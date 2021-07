Entrevista | "Bukele está jugando a quemarse las manos": Rubén Zamora, exembajador

Que sea coherente con respeto a su propia palabra, y que combata la corrupción dentro de su propio gobierno. Eso es, según Rubén Zamora, exembajador salvadoreño en varios países del mundo y diplomático, lo que Estados Unidos espera de Nayib Bukele con la publicación de la Lista Engel, en la que varios de sus funcionarios y personas de su círculo cercano han sido incluidos.

Para Zamora, los norteamericanos tienen verdadero interés en tener una buena relación con el gobierno de Bukele, pero sin que eso implique ignorar el irrespeto a la institucionalidad mostrado por Nayib. Por eso, indica, plantean condiciones, las que se vieron reflejadas en la visita de una comitiva de varios funcionarios de la administración Biden, justo la misma semana en que se dio a conocer el listado.

¿Cuál considera la respuesta mínima que el gobierno de Biden puede considerar aceptable de parte del gobierno de El Salvador, tras la publicación de la Lista Engel?

Lo primero que hay que hacer es pedirle al presidente de la República que sea honesto con sus planteamientos. Porque él ya ofreció qué iba a hacer: iniciar procesos judiciales serios, para que todas las personas que aparezcan respondan ante la ley. Eso sería lo democrático y lo correcto, y él dio su palabra de honor. Por ahí lo sacaría, no decirle que se quede callado. Él ya se comprometió públicamente con el pueblo salvadoreño.

A partir de la publicación de la lista Engel, ¿podría haber otros países que la tomarán como referencia para imponer también algún tipo de sanciones?

Eso es estrictamente opcional. No obliga a nada la lista. Lo único que dice: "Aquí no viene esa gente y su familia tampoco". Ese es el único peso jurídico que tiene. Pero hay un golpe indirecto, y es que especialmente los últimos años, cuando un país como Estados Unidos pone este tipo de presiones sobre otro, sobre un país, tienden a seguirlo algunos países. Pero eso es a voluntad de cada país. Por ejemplo, se ha dado con el caso de Venezuela: la Unión Europea ha empezado a generar restricciones a Venezuela, a partir de que Estados Unidos ya lo he estado haciendo. Canadá, lo mismo. Son los dos ejemplos que yo conozco de una especie de seguimiento, pero eso hay que dejarlo claro: no hay ninguna obligación de seguimiento.

En todo caso sí es una posibilidad, aunque quizá en un largo plazo…

Lo que puede ser más inmediato es que el gobierno norteamericano está facultado a congelar todos sus bienes (de los mencionados en Lista Engel) en Estados Unidos, que es donde pueden hacerlo. Eso ya es más fuerte y probablemente ni Canadá ni nadie más tengan una ley como esa.

Hay que decir que no es la primera vez que hay suspensiones de visas a funcionarios salvadoreños tampoco...

Esto de las listas y de negarle la visa o la entrada al país a personas corruptas está en las leyes desde hace ratos en Estados Unidos. El asunto es que no lo hacían práctico, hasta que en el congreso de Estados Unidos dieron el paso y ejecutaron realmente, porque lo que ellos dicen es que el gobierno que haga esto, esto y esto, con base a algo que ya antes se había acordado por la ley. Esto es la activación de unas normas que EUA ya tenía pero que no les daba importancia. (Pero) cancelar los bienes en EUA no ha tenido precedente, sino que ha sido nada más ahora.

En la relación entre EUA y El Salvador de los últimos meses, que hemos visto cómo se ha enfriado, ¿qué podría pasar entre ambos si el GOES no hace nada ante los nombres ahí citados? ¿Podría enfriarse más todavía la relación?

Por supuesto. Mire, el problema ya está planteado. Ya Estados Unidos dijo claramente el enviado (Ricardo Zúñiga) del presidente (Biden) cuando dice que lo que están haciendo no es aceptable: "están violando su constitución". El gobierno dice que no la violó, y el otro le dice que sí, que su gente lo ha estudiado y no hay para dónde, que han violado la constitución. EUA reafirma cuál es su planteamiento, y ahí mismo el señor Zúñiga al reafirmar eso lo que le plantea al gobierno es porqué no buscar una salida al problema y esta es porqué no volver a la situación de cómo estaban antes que ocurrieran estas violaciones. Eso es lo que él sugiere. Estados Unidos lo que quiere es negociar con El Salvador. EUA no va a retirar su embajada inmediatamente o cosas de ese tipo, porque son las medidas extremas, o empezar a entrar a la parte económica, que ojalá no lleguen a eso, porque nuestra economía es muy dependiente de Estados Unidos.

¿Quién es? Rubén Zamora diplomático

Trayectoria: Fue miembro del FMLN, con quienes fue candidato a la presidencia para 1994. Luego desempeñó cargos diplomáticos.

¿Qué opinión tiene de que la respuesta del GOES fue intentar desviar el tema hablando del salario mínimo, o la comisión para atacar ONG?

Eso es simplemente la política publicitaria del gobierno que siempre que tiene un problema trata de tirar otra noticia para que la nueva prevalezca sobre la otra. Juegan con algo fundamental: la memoria de los salvadoreños es corta. Entonces, se ve esa constante: cuando se peleó con Estados Unidos, con esto y lo otro, ponen otra cosa inmediatamente, porque como ellos tienen el predominio sobre las redes sociales y su principal instrumento de comunicación con la ciudadanía son las redes sociales, entonces se atienen a esa cuestión. Hasta cuándo le va a aguantar, no lo sé. Pero eso es.

De hecho, habría que destacar que no lograron imponerse al tema, porque no lograron que la gente dejara de hablar de la Lista Engel

Ya le está pasando. En algún momento hubo predominio de redes sociales, era inconcebible (que no controlaran la agenda). Empecé a ver que llegó un momento en que comenzaron a darse duro los que condenaban y los que decían que el gobierno es el único que hace las cosas y no sé qué y no sé cuánto. Eso se le va a gastar al gobierno. Sobre todo cuando vengan las realidades económicas. Por eso es que está recurriendo a medidas económicas que pueden ser buenas: si subir el salario hay que hacerlo en todos los países. Es una medida social que está en la Constitución, incluso. Lo que pasa es que lo hacen a la locura. Se le ocurre decir 20 %, pero eso es un absurdo. Uno lo que tiene que hacer es ver todos los efectos que tiene, porque un aumento de salario puede significar una perdida para los trabajadores, porque si le da un golpe de inflación ese 20 % se lo comen en seis meses la inflación de los precios. Y mire cómo están subiendo los precios ya por todos lados. Es muy complicado todo esto y el gobierno está, creo yo, que Bukele ya está jugando a quemarse las manos. Y en política, el que empieza jugando con esto, termina con las manos bien chamuscadas, esa es la verdad.

¿Cómo cree que quedará el tema del combate a las causas de la migración, que es el que más interesa a Estados Unidos, si el GOES no reacciona o insiste con sus prácticas?

Mire, esto hay que señalarlo. El trasfondo de todas estas cosas, es un problema nacional: el cómo resuelve el tema de las migraciones masivas, porque eso, en primer lugar, golpea al gobernante. Y eso es en cualquier parte, no solo Estados Unidos. En Europa pasa lo mismo cuando ven que les llegan miles de africanos, inmediatamente la gente se pone afligida y empieza a reaccionar negativamente: "Y este gobierno porqué no hace nada, porqué no los para", y ese tipo de cosas.

Luego, la política del presidente Biden respecto a ese tema pone orden, porque nosotros somos quienes recibimos las remesas de la gente y entre más remesas haya, mejor; pero para EUA es todo lo contrario, sobre todo el impacto político que tiene en el pueblo. Por eso es que Biden cambió toda la política de Trump, que era poner muros, porque esos no funcionan, y dijo que fueran a otra: "porqué la gente se viene para acá", y se viene porque no tiene de qué vivir, qué trabajo conseguir. Entonces: "Demos, empujemos, ayúdemos a que estos países crezcan". En mal momento salió porque vino la pandemia pero eso no se podía prever, pero ahí está, Biden se está jugando frente a la población su política y por eso necesita que aquí haya posibilidades.

Ahí es donde los gobiernos de Centroamérica no ayudan...

Por eso se vuelve tan grave que el gobierno de El Salvador se dedique a querer boicotear esa posibilidad, porque cada vez que él (Biden) dice que hay que tener transparencia, el gobierno responde blindando a todos sus funcionarios. Entonces, claro, el otro viene y le pone el nombre a que la mayor parte de esa lista son funcionarios del gobierno de Bukele. La única salida que veo a esto es una negociación.

¿Negociar qué?

Yo veo en EUA un interés en negociar. Usted ve que vienen, hablan, dicen que es necesario con El Salvador y que quieren ayudar, pero que hay cumplir ciertas cosas, que además son las que la Constitución le exige a los presidentes. No hay nada de imposición ahí. Eso hay que tenerlo en cuenta para EUA. Por eso yo lo que veo en política norteamericana es ir apretando, apretando, apretando. Le manda una comisión de la que no sabemos en qué se paró. Sabemos de qué se habló pero no en qué termino. Esa comisión no se hace todos los días. No recuerdo una así desde tiempos de la guerra que Reagan mandó una comisión para ver cómo se resolvía la guerra en El Salvador. Desde entonces, nunca había visto una comisión tan fuerte específicamente para tratar de hablar. Claro, eso es, al mismo tiempo que decir que quiere negociar, darle una salida a esto, también es una presión al gobierno. Yo no veo al gobierno del presidente Bukele ahí. Veo una de dos: al contrario, dice que aquí no se mueve nada y no le doblan la mano; o el silencio.