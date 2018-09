Entregan 200,000 firmas por ley de aguas

Obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), representantes de las Iglesias históricas, del colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y autoridades de las universidades José Simeón Cañas (UCA) y de El Salvador (UES) entregaron ayer a la Asamblea Legislativa 200,000 firmas que apoyan la aprobación de la propuesta de ley general de aguas, y que se reconozca el derecho humano al agua en la Constitución de la República.

La entrega se hizo luego de una multitudinaria marcha que salió desde la plaza Barrios, frente a la Catedral Metropolitana, que llegó hacia las instalaciones del parlamento. La petición y las firmas que la acompañan se dirigieron a las comisiones de legislación y puntos constitucionales y la de medio ambiente y cambio climático de la Asamblea.

"La dramática crisis de agua en El Salvador, en términos de disponibilidad, calidad y acceso, es ampliamente reconocida y científicamente documentada. No obstante, en cuatro períodos legislativos consecutivos los y las diputadas no han cumplido con su deber de garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, por no ratificarlo en la Constitución y no aprobar la ley general de aguas", dice la carta que fue entregada a la Asamblea.

Específicamente, piden la reforma al artículo 2 de la Constitución y expresan su respaldo a la aprobación de la propuesta de ley que presentó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2012, añadieron la propuesta de institucionalidad pública presentada por la UCA, el Arzobispado de San Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el año pasado.

"La comisión de medio ambiente y cambio climático dejó a un lado los 92 artículos de la ley general de aguas que ya habían sido aprobados. Entonces tomaron esa otra propuesta de la ley integral de agua, que bien sabemos tiene un interés viciado", dijo monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador.

La propuesta integral establece que la autoridad hídrica se conforme por un representante del Ejecutivo, dos de la empresa privada y dos de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES). Mientras que la propuesta de la UCA contempla un carácter público del ente rector y un consejo de agua de amplia participación ciudadana.