Entrevista | Arnau Baulenas, coordinador jurídico del IDHUCA: "La Sala de lo Penal desafía una sentencia constitucional"

El jueves 29 de octubre la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia notificó el sobreseimiento de tres militares acusados de ser autores intelectuales de la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y con la resolución negó la posibilidad de un nuevo juicio contra ellos.

Los favorecidos directamente fueron el general Juan Orlando Zepeda, el comandante Francisco Elena Fuentes y el general Rafael Humberto Larios. Pero junto a ellos también quedarían exonerados por la misma causa los militares René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo e Inocente Orlando Montano, más el expresidente Alfredo Cristiani.

Arnau Baulenas, abogado que representa a las víctimas, habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre los efectos de esta sentencia y revela que no se quedarán de brazos cruzados.

¿Qué análisis hace de los argumentos que expuso la Sala de lo Penal en su sentencia, como el hecho que no puede haber retroactividad para juzgar a los militares acusados de la masacre porque son delitos ya prescritos?

Pero eso la Sala de lo Constitucional, en la sentencia cuando declararon inconstitucional la Ley de Amnistía, ya dijo que es falso. Me explico. Lo que hace (la Sala de lo Penal) es desafiar la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero además el argumento de la retroactividad es falso, porque ellos dicen que en el Código Penal no estaba previsto, pero en el Protocolo Adicional Segundo de los Acuerdos de Ginebra ya se decía que no se podía matar en una guerra a personas que no fueran parte y es un tratado internacional ratificado por El Salvador antes del 89. Entonces, es falso el tema de la retroactividad y es un argumento que ellos deberían saber que es inaplicable.

¿Cuál es el camino a seguir para los denunciantes con esta resolución?

Se está evaluando opciones. Próximamente la UCA y la Compañía de Jesús harán públicas las acciones que vamos a realizar, pero ya se está haciendo un análisis jurídico y por supuesto que se tomarán distintas acciones. Incluso alguna podría ser contra los magistrados que emitieron esta resolución.

La sentencia de la sala mandó el archivo al Juzgado Tercero de Paz, que es donde se inició el proceso para pedir un nuevo juicio. ¿Qué pasará entonces con esta petición?

Lo que se está analizando es la viabilidad de este caso para llevarlo a nivel de la Sala de lo Constitucional.

Esta sentencia de la Sala de lo Penal coincidió con la audiencia de seguimiento realizada el 30 de octubre por el incumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Usted estuvo en esa audiencia y escuchó los informes, ¿qué conclusiones saca de ellos?

El representante del Ministerio de la Defensa al parecer ni sabía de qué iba a hablar. El representante del presidente habló como si le interesan las víctimas pero en un tono cínico, porque son los mismos que no abren los archivos aun con órdenes de Fiscalía y de jueces. Hubo una actuación muy pobre del Ejecutivo, sobre todo. Del Legislativo escuchamos una relación fáctica de hechos, pero nada claro. Aparentemente no hay un interés de los diputados por aprobar la nueva ley o superar el veto, porque ni lo han puesto en agenda, no al menos antes de la audiencia.

El representante del Ministerio de Defensa dijo en esa audiencia que están trabajando en poner en línea documentos de la guerra, pero que lo harían en versiones públicas. ¿Cómo ven ustedes esa acción?

Creo que eso no es verdad o que publicarán cuatro documentos sin ninguna relevancia. Eso lo dijo porque le habían dicho que dijera algo, pero no tiene ninguna validez que después de más de un año no hayan hecho nada. Son igual que los otros gobiernos, no hay ninguna diferencia.

Por el contexto pareciera que los más beneficiados con estos hechos recientes son los militares acusados de los delitos ocurridos durante la guerra civil. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esto?

Es claro que las víctimas siguen olvidadas. El poder fáctico de los militares se mantiene al parecer y el sistema judicial en distintas instancias sigue avalándolo. Esto es grave, lo que ha hecho la Sala de lo Penal no solo es una aberración jurídica, sino que parece que les interesa ver a los victimarios como víctimas.

¿Ustedes tenían alguna esperanza de que este tipo de decisiones en casos ligados a la guerra cambiaran después de las elecciones de 2019?

Pues no cambió y creo que ha ido a peor. Este gobierno también ha cometido hechos lamentables y eso es triste.

¿Quién es?

Arnau Baulenas Abogado

Trayectoria:

Licenciado en derecho con especialización en acceso a la justicia en temas de vulneración de derechos humanos.