde el 2020 los precios por los entierros de un fallecido por covid-19 en El Salvador, ya que las personas no se velan, y los familiares no intervienen en el retiro, traslado y sepultura del cuerpo, sino que todo queda en manos del negocio fúnebre. Es por ello que, incluyendo el riesgo o temor de contagio, estas micros, pequeñas y grandes empresas han establecido sus nuevas exigencias tarifarias. "En mi caso, llevo cuatro personas para que me ayuden a retirar el cuerpo, para luego acomodarlo en el ataúd, trasladarlo al cementerio y luego enterrarlo, y pago $50 dólares a cada uno, solo ahí son $200 dólares", dijo Carlos Bautista, propietario de una funeraria pequeña del municipio de Soyapango.

Es por ello que al costo del féretro que eligen los familiares se le suman los costos de pago de auxiliares, combustible, alimentación, medidas higiénicas y logística. En el caso de esta funeraria, un paquete de ataúd básico o estándar, más todo el servicio que culmina cuando el cuerpo de la persona queda debidamente sepultado, tienen un costo que va desde los $600 hasta los $800 dólares. Si la familia elige un ataúd más elaborado, naturalmente el costo se eleva todavía más. El precio del ataúd también varía dependiendo del tamaño del mismo.

Una de las funerarias más conocidas de El Salvador, que además de vender ataúdes y de tener salas de velación, tiene camposantos, dijo que el valor de un ataúd "normal" tiene un valor de $650 dólares, a lo que se le suman $150 de transporte o traslado al cementerio donde se hará el entierro.

Tomando en cuenta que, por lo general, no hay velación, solo se cobra el valor del cofre fúnebre, el traslado del cuerpo, enterramiento y los servicios de las personas que hacen las labores finales del servicio fúnebre.

Si bien al inicio de la pandemia los familiares extrañaban el hecho de no poder acompañar el cuerpo del fallecido en la tradicional vela y posterior entierro, ya que el protocolo lo impide, luego algunas funerarias idearon ofrecer "todo el servicio"a la familia sin cuerpo presente. "Nosotros ofrecemos todo el servicio si la familia le quiere rezar los nueve días, les alquilamos el altar, sillas, como que si fuera un entierro normal, pero todos sabemos que los que mueren de coronavirus no se velan, sino que van directo al cementerio", declaró el encargado de otra funeraria del área metropolitana de San Salvador, siempre el oriente de San Salvador.

Ya sea en el Hospital El Salvador, en los hospitales de la red hospitalaria del gobierno o en los hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), los familiares deben coordinar con el centro de salud para que les extiendan una partida de defunción, la cual deben llevar al cementerio privado en el que será sepultado y, si es público, a la alcaldía del lugar donde se hará la sepultura, además de informar a la Unidad de Salud local. Los cuerpos de los fallecidos por covid-19 son custodiados por personal hospitalario y por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para dar fe de que se efectúe debidamente la sepultura en el lugar "autorizado", además de seguir todas las reglas del protocolo covid-19 desde el momento en que el fallecido es entregado por el hospital.

Las funerarias consultadas difieren cada una de su forma de trabajar los casos de fallecidos de covid-19. Algunas solo dan información a familiares y deben llevar la partida de defunción, y no se permite ver el ataúd, que por lo general es sencillo, incluso carecen de la ventanilla superior en el que los dolientes acostumbran ver el rostro del fallecido.

Según el gobierno de El Salvador, hasta el 20 de octubre, en el país han muerto 3 mil 532 personas por covid-19, un dato que no coincide con las cifras que manejan las alcaldías y las mismas funerarias. "Desde el sábado llevo seis entierros y mañana tengo que ir a sacar dos más al Hospital El Salvador, sino salen otros más", dijo el dueño de otra funeraria ubicada en la periferia de la capital y que es relativamente pequeña.

Hasta antes de la llegada de los nuevos gobiernos municipales, durante la etapa de emergencia de la pandemia en 2020, los alcaldes recibían casi a diario la solicitud de familias de escasos recursos económicos que les pedían colaboración económica para enterrar a sus seres queridos. No tenían dinero y el costo para enterrar a un fallecido por covid-19 no era el mismo que para un entierro "normal". Los alcaldes antes de las elecciones del pasado 28 de febrero las apoyaban, pero luego el programa se canceló en varias alcaldías por falta de fondos, ante la poca recaudación de impuestos en los municipios y posterior impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES).

Con 110 mil 188 casos confirmados, así como con 14,483 casos activos, según datos oficiales, la pandemia está lejos de desaparecer y los fallecimientos seguirán llenando de luto a las familias salvadoreñas y golpeando su economía.