Entrevista | "Cada salvadoreño que tiene desapariciones en su familia percibe que no tiene derechos"

Frente a cámaras de medios de comunicación y micrófonos, una mujer, entre lágrimas, lee. Detrás de ella hay un pequeño cartel que dice "35 mil desaparecidos". Y hay, además, fotografías de algunos jóvenes. "Por Karen y Eduardo Guerrero Toledo y por los cientos de desaparecidos mi lucha no se detendrá. Como madre no voy a descansar hasta saber dónde están mis hijos", lee. Es Ivette Toledo, en un esfuerzo de lucha contra la impunidad a la que el ministro Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, intentó condenar el caso de sus hijos, cuando, un día antes de esa conferencia, los culpó de su propia desaparición.

Frente a declaraciones de ese tipo, ella, además de cargar con el dolor de la desaparición, ha tenido que librar también una lucha para que se haga justicia. Porque la impunidad, explica Margarita Weil, es lo que condena a madres y otros familiares de personas desaparecidas a un duelo constante, a uno que no cierra.

Margarita Weil es psicóloga clínica y docente universitaria. Se especializa, entre otros temas, en violencias, abuso sexual y suicidio. Tiene 29 años de experiencia y ha trabajado con casos de familiares de personas desaparecidas. La realidad a la que se enfrentan, dice, es "escalofriante". Y descubrir que el camino de búsqueda está lleno de silencios y muy lejos de la justicia y la reparación, solo vuelve más grande la herida social causada por este fenómeno.

En esta entrevista, Weil explica que, sin reconocimiento social de las personas desaparecidas, no hay descanso ni tregua en la vida de sus familiares. Dice, además, que sentirse y saberse acuerpado es clave para sobrellevar el dolor que viene con un trauma de este tipo.

¿Se vive un duelo cuando hay un familiar desaparecido?

El duelo por personas desaparecidas no sigue el curso del duelo normal. El duelo por personas desaparecidas corresponde a uno patológico o patologizado, porque no existen los referentes que todos nosotros tenemos: el cuerpo y el rito.

¿Qué etapas sigue este duelo?

El duelo de una desaparición se vive en tres etapas. La primera es la de incertidumbre y búsqueda. La persona entra en estado de negación porque, como es un proceso duro, se siente como fuera de la realidad. Y es que la realidad resulta escalofriante. Luego, se comienza a preguntar si esa desaparición va a ser definitiva o no. E inicia el proceso de búsqueda. En esta etapa, usualmente, van a identificar cuerpos para saber si es o no su familiar desaparecido. Es decir, empieza un peregrinaje lleno de dolor, porque, ¿se imaginan lo que significa ver todas esas escenas? Es una mezcla entre el horror de lo que presenció y el alivio de que no es a quien está buscando. Y todo eso se va convirtiendo en una experiencia traumática.

Después llega la etapa en la que sienten que esa persona no existe. Porque no hay registros, nadie sabe dónde está, no hay referencias de nada. Por eso, uno de los reclamos más recurrentes de familiares de desaparecidos es que nadie los apoya, y dicen: "Es como si no existiera". Por un lado pasa eso y por el otro llegan los comentarios que sugieren que la persona hizo algo para que eso sucediera.

Luego, aparece la etapa de la confrontación, que para un duelo normal sería la de: "Bueno, ya murió, ya no lo voy a volver a ver". Pero yo sé que esa persona está en un cementerio o está cremada. Y tengo claro que debo reestructurar buena parte de mi vida. Pero en este caso lo que tengo que aceptar es que desapareció, y que las posibilidades son: encontrarlo vivo, encontrar sus restos o no encontrarlo nunca. Además, el grupo familiar comienza a sentirse aislado. Y también empieza a sentir sospechas. Por eso, los roles familiares se alteran. Ya que, como hemos visto en muchos casos, la persona puede haber sido desaparecida o asesinada por alguien cercano. Y, en lugar de sentirse apoyados, sienten desconfianza.

En esta etapa, también pueden llegar a sentirse rechazados socialmente. El miedo empieza a imperar muy fuerte dentro de ellos. Y entonces tienen sentimientos de soledad, de ira, de desesperanza y de resentimiento. Empiezan a sentirse psicológicamente alterados.

Finalmente, entran en la fase de "recuperación". Pero eso no quiere decir que vuelven a ser las personas de antes. Es más bien que buscan una manera de adaptarse.

¿Cómo se sigue luego de una pérdida de este tipo?

Hay grupos de madres que han sufrido la desaparición de sus hijos y comienzan a trabajar en resiliencia social o comunitaria para salir de eso. Solo, generalmente, nunca se sale. Vemos a grupos familiares tratando de rehacer su vida a partir de una nueva realidad. Pero es una realidad en la que llegan a sentirse como "no parte" de la sociedad, porque esta no les ayudó. Por eso son tan importantes los grupos de apoyo, porque se sienten acogidos para superarlo.

¿Se puede cerrar un duelo cuando la situación que lo originó está inconclusa?

No, por eso es un duelo patológico, porque no cierra. Para que un duelo de este tipo se cierre por completo, tendría que haber un proceso de reivindicación social. Y esos son procesos que pueden durar años y años. Usualmente lo que se hace es adaptarse a la realidad, que es totalmente diferente. La persona puede retomar su vida, pero hay secuelas. Yo he atendido a personas que tienen desaparecidos en su familia y, aunque pasen los años, aún sienten la ausencia. Al principio del proceso, muchos de ellos temen, literalmente, volverse locos.

No cierra. El cierre de un proceso de duelo por desaparición debería ser el reconocimiento social del desaparecido, que exista como persona. Porque para sus familiares que esta persona dejara de estar de repente y que, además, no le interese a nadie, genera mucha incertidumbre. Y este es un problema y una herida social. Es decir, va mucho más allá de un duelo psicológico.

¿Cómo afecta a los familiares de personas desaparecidas el tema de la impunidad?

Ese es uno de los elementos más significativos del trauma: el hecho de no existir ni ellos, ni su dolor ni su desaparecido. El hecho de saber que no va a pasar nada, que es uno más, que es un número y no una persona. Que pueden ir a denunciar y que pueden pasar 10, 15, 20 días, un mes, 15 meses, 15 años y que no pasa absolutamente nada. Eso solo hace más profundo su trauma y su sensación de que la búsqueda es individual y no un proceso social. Y ahí es cuando comienzan a darse cuenta de que están solos; y mientras más solos se sienten, más los hiere la realidad. Por eso, cuando aceptan la desaparición, también van reconociendo que hay impunidad.

La ausencia de justicia no solo daña a la mamá o a la esposa, por ejemplo. Daña a dos, tres o cuatro generaciones. Daña a personas que ni siquiera han nacido y que van a cargar con eso de "no existimos", "no somos parte de aquí", "no somos importantes". Esa es una semilla que se siembra, donde cada salvadoreño que tiene desapariciones en su familia percibe que no tiene derechos, que no cuenta como ciudadano, que no es una persona.

¿Qué hace que las personas que tienen a su familiar desaparecido desde hace muchos años lo sigan buscando, aunque en el fondo sepan que ya no lo van a encontrar vivo?

Tienen esperanza de encontrar algo, lo que sea. O si una de las madres encuentra a su hijo, la otra se siente feliz, porque ha desarrollado una gran empatía. Se alegra con la felicidad de la otra. Ahora no solo busca, también anda luchando para que otras tengan los derechos que a ella se le han negado. Al final de muchos duelos, estas personas se dedican a trabajar para que nadie más sufra lo que ellas sufrieron. Esto, en algunos casos. Otras se hunden en depresiones muy profundas. Las madres y los padres lo que andan buscando desesperadamente es justicia. Y no paran de buscar porque tienen la esperanza de que, en algún momento, van a encontrar respuesta, por muy pequeña que sea. Lo que los mueve es la esperanza, pero, sobre todo, su necesidad de justicia. Ellos saben que 20 o 30 años después no hay vuelta atrás, pero los mantiene la necesidad de enterrar a su muerto y decir: "Ok, ya estás en paz". Los motiva que, en algún momento, van a tener un lugar donde ir a dejar flores el 2 de noviembre. Esa es una forma de cerrar el duelo. Esto no es igual al duelo que viven los familiares de personas que aparecen al mes a los dos meses. O que aparecen a la orilla de una calle o en un río. Porque, aunque esto es, aparentemente, mucho más chocante, llevan un duelo más corto. Es decir, la injusticia y la impunidad siguen ahí, pero hay un cuerpo. Y pueden comenzar a procesar la situación. Es diferente a cuando pasan muchos años y no hay ninguna respuesta.

¿Qué implica para las madres hacer este trabajo de búsqueda que corresponde a las autoridades y llevar a la par las tareas de cuidado en el hogar?

Usualmente están viviendo un proceso depresivo encubierto. Tienen secuelas psicosomáticas. Es decir, comienzan a presentar muchos problemas de salud. Generalmente son somatizaciones como dolores de espalda, dolor de cabeza o gastritis. A veces tienen sus piernas con muchas venitas reventadas. Pero ellas siguen, porque sienten que no se pueden dar por vencidas. Y este es un desgaste muy grande, están pensando constantemente: "Yo no puedo dañar a mi familia. Necesito seguir por mis hijos, por los que tengo vivos. Pero no voy a soltar al que está desaparecido, porque si lo hago, si dejo de buscarlo, lo estoy traicionando. Lo voy a seguir buscando hasta mi último aliento, porque no lo voy a abandonar". Para las madres este proceso significa carga y alivio, porque si bien cuidar de sus hijos las alienta, las hace pasar momentos positivos, la búsqueda del otro sigue siendo algo pendiente en su agenda que les genera ansiedad y dolor.

¿Qué representa para los y las familiares de personas desaparecidas que la sociedad civil se una a los procesos de visibilización y de búsqueda?

Es parte del reconocimiento que ayuda a sanar. Es importantísimo porque a través de ese apoyo social y mediático, quiérase o no, se ejerce presión sobre la autoridad. Y es menos probable que los casos queden impunes, como ocurrió, por ejemplo, con Flor y con Karla. Porque ante lo mediático se aceleran mecanismos.

Búsqueda. Ivette Toledo, madre de los jóvenes Karen y Eduardo, desaparecidos desde el 18 de septiembre, lleva en la mano un hilo rojo. Su lucha no ha cesado desde que los vio por última vez.