Entrega del estadio se retrasaría por la llegada de butacas

La entrega del estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel sufrirá nuevos retrasos, luego de que el concejo plural de la Alcaldía de San Miguel decidió otorgar una prórroga de 35 días a la empresa constructora que realiza los trabajos de remodelación de la fachada y el mejoramiento de los graderíos del sector poniente del edificio insigne del fútbol migueleño.Según un documento entregado a la comuna por la empresa constructora Inversiones y Construcción Migueleña, S. A. de C. V. (INCOMI), la nueva prórroga ha sido solicitada debido a problemas con el suministro de las butacas.“Por circunstancias imprevistas con el suministro de las butacas, las cuales son traídas desde España, la empresa encargada de su fabricación y envío nos ha informado de que estarán el 5 de abril en la aduana de El Salvador”, dice la nota.Este es el segundo período de suspensión solicitado por la empresa constructora, ya que el primero, de 45 días, finalizó ayer. Con el nuevo plazo, el estadio estaría siendo entregado el próximo 20 de abril, según estimaciones de la empresa.Para la primera solicitud la empresa adujo que habían surgido incongruencias e irregularidades en la carpeta técnica del proyecto. En esa ocasión, pidió que se le indicara por escrito de qué color serían las 2,816 butacas nuevas. Al final, el alcalde Miguel Pereira decidió que serían azules y blancas, y ayer confirmó que se ha otorgado otra prórroga a INCOMI.“Creo que a la afición hay que decirle la verdad. Cuando finalizamos el tema nuestro de la infraestructura, solo quedaba el tema de las butacas y el constructor nos ha demostrado que ha pedido las butacas a España y en ese momento no contábamos con que ellos iban a tener dificultades en la importación. Ante eso, lo que nos queda es esperar. Decidimos dar esos 35 días más”, apuntó Pereira.También afirmó que de parte de la empresa constructora se le ha dicho que una vez que las butacas lleguen al país, la instalación se hace en tres o cuatro días. “Lo que ha tardado es el trámite de la importación, que al parecer hubo una huelga en la aduana de España y eso atrasó el flete”, apuntó Pereira.En cuanto a sanciones económicas para INCOMI, de no cumplir en el último plazo que ha solicitado, Pereira aseguró que habría una multa. “Si pasado este nuevo lapso que le hemos dado nosotros habría una multa que podría rondar los $8,000, y ya no tendría derecho a una prórroga más. Este término que le hemos colocado es fatal”, indicó.La primera fase de la remodelación del estadio Juan Francisco Barraza inició en abril del año pasado y está valorada en $2 millones, de los cuales la comuna migueleña ha aportado $556,697.13. En la carpeta técnica se estipulaba que la parte que le correspondía a la alcaldía debió haberse terminado el 2 de enero de este año.