Entregan computadora a David López, el joven universitario que vende desayunos a un costado de la carretera Panamericana

Una lectora de La Prensa Gráfica entregó una computadora portátil a David Antonio López Sánchez, un emprendedor de 27 años, que vende desayunos a un costado de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de Cojutepeque, Cuscatlán.

El 17 de agosto, La Prensa Gráfica publicó la historia de David, quien atiende un pequeño comedor que funciona en una champa hecha con varas de bambú, plástico y hojas secas de huerta. David, originario del cantón San Nicolás, de Monte San Juan, en Cuscatlán ofrece a los automovilistas que transitan por el lugar aguas de coco, bebidas carbonatadas y desayunos típicos cocinados en leña.

Aseguró que instaló su local de venta improvisado en la carretera para obtener ganancias y pagar la carrera de Lenguas Modernas, que recién ha comenzado a estudiar en la Universidad de El Salvador.

“Me llamaron y me dijeron que se habían dado cuenta que no tenía computadora por la nota de La Prensa Gráfica y que alguien quería regalármela de manera anónima. En un momento pensé que era una broma, pero después me llamaron para que la fuera a traer a San Salvador. Ya tengo mi computadora nueva”, expuso.

Aseveró que, “estoy trabajando para ahorrar y comprar los elementos que voy a necesitar en el próximo ciclo en la universidad, pero el más caro que yo veía casi imposible de comprar era una computadora. Dios ha sido bueno”.