Entre flores, recuerdos y protocolos para evitar el covid-19

Ayer, 2 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de los Difuntos, muchas personas llegaron a los cementerios del país, para llevar ofrendas florales y recordar a sus seres queridos. Este año, cada municipalidad verificó en la entrada de cada camposanto el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, para evitar posibles contagios de covid-19. Asimismo, las personas debían de presentar su cartilla de vacunación con -al menos- dos dosis para poder ingresar.

En el cementerio La Bermeja, de San Salvador, una considerable cantidad de personas acudió a enflorar la tumba de sus familiares. A comienzos de la mañana, la afluencia era poca; sin embargo, a medida fue transcurriendo el tiempo, el número de visitantes aumentó.

Pese a la creciente cantidad de visitantes en el cementerio, las colas fluían con bastante rapidez. Luego del proceso de desinfección, las personas contaban con 45 minutos para enflorar el nicho y luego retirarse.

Una de las que llegó temprano fue Carmen Alvarado, de 75 años, residente en el barrio Lourdes. Ayudada por su bastón, dejó una corona en la tumba de su esposo Jesús Rodríguez, fallecido el año pasado.

Lejanía. En la zona covid, las personas no pudieron enflorar directamente.

"Por esto de la pandemia no había podido salir, pero vine, aunque sea yo solita para dejarle sus flores", expresó con la voz entrecortada.

Mientras, Edith Rivas, viajó desde Los Ángeles a El Salvador para poder enflorar la tumba de su madre y suegros, en el cementerio general de San Miguel, explicó que es una tradición que realiza cada 10 de mayo y 2 de noviembre, a pesar de que no recuerda a su mamá porque ella murió cuando sólo tenía cuatro años.

De acuerdo a la alcaldía de San Miguel más de 10,000 personas visitaron el camposanto de la ciudad durante el día de los difuntos.

Color. Ambiente en cementerio La Bermeja de San Salvador.

Pero no todos los salvadoreños tuvieron el consuelo de arreglar los nichos de sus seres queridos. En el área de entierros bajo protocolo de covid-19 de cada cementerio, las personas debían entregar sus arreglos a empleados municipales que cuidaban la zona, portando trajes de bioseguridad.

Fidelia Mayorga, de 88 años, llegó a La Bermeja acompañada de su hija para enflorar a su esposo Gabriel Martínez, quien murió en junio del año pasado por complicaciones del covid-19.

"Fueron 50 años de matrimonio y murió unos días antes de su cumpleaños. No me pasa todo esto todavía y siento un gran dolor, pero tengo la fe que nos reuniremos en la otra vida", manifestó Mayorga.

Desinfección. Cada persona debía cumplir con medidas de bioseguridad.

Además, al cementerio municipal de Santa Tecla llegaron los esposos José Guillermo Pérez y María Elena de Pérez, quienes, resignados, lloraban y elevaban oraciones al otro lado de la cerca que los dividía de la tumba de su hijo Nelson Pérez, quien falleció el 12 julio 2020, a los 43 años de edad, bajo sospecha covid-19.

"El año pasado no nos dejaron entrar, y hoy sí, gracias a Dios, porque cuando él falleció ni siquiera lo pudimos velar. Esto es duro, es duro enterrar a un hijo, yo le pido a las personas que se cuiden", expresó llorando De Pérez.

Sin embargo, no todas las personas estuvieron de acuerdo con esa disposición de las municipalidades, ya que no pudieron acceder hasta las tumbas, arreglarlas, pintar las cruces, escribir sus nombres y decorarlas, como es la tradición.

Protocolo. Personal asistió a los visitantes para colocar las ofrendas florales.

"El año pasado, me higienizaron y me dejaron entrar, y yo enfloré a mi madre como a mí me gusta, ahora no. Cómo es posible que alcaldes y el presidente de la República estén permitiendo llenar los estadios, y los bares, y que no nos permitan enflorar una vez al año a nuestros seres queridos", cuestionó Adonay Ramírez, quien se lamentaba de la falta de tacto con la que el empleado había arreglado la tumba de su madre.

Por su parte, Lino Guzmán, un empleado municipal, protegido con un traje de bioseguridad, pidió a los tecleños un poco de comprensión, "ya que ese trabajo no es fácil, y el objetivo es evitar las aglomeraciones y evitar posibles contagios de la mortal enfermedad", dijo.