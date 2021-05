“Aguantamos hambre, sol y lluvia": Entrega de paquete agrícola genera aglomeraciones en Santa Catarina Masahuat

Centenares de personas, en su mayoría, de la tercera edad, en el Municipio de Santa Catarina Masahuat, de Sonsonate, han sido expuestos por varios días al sol, lluvia y a posibles contagios de la covid-19 debido a la esperar por recibir su paquete agrícola que está entregando el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Los beneficiarios denuncian de no estar recibiendo el paquete desde hace tres días, por la falta del abono en la sede. Añadieron que no han recibido respuestas por parte de los encargados de la entrega, lo que les ha obligado a acudir diariamente, generándoles gastos extras.

“Aguantamos hambre, sol y lluvia. Aquí estamos personas que venimos de lejos, tenemos que gastar transporte. Algunos acampamos acá para ser primeros, pero nos encontramos que no hay abono, y no nos dan esperanza de cuando pueda venir. Tenemos familia que atender, pero para nosotros es importante recibir el paquete”, mencionó una de las afectadas.

Las autoridades admitieron que no tienen abono para entregar el paquete agrícola. Foto: Óscar Reyes.

La mayoría de las personas comentaron que el gasto generado para acudir a la sede, ha convertido que el paquete pierda beneficio para ellos, puesto que el costo de recibirlo es más elevado del valor del paquete agrícola.

Dentro del padrón en este municipio, aparecen personas de San Antonio del Monte, Salcoatitán y Juayúa. Tal es el caso de don Juan José Galdámez, de 74 años, quien llegó desde las 4:00 de la mañana luego de recorrer más de una hora de viaje desde San Antonio del Monte; tuvo que ser asistido por estar expuesto al sol, además, de no haber desayunado.

“Yo ya vine el 29 (de abril) y no recibí nada. Vine ahora porque había probabilidad de que hoy si entregaran, desde la madrugada estoy acá. Aquí me dieron desayuno porque no había comido nada. Para mí es importante este paquete porque de esto sobrevivo, mis cultivos y nos favorecemos”, dijo.

Por su parte, el personal colaborador de la sede, confirmaron que la entrega ha sido suspendida por varios días, debido a la falta de abono que forma parte en conjunto con la semilla del paquete agrícola. Señalando que este producto ha llegado de manera limitada en este municipio.

“Desde ayer estamos informando que no hay abono en bodega. Tenemos semilla nada más, pero debemos entregar el par. Ya les mencionamos a las personas que no hay seguridad de cuando venga el abono, pero siempre vienen. No podemos darle garantía hasta que recibamos el producto, pero no sabemos cuánto porque este municipio es el último en la ruta de entrega”, mencionó una de las voluntarias.

Según datos, son cerca de 900 personas que aún faltan para entregarles su paquete, las cuales no tienen asegurada una fecha exacta para recibirlo.

Centenares de personas denuncian la no entrega del paquete agrícola en el municipio de Santa Catarina Masahuat, #Sonsonate. Ellos señalan que son tres días de no recibir este beneficio, lo cual ha provocado aglomeraciones, exponiéndose a contagios de Covid-19. pic.twitter.com/UOiA6FLsyu — LPGDepartamentos (@LPGDptos) May 4, 2021