Entrevista | "Al tema urbanístico no se le da mucha importancia": Rodrigo Gutiérrez, candidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán

Bajo la bandera del Partido Concertación Nacional, Rodrigo Gutiérrez, busca lo que ningún otro candidato ha podido durante los últimos 10 procesos electorales municipales: desbancar a Milagro Navas de la silla edilicia de Antiguo Cuscatlán.

En una ocasión, hace tres años, Gutiérrez ya fue derrotado por Navas, luego que ambos participaran en las internas de ARENA como precandidatos a alcalde para el municipio.

A pesar de ello, Gutiérrez en el actual proceso electoral menciona que ha recorrido el municipio con la intención de conocer las necesidades y dificultades con las que se enfrentan los habitantes y así buscar dar solución, ante una posible victoria sobre Navas el próximo 28 de febrero.

¿Por qué el deseo de involucrarse en la política?

Mi pasado es en arquitectura, urbanismo y publicidad. Estudié en la Universidad de Arizona (EUA) y al regresar al país estuve trabajando en publicidad, pero una vez, hace como 10 años, tuve una oficina en Santa Elena y empecé a notar bastante cosas que no me gustaban en el municipio que dicen que es el más rico de El Salvador. Por mi profesión, puedo ver que el tema urbanístico es algo que se le da poca importancia en los municipios. Además he visto las desigualdades y deficiencias que hay en las comunidades.

¿Cuáles son esas deficiencias que ha conocido?

Cuando he podido hablar con la gente en las comunidades he podido conocer muchas quejas de la gente que en sus colonias tienen sus propios problemas que necesitan les sean resueltos como portones, problemas con vecinos, hoyos, lámparas hasta comunidades que carecen de todo y esto contrasta con la realidad de centros comerciales.

¿Es consciente de que lo que busca lograr, ganar la alcaldía a Milagro Navas, no lo ha conseguido nadie en los últimos 30 años?

Estoy consciente, aunque creo que ella hizo un buen papel en los primeros 15 años de su gobierno local, pero desde que tomó la dirección de COMURES la alcaldía funciona por inercia y no vemos ningún proyecto nuevo.

¿Por qué participa por el PCN?

Porque es un partido de derecha, fui invitado por ellos, y porque siento que el votante conservador se puede sentir identificado con el PCN por estar tan cercano ideológicamente al partido ARENA. Y creo que ese siempre ha sido el problema en Antiguo Cuscatlán, que siempre ha habido candidatos de izquierda y por eso no han terminado de ser respaldados en el municipio.

Usted participó hace tres años en las internas de ARENA buscando ser candidato a alcalde por Antiguo, pero no ganó...

Lo que pasó fue lo que me imaginé que pasaría, que las internas los votos ya están dados. En el municipio hay un padrón de mil votantes y lo que me sirvió fue de experiencia para esta que es la verdadera contienda.

¿Tuvo algún resquemor por no haber conseguido la candidatura en ese momento?

No. Platiqué con Milagro Navas después y aunque no tenemos una relación cercana si es cordial. Además yo sabía que era el resultado más esperado.

Su papá (Mauricio Gutiérrez Castro) fue fundador de ARENA... Por qué no continuar en el partido?

En ARENA yo nunca fui parte activa de la estructura, tampoco he tenido un puesto. Aunque mi papá fue fundador del partido nunca se me trató con amistad, sino que todo lo contrario, sentí cierto recelo algo que ha sido distinto a lo que estoy viviendo en PCN donde se me ha tratado.

Cuál es la idea del plan municipal que ha planteado?

Hemos planteado tres ejes. Uno es la transparencia, en el cual proponemos crear una oficina de transparencia con cero información reservada, esto en respuesta de lo que hemos oído en las calles que demandan mayor transparencia y tasas más justas. El segundo eje es el de urbanismo, que incluye una renovación del centro de Antiguo Cuscatlán y resolver el tema de parqueos, además de plantear una Villa Universitaria en el área de la UCA, para que podamos convertirlo en una especie de "college town" americano. También queremos renovar el mercadito de Merliot para que pueda llegar a ser un mercado gastronómico, dado que en la actualidad se encuentra descuidado y sucio.

¿El tercer eje cuál es?

El de la administración pública municipal, que involucra uso de tecnología para renovar los servicios que la municipalidad ofrece, así como el uso de aplicaciones móviles para que la ciudadanía pueda expresar quejas, solicitar servicios o denunciar irregularidades.

Usted habló de tasas municipales justas, ¿qué significa esto puntualmente?

Significa que se va a revisar si se está pagando mucho o se está pagando lo justo. Hemos escuchado rumores de que hay gente que no está pagando lo que le corresponde en cuanto a empresas. Además como alcaldía se tiene que hacer un buen uso de recursos.

¿Quién es?

Rodrigo Gutiérrez candidato a alcalde por Antiguo Cuscatlán por PCN

Trayectoria: Precandidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán en 2018 por el partido ARENA.