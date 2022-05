Entrega de FODES casi por alcanzar el monto programado

Tras la aprobación de la nueva ley que regula la entrega del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), quedó regulado que las alcaldías ya no recibirían el 10 % del presupuesto general de la nación, sino el 1.5 %.

Amparados en eso, en el presupuesto 2022, Hacienda programó que se entregaría un monto de $97,678,745 repartido entre 12 meses, a razón de $8,139,895 cada mes.

Sin embargo, pese a ello, las transferencias que Hacienda ha hecho de FODES a las comunas han sido mayores que las programadas, al grado tal que luego de los cuatro primeros meses del año, la cifra entregada debería ser de $32,559,581.

Pero, según el seguimiento de Transparencia Fiscal, Hacienda reporta ya haber entregado $65,539,113 millones. Un 67.1 %. O sea, a dos meses de llegar a mitad del año, el ministerio ya transfirió más de la mitad de lo que debía para todo el año.

Pese a ello, el legislador oficialista Juan Carlos Mendoza (GANA) aseguró que no tendría porqué haber problema, debido a que se puede pedir un refuerzo presupuestario para dicho fin.

Sin embargo, legisladores de oposición cuestionaron la situación, en el sentido de que el GOES decida dejar de entregar FODES una vez llegue al techo asignado. "Ponen en riesgo lo que queda del año, y no sería extraño un escenario donde ya no se entreguen", apuntó Anabel Belloso (FMLN).