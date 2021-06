Entre Amigos realiza Plegaria Rosa 

La Asociación Entre Amigos LGTBI de El Salvador, realizó la IX Plegaria Rosa denominada “sobrevivir no es vivir”, un acto conmemorativo por las víctimas de crímenes por odio que se lleva a cabo desde 2011.

Además, este año la asociación también dedicó la Plegaria Rosa a todas las víctimas por covid-19 como acto simbólico por la pandemia que cobró la vida de muchas personas en El Salvador y el mundo.

“Esta vez no solo hemos pensado en las víctimas LGTBI; agregar a las víctimas del covid-19, es agregar al personal de salud pública, que no murió por covid-19, murió por enfrentar la pandemia y la tuvo que enfrentar en condiciones desiguales y en condiciones muy desfavorables sin los mecanismos necesario de protección. El Salvador ha mostrado el mayor número de personal de salud que han muerto por covid-19, desde personal de mantenimiento, servicios, enfermeras y médicos”, expresó el director de Entre Amigos, William Hernández.

El director agregó que Entre Amigos resiste permanentemente la lucha constante de la discriminación, al mismo tiempo exigió a los gobernantes a hacer valer los derechos de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), así como a mejor los servicios de salud, y de empleo para toda la población.

Por su parte, la doctora Celina Mirinda de ONUSIDA, expresó “Esta luz es muy simbólica porque la muerte de las compañeras no debe de ser en vano, mientras se les recuerde y se les tenga presente hay una lucha que seguir para que esos crímenes no queden en el olvido, sabemos que la justicia no funciona en estos casos, sin embargo, hay que seguir insistiendo por el respeto a la dignidad de todas las personas, indistintamente de su orientación, de su identidad”.

El acto finalizó con velas encendidas, con las palabras del Obispo David Alvarado, de la Iglesia Episcopal Anglicana.