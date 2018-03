“Entré al CNR con las manos limpias y así se deben de mantener”

[email protected]

Rogelio Canales es el director del Centro Nacional de Registros (CNR) y candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) propuesto por una asociación vinculada al FMLN. Apoyó la candidatura del actual presidente de la república, pero asegura ser independiente. Dice que es muy cuidadoso con el uso de los recursos públicos. A esta entrevista llegó con la encargada de protocolo del CNR, quien aseguró que le apoya con la candidatura, aun en horas hábiles.

Usted viene de la UNAJUD. ¿Cómo ve el conflicto en la FEDAES?

Nosotros tenemos la visión integracionista, si a mí me propusiera el CEJ, que creo que no lo haría porque conocen de mi pensamiento político; pero si lo hacen, también desde ahí hay que generar un proceso de integración.

¿Qué garantiza su independencia?

Usted tiene una vinculación material, los señores magistrados de la Corte tienen una vinculación material, ellos han estado en una relación de antaño y actual en vinculaciones con sectores. ¿Eso les hace tener alguna limitación en el ejercicio de sus labores jurisdiccionales? A mí me parece que no, lo que sí se pone en riesgo es que no se fundamente en la Constitución.

El fallo del juez es parcial. Lo que ocurre es que hay aplicaciones de criterios, como el criterio de interpretación evolutiva de la norma, eso es cuestionable. Debemos aplicar la taxitividad de la ley, donde no distingue, la ley no tiene por qué distinguir el intérprete.

¿Usted conocería un caso en el que esté involucrado su actual jefe?

Habría que ver la intensidad de esa relación y del caso. Mi madre puede ser, mi hijo, mi hermana, mi esposa; si no tiene el derecho no le corresponde el derecho. Yo soy muy aplomado, muy característico en mi decisión integral, si usted no tiene la razón no se la voy a dar, aunque sea mi amigo... He criticado al mismo presidente. Se presentaron demandas en contra de los magistrados de la Corte, para pedir su separación del cargo. Ellos analizaron y admitieron la demanda.

¿Qué aportaría al pleno para generar consenso?

Bloques no deben de existir a niveles del máximo tribunal de justicia. A mí me parece que hay una expresión popular: zapatero a tus zapatos.

Probidad, solvencia en el manejo de los bienes de la cosa pública. En eso no soy riguroso, soy rigurosísimo, entré al CNR con mis manos limpias, así se deben de mantener.