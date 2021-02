Entrevista | "Creo que estamos bien, de lo contrario GANA y NI no hubieran hecho coalición": Víctor Manuel Rivera, alcalde de San Martín, y candidato por el partido ARENA a la reelección.

Gobierna el municipio de San Martín desde e 2012. Cree que ha hecho un buen trabajo y habla de emprender la construcción de un mercado nuevo, reordenar el casco urbano y asfaltarlo por completo. También de un tiangüe en las instalaciones del ex IRA (Instituto Regulador de Abastecimientos) y de un nuevo cementerio municipal a orillas de la Carretera de Oro.

¿Cómo está el panorama electoral?

Creo que estamos bien, de lo contrario Gana y Nuevas Ideas no se habrían coligado para competir con nosotros.

La coalición los ha debilitado a ambos institutos, gente de esos partidos se ha pasado con nosotros para que sigamos ayudando a San Martín.

La gente del municipio sabe que los que van por esos partidos están ahí por intereses personales, muchos concejales que iban con Gana ahora nos están apoyando. Dios quita y pone reyes, confiamos en que la gente nos estará dando su voto y apoyo.

¿Pero cómo está midiendo la intención de voto, ha realizado alguna encuesta?

Se hicieron tres encuestas antes de la pandemia, y había una aceptación.

En estos momentos no he hecho encuestas, pero otras personas sí y los números están a mi favor. Nos echamos la carga al hombro, trabajamos y llegamos hasta el último rincón para trabajar y ayudar a la gente, y sentimos el apoyo de la gente, ya que saben que hemos cumplido, se siente el respaldo, y lo que les digo es que salgan a votar, no se queden como espectadores.

En la última encuesta de la UTEC aparecimos con un 52%, la coalición con un 34%, y de ahí los demás partidos.

¿Qué opina de la problemática del FODES, finalmente resuelta por la Sala de lo Constitucional esta semana?

No nos dan el FODES como una estrategia de querernos detener, pero a pesar de ello en el municipio hemos realizado 14 proyectos, obras de mitigación, asfaltado, hemos trabajado en los cantones Ánimas, La Flor, El Rosario, Las Delicias, en las colonias San Andrés, Lourdes, Apancino, La Cuchilla, y también vamos a invertir en la calle 5 de Noviembre y calle El Progreso, con un puente vehicular que vamos a realizar. A pesar de tanto obstáculo, en 2020 no nos detuvimos.

Más que el punteo de obras, resuma qué ha hecho en tres periodos, qué le ha dejado al municipio.

Pudimos ordenar la ciudad, ningún alcalde se había tomado la tarea de ordenar las calles y de quitar el comercio informal, que llegaba hasta la acera de la alcaldía, con champas y todo, y lo hemos hecho sin pelear con nadie, sin ningún problema.

La otra obra es la construcción del mercado municipal, con una inversión de 2 millones 400 mil dólares.

También me siento orgulloso por el apoyo a los cantones y apoyo a los agricultores, les enseñamos a realizar abono orgánico y les hemos dado asesoría con agrónomos.

¿Cantidades de inversión?

Más de $500 mil dólares en el tema de calles, en los cantones han sido $325 mil dólares, en el mercado lo que le dije, ahí están los resultados y por ello tenemos apoyo popular.

¿De ganar, qué se vendría?

Seguir con el ordenamiento de las calles, intervenir las colonias... algunas obras se retrasaron por las dos tormentas del año pasado y por la pandemia, pero vamos a continuar con el trabajo de calles, en la colonia Santa María 2, en la San Martín, San Joaquín, Las Margaritas, El Paraíso, Las Victorias, y seguir en los cantones.

¿Por qué no se utilizan las instalaciones del ex IRA?

Eso no es de la municipalidad, es del Ministerio de Hacienda, son instalaciones del Gobierno. Algunos candidatos no lo saben y andan proponiendo obras en ese lugar, pero no es así. Ese terreno es de ello, y es más, no nos pagan los impuestos.

Como municipalidad queremos realizar un tiangüe en ese lugar o una universidad para que la gente del oriente del país tenga una nueva opción, son los dos proyectos que deseamos realizar en ese lugar.

Tenemos otro proyecto que es el del nuevo cementerio, ya tenemos el terreno en el Valle de Las Delicias. El cementerio actual ha colapsado.

Durante la pandemia informamos al Gobierno que íbamos a comenzar a enterrar personas en Las Delicias, íbamos a enterrar incluso sin permisos, pero ese es otro tema, al nuevo habrá acceso por la Carretera de Oro, es un terreno de cuatro manzanas y media, por el momento no tenemos permisos de Medio Ambiente, pero vamos a seguir trabajando en eso .

¿Tema Covid en San Martín?

Es lamentable lo que se vivió el año pasado, en enero ha habido un repunte, pero nada comparado con el año pasado.

En 2020, en San Martín murieron muchas personas. En mayo murieron 37 personas, en junio 87, en julio 123, todos relacionados con el Covid. Fuimos golpeados, pero como alcaldía hemos respondido.

¿Quién es?

Nombre

Víctor Manuel Rivera Reyes

Cargo:

Director propietario representante de los alcaldes de la Región Central en el ISDEM y alcalde municipal de San Martín desde 2012.