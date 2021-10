Entregan 12 cuerpos encontrados en una fosa de Chalchuapa

Cinco meses después del descubrimiento de varias fosas clandestinas en la vivienda del expolicía Hugo Osorio, en Chalchuapa, las autoridades entregaron ayer los primeros 12 cuerpos de igual número de víctimas a sus familiares, aunque aclararon que se trata de menos de la mitad de todas las osamentas encontradas.

Israel Ticas, criminalista de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló en mayo que habían 11 fosas en el lugar. Esa declaración le hizo acreedor de una sanción, pero el tiempo le dio la razón, porque ayer la institución fiscal confirmó ese número y dijo que solo ha judicializado una de ellas. La fiscal coordinadora de feminicidios a nivel nacional, Graciela Sagastume, sostuvo que son alrededor de 30 cuerpos los que se extrajeron en los dos meses que duró la fase de antropología forense en Chalchuapa.

Sin un número concreto de víctimas, la institución argumentó que es "insensato" oficializar la cifra, pues el Instituto de Medicina Legal (IML) solo ha trabajado con las osamentas de la primera fosa. "El Instituto de Medicina Legal solamente ha trabajado con los cadáveres de la primera fosa que son los que este día (ayer) se entregaron", explicó Sagastume.

El plazo de investigación que Fiscalía tiene para fundamentar las participaciones de Osorio y otros diez supuestos imputados culmina en noviembre de este año. A la fecha, la fiscal a cargo sostiene que solo han trabajado contra Osorio el doble feminicidio encontrado por las autoridades la madrugada del 8 de mayo.

Por ese doble homicidio el principal acusado podría recibir hasta 100 años de cárcel, como una condena significativa.

"No hemos terminado el proceso, no podemos estimar a cuántos años va a ser condenado. Sin embargo, puedo adelantar que nosotros estamos trabajando una acusación para solicitar la pena máxima a imponer en cada uno de los feminicidios, que podría oscilar en 100 años de condena", dijo la fiscal.

El hogar en el que el expolicía ocultaba a las víctimas todavía está siendo custodiado. Por ahora, la FGR adelantó que podrían hacer uso de la extinción de dominio respecto a la casa.

Han ocultado información

Aproximadamente tres horas duró ayer el proceso de entrega de los 12 cuerpos a familiares de las víctimas encontradas en la casa de Osorio. El hermetismo fue una de las situaciones evidentes en las instalaciones de Medicina Legal.

A las 9:00 de la mañana ingresó un grupo de vehículos en los que se suponía iban los familiares. En el primero de ellos ingresó también el jefe de la Unidad Antipandillas y Casos de Homicidios, Max Muñoz, que ha sido uno de los auxiliares fiscales que ha estado al frente de las investigaciones contra Hugo Osorio, un ex policía que además es el principal testigo de los crímenes.

A las 9:45, el fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, llegó a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) y en un acto privado realizaron la entrega de los restos a los familiares de las víctimas. Se los dieron en cajas blancas y luego los sacaron en autos, sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

El Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de El Salvador (SEJES) reiteró ayer sus denuncias por el proceso y señaló que las autoridades de Medicina Legal y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han ocultado información.

"La información se ha mantenido muy hermética, no han querido dar datos. A los trabajadores los tienen coaccionados y amenazados de revelar alguna información. La entrega de este día (ayer) será a través de antropología forense y eso es preocupante porque detrás de esto hay ocultamiento de información", aseguró Stanley Quinteros, del SEJES.

El pasado 7 de junio ese mismo sindicato denunció que el director del IML, Pedro Martínez, y el jefe de Patología, Alfredo Romero, estaban manipulando las autopsias de los cuerpos que habían encontrado hasta esa fecha en la fosa clandestina de Chalchuapa. Señalaron que esas dos personas crearon documentos donde piden que solo se les hagan pruebas corporales a las víctimas de la fosa de Chalchuapa, que son exámenes externos y que esto no cumple con la ley.

Quinteros lamentó que las autoridades no informen sobre la cantidad de cuerpos encontrados en las fosas. "No sabemos cuántos cadáveres encontraron, no se sabe los motivos y las condiciones del fallecimiento. Toda esa información no ha sido revelada y nos llama la atención el por qué se está manejando tan hermético un tema de nación, la fosa ha sido el clamor de la ciudadanía que tiene personas desaparecidas ", dijo.

A las 12:00 del mediodía las puertas de Medicina Legal se abrieron nuevamente, y salieron los mismos vehículos que habían ingresado tres horas antes. Con la diferencia que los familiares llevaban consigo los restos de las 12 víctimas de una de las fosas clandestinas de Chalchuapa.