Entrevista | "Creo en el apoyo de la comunidad internacional": Enrique Anaya, abogado constitucionalista

Desde que la nueva Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea Legislativa tomó posesión, diferentes sectores manifestaron su indignación y preocupación con lo que llamaron un "golpe de estado". Como respuesta a ello el abogado constitucionalista Enrique Anaya presentó dos demandas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para trata de revertir la situación. Una era por considerar ilegal el nombramiento de los abogados José Ángel Pérez, Luis Javier Suárez y Héctor Nahum Martínez, y la otra por el nombramiento ilegal de la magistrada Elsy Dueñas Lovos. Ambas fueron declaradas improponibles por la Sala .

El abogado interpuso los recursos de revocatoria correspondientes y también fueron rechazados. De esta manera agota las instancias nacionales y ya podría recurrir a las instancias internacionales.

¿Qué opinión tiene de la Sala de lo Contencioso Administrativo después que rechazaron sus dos demandas y las respectivas revocatorias?

Era lo que esperaba. Era previsible que la Sala no se atrevería a admitir las demandas, así que prefirieron negar su competencia e insistir que debe acudirse a la vía constitucional. Aunque era previsible el sentido de la decisión, se lamenta que la Sala, con tal de no admitir las demandas, emita resoluciones de tan bajísima calidad jurídica, que niegan nociones y conceptos elementales de Derecho.

¿Qué contradicciones encuentra en esta resolución?

En esencia hay dos contradicciones: desconocen sus propios autoprecedentes de 2013 (ratificados en 2018), asegurando ahora que esos precedentes carecen de valor jurídico; y aunque intenta justificarse, la realidad es que la Sala niega su calidad de "juez de la Constitución", al elaborar una artificial e inexistente separación entre derecho constitucional y derecho administrativo, como si se trataran de estancos separados, cuando la realidad jurídica es que la Constitución obliga y vincula a todo juzgador, no únicamente a la Sala de lo Constitucional.

La Sala de lo Contencioso dijo que no era jurisdicción suya, sino de la Sala de lo Constitucional, ¿no ha pensado presentarla en esa Sala?

El problema de esto son las lecturas distorsionadas que se hacen. El problema es que puede haber la lectura de que al presentar una demanda uno los está legitimando. Además, seamos francos, podrían buscar cualquier explicación para decir que no pueden conocer. Sería un mecanismo para agotar una vía interna pero no creo que sea indispensable.

¿Entonces es suficiente con las resoluciones de la Sala de lo Contencioso es suficiente?

Sí, es tan evidente la situación. Es que es tan grosero el hecho que se hayan nombrado personas sumisas al Ejecutivo, es evidente que una persona antes de ser juramentado era asesor de la Presidencia de la República. Esto no es nuevo. Lo que el presidente está haciendo es siguiendo el manual del desmantelamiento de la democracia, típico de los populistas.

Los magistrados suplentes Ramón Iván García y Alex David Marroquín fueron llamados a sustituir las vacantes que dejaron Dueñas Lovos en la Sala de lo Contencioso Administrativo y López Jerez en la Sala de lo Civil, respectivamente. ¿Cómo se les puede llamar a ellos entonces?

Con toda certeza considero que dicho llamamiento es ilegal. Revisé las actas del llamamiento de ellos. Fue el 3 de mayo, hay ocho votos en esas actas y de esos, votaron los cinco que fueron impuestos el 1 de mayo. Esos llamamientos son ilegales porque son decididos por personas que están ocupando ilegalmente el cargo.

¿Y las resoluciones que están sacando?

Son totalmente nulas, no tienen ningún valor legal. Es más, posiblemente voy a presentar una demanda para que se declare la ilegalidad de los llamamientos.

¿Qué opina sobre los magistrados que ya se reunieron en Corte Plena con los que fueron impuestos el 1 de mayo?

Es preocupante que la cabeza del sistema judicial haya sido tan dócil ante las violaciones al sistema democrático. Los magistrados no se debían reunir con estas cinco personas que están ocupando las oficinas. Hubiera sido importante el mensaje de no reunirse, de no reconocer. Sin embargo lo asumieron y ningún magistrado ha dicho algo. Habría que preguntarles por qué aceptaron reunirse con personas que saben con contundencia que el nombramiento es ilegal.

¿Tiene esperanza que lo sucedido el 1 de mayo se revierta?

Que la comunidad internacional se involucre, sí tengo esperanza. Pero para que apoye la comunidad internacional, los nacionales deben dar posturas contundentes. Por ejemplo, que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y me refiero a los legítimos, deberían aparecer en público y emitir resoluciones.

Pero renunciaron...

Pero la renuncia no ha sido aceptada por la Asamblea Legislativa. En todo caso entendemos que esa renuncias no tienen ningún valor porque fueron bajo coacción o amenazas.

¿Hay independencia entre los jueces?

En algunos sí. Los jueces saben que lo que sucedió el 1 de mayo fue una grosería, pero tienen temor y lo entiendo. Digamos que es por la necesidad de tener el trabajo, pero después el silencio no les va a servir.

¿Cree que habrá persecución?

Sí, pero no lo van a hacer de forma inmediata, solo si resuelven en contra del Ejecutivo.