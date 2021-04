Entrevista | "Con la oposición nuestra filosofía es juntos pero no revueltos": Claudia Ortiz, diputada electa por VAMOS

La primera y única diputada electa de VAMOS responde sin tapujos que ni ARENA ni el FMLN tienen credenciales para liderar la voz de una reducida oposición que hará frente a la bancada de Nuevas Ideas en el periodo 2021-2024. En esta entrevista, Ortiz marca distancia con el oficialismo, con sus colegas de oposición y plantea su estrategia de cara a lo que se viene: presionar desde afuera para intentar incidir dentro del Salón Azul. En el camino, plantea con optimismo que quizá logre impulsar alianzas incluso con diputados de Nuevas Ideas, para la construcción de apuestas de país como el combate a la corrupción. "No hemos visto señales de que quieran impulsar la transparencia, pero no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados", dice.

¿Cómo logrará una agenda anticorrupción con una bancada mayoritaria afín a un Gobierno que ha dado serias muestras de opacidad e irregularidades en la pandemia?

El tema ya está posicionado y los resultados de las elecciones han sido contundentes. Será una prueba para la fracción mayoritaria en la Asamblea. El hecho es si realmente van a dar muestras de querer hacer una renovación de la política, no solo de rostros, no solo de colores. La sociedad demanda un borrón y cuenta nueva de las prácticas de corrupción en el pasado. La sociedad está demandando justicia. Le demanda a la Fiscalía una acción valiente e independiente. Creo que la estrategia (para lograr la agenda) es trabajar con la sociedad y la comunidad internacional.

Aparte del trabajo que se pueda tener con la sociedad civil, hay decisiones que dependerán de Nuevas Ideas. ¿Cómo logrará su apoyo?

La estrategia de cabildeo dentro es algo que se debe hacer. Eso es parte del trabajo legislativo en cualquier país del mundo. Tal vez la aritmética no nos va a favorecer, pero la presión social, hoy más que nunca, es algo impactante. Estoy segura de que los demás legisladores van a querer representar, si no, ¿en qué queda su carrera política? ¿Va a ser una carrera de tres años y se terminó?

“No se trata de con quién voto o con quién negocio o con quién hago bloque, se trata de qué temas”.

Usted dice que van a buscar apoyo en la sociedad civil, pero ellos, si bien puede alzar su voz, no tiene voto directo en la Asamblea. ¿Cómo hará valer ese apoyo? ¿Usted va a salir a la calle con ellos?

Considero que puedo ser un puente importante de comunicación, de información, de propuestas entre la sociedad civil y lo institucional, que es la Asamblea Legislativa. Al final, ese es el trabajo de los políticos, hablar esos dos idiomas: el idioma de la ciudadanía, de las necesidades de la gente y hablar el idioma del sistema, que es un lenguaje legal.

¿Está abierta a negociar con la bancada de Nuevas Ideas?

Estoy abierta a negociar con todos porque mi centro de atención no es con quién voy a negociar, sino qué tema vamos a discutir. La palabra negociar tiene muchas veces esa connotación de ‘vamos a negociar privilegios, vamos a negociar impunidad, vamos a negociar algo incorrecto’. Pero la negociación política real y de altura negocia temas de país, negocia propuestas para la población. Mi enfoque no es con quién negociar, sino si esos temas, si esas propuestas, están en línea con los objetivos de país que el partido VAMOS y mi persona tiene.

¿Negociará con el partido al que usted durante su campaña llamó los nuevos mismos de siempre?

Bueno, es que tienen el poder y es parte del trabajo legislativo. Creo que hay temas en los cuales podríamos encontrar algún tipo de coincidencia.

¿Cómo cuales?

Bueno, según la campaña que hemos visto del partido oficial, según el discurso que hemos visto, hay una visión también de luchar contra la corrupción, por ejemplo. Nosotros tenemos una visión de luchar contra la corrupción también.

¿Le parece que Nuevas Ideas quiere luchar contra la corrupción?

Lo vamos a ver en el momento en que queramos impulsar determinadas propuestas. Creo que el tema está en presentar las propuestas, en dar a conocer que son representativas de la sociedad. Y la sociedad tiene que hacer su parte también de no quedarse callada, de exigir. No hemos visto señales de que quieran impulsar la transparencia, pero no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados. Hay que dar esa batalla, hay que hacer esos acercamientos, empezar la legislatura con buena fe, digamos que con un voto de confianza. En el proceso iremos viendo qué es lo que en el panorama se ve. Pero mal haríamos en entrar de buenas a primeras con una actitud confrontativa y negativa.

¿Quién es? Claudia Ortiz: Diputada electa por VAMOS

Trayectoria: Abogada con estudios en Ciencia Política.

Directora Nacional de Asuntos de la Sociedad Civil de VAMOS.

¿Se imagina usted tratando de convencer a Ernesto Castro, quien se perfila como el futuro presidente de la Asamblea, sobre transparencia, cuando él mismo ha sido partícipe en el manejo opaco de la pandemia?

Bueno, es lo que hay que hacer y creo que los argumentos los tenemos. Podemos llegar a tener los apoyos también. Podemos tener la propuesta estructurada y la sociedad va a ver ese trabajo.

¿Qué piensa de la posibilidad de un bloque de oposición?

Con los demás partidos de oposición nuestra filosofía es juntos pero no revueltos. En el sentido de que tampoco porque sean partidos de oposición, igual que nosotros, votaremos siempre de manera conjunta. No se trata de con quién voto o con quién negocio o con quién hago bloque, se trata de qué temas. Al final, el criterio es la agenda que tenemos, la visión que llevamos. Por lo tanto, no vamos a hacer un bloque granítico y compacto de oposición, porque hay cosas que no compartimos y en las que no podemos confiar en la trayectoria de ARENA y el FMLN. Y hay temas en los que será necesario tomar acuerdos para pedirle más transparencia al Gobierno.

“No hemos visto señales de que quieren impulsar la transparencia, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”.

En este momento la bancada más grande de la oposición es ARENA. ¿Están destinados ellos a ser la voz más fuerte de la oposición e incluso liderarla?

No creo. Creo que la oposición no ha sido ARENA, han sido los periodistas, la academia, las oenegés, la sociedad civil organizada. Tampoco creo que tengan la legitimidad, la mayoría de sus miembros, para presentarse como oposición.

Esta Asamblea definirá nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se puede hacer para que los electos no sean afines a ningún partido político? ¿Hasta dónde está dispuesta a librar esa batalla al interior de la Asamblea Legislativa?

Estoy dispuesta a librar esa batalla, es fundamental. Se necesita regular la manera en la que se evalúan los perfiles. Creo que todo el proceso está bien y han habido avances, pero donde se pierde el objetivo es en la negociación en la Asamblea. Es necesario que exista un reglamento especial que regule las elecciones de segundo grado y que establezca para cada tipo de funcionario cuáles son los requisitos que le permitan cumplir la Constitución.

Entonces, ¿usted se estaría enfocando en que estas reformas se hagan antes de la próxima elección?

Sí, eso sería importante, o por lo menos colocarlo en el debate. Porque aquí se habla de cuál es la lista corta de ARENA, del FMLN y de GANA. Luego ven cuáles son los nombres en común y, después, se encierran a negociar y ya nadie sabe cómo, al final de cuatro meses de espera, hay una decisión tomada.

También se viene el cambio o reelección del fiscal general. ¿Raúl Melara debería de continuar en su cargo?

No, porque su nombramiento fue inconstitucional. Creo que es un fiscal que ha tratado de hacer algunas cosas, pero no ha dado resultados contundentes en temas de lucha contra la corrupción, como vimos con el fiscal Douglas Meléndez con el caso Tony Saca.

¿Cómo se imagina usted dentro de tres años, cuando termine la legislatura?

Me imagino satisfecha, habiendo hecho un buen trabajo, habiendo creado un vínculo más fuerte con la ciudadanía. Teniendo un liderazgo que logre representar a un grupo más grande de personas y aún con más claridad de lo que necesita el país en los siguientes tres años.

¿Optaría por la reelección u otro cargo?

Eso lo vamos a evaluar, quizás, en ese momento. Sí me veo todavía siendo una servidora pública. Creo que es un proyecto que puede ir por varios años. Sí me veo optando siempre por un cargo de elección popular.

¿Se imagina como candidata presidencial?

Creo que cualquier político o cualquier persona que tenga una vocación para la política, y que sea honesto, dirá que sí a esa pregunta. Sí, me imagino. Yo creo que es algo de lo que yo podría participar, a lo que yo podría optar. Mi objetivo no es llegar a un puesto, mi objetivo es, desde cualquier posición en la que esté, aportar al país. Y si esa posición me lo va permitir, estoy dispuesta.