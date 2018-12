Entregan más osamentas de víctimas de El Mozote

Reina Claros tenía tres años en diciembre de 1981, cuando soldados del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño irrumpieron en el cantón La Joya y otros lugares aledaños a El Mozote, en Morazán. Reina recuerda que su madre, Cristina Martínez Romero, pidió a sus dos hijos mayores que la protegieran mientras ella resguardaba a su otra hermana menor, de solo 11 meses.

Esa fue la última vez que Reina vio a Cristina Martínez y a su hermana menor, dos de las 988 víctimas asesinadas en la operación militar conocida después como la masacre de El Mozote, según la última actualización del Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños

"Jamás las volvimos a ver, jamás...", declaró Reina Claros ayer, 37 años después de aquel fatídico día, a las afueras del Instituto de Medicina Legal, en San Salvador, donde recibió junto a otras cinco familias los restos de seis víctimas de esa masacre.

Los restos entregados ayer fueron identificados como Gregoria Martínez, Cristina Martínez Romero y Cristina Martínez Guevara, según información de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, además de otros tres niños cuyas identidades no fueron brindadas y sus edades oscilan entre cero y cinco años. Todas las víctimas fueron exhumadas en 2015.

"Esperamos cerrar este capítulo, porque sí es duro, yo no la recuerdo a ella. Que se encarguen los demás de hacer justicia, yo nomás quiero a mi madre y ya la tengo. Cierro mi capítulo aquí, no busco más, no busco venganza", agregó Claros, mientras contenía las lágrimas ante las preguntas de la prensa nacional y extranjera.

Hasta la fecha, de acuerdo con los registros de Tutela Legal, han sido recuperadas 353 osamentas en el cantón El Mozote y en las poblaciones aledañas.

"Es un acto muy interesante porque los familiares al fin cierran su ciclo de duelo, y se está evidenciando también que la masacre de El Mozote existió", dijo Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal.

Los restos serán trasladados al cantón El Mozote, donde hoy realizarán un acto de conmemoración por el 37.º aniversario de la masacre. Luego serán entregados a sus familiares para que los entierren, dijo Medrano.