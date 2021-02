Entrevista | "Cualquier defensor está sometido a presión": Celia Medrano, candidata a secretaria ejecutiva de la CIDH

A inicios de esta semana se reveló que el presidente salvadoreño Nayib Bukele tuvo una reunión a puertas cerradas con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y que en ella habría mostrado su oposición a que Celia Medrano sea elegida como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puesto para el cual es finalista. Esta es la postura de ella luego de conocerse la noticia.

¿Cuál es su postura después de la supuesta reunión entre el presidente Nayib Bukele y el secretario general de la OEA para hablar de su candidatura en la CIDH?

Primero quiero señalar que no me consta a mí que esa reunión se realizó y solo he leído lo que está en los medios. Tampoco me consta lo que conversaron. Lo que yo he dicho es que no sería extraño que hubiese un intento de veto a mi postulación. Tiene mucho peso si eso se ha dado, porque estamos hablando de un representante de Estado que estaría dando una objeción clara a una postulación determinada. Independientemente de eso lo único que quiero decir es que yo continuaré con la labor que realizo en El Salvador, en Centroamérica y en cualquier parte.

Usted mencionó en otra entrevista que este tipo de presiones también la enfrentan otros candidatos al puesto de la CIDH, ¿es normal entonces?

Lo que dije fue que cualquier candidato podría ser sujeto de un intento de veto de los gobernantes de sus propios países. Cualquier defensor de derechos humanos que estuviera en una situación similar se ve sometido a este tipo de presión.

¿Qué tanto peso tiene que un presidente de la República haga una petición directa al secretario de la OEA de no elegir a determinado candidato?

Es algo muy fuerte. Puede afectar el proceso y puede tener un efecto de veto.

¿Aun cuando el proceso de elección en la CIDH es independiente?

Lo que pasa es que en el marco de un órgano continental, integrado por representantes de cada Estado, es muy fuerte que un representante de un país miembro tenga un veto o una objeción para un cargo. No en la decisión que tome la CIDH, pero sí en la ratificación que debe hacer el secretario general de la OEA.

¿Cree usted que se está polarizando su candidatura a la secretaria ejecutiva de la CIDH, tomando en cuenta que organizaciones sociales la apoyan y el gobierno está en contra?

Lo único que puedo decir a eso es que yo he hecho señalamientos y observaciones por abusos en el país siempre en el marco del respeto. Estoy abierta y dispuesta a colaborar con un agente estatal que quiera ser respetuoso de los derechos humanos para su población, pero no podría plantear otra cosa que mis agradecimientos, porque actualmente me siento muy comprometida con lo que estoy haciendo, además de estar agradecida con el apoyo que estoy recibiendo a mi candidatura.

¿Se arrepiente de alguna crítica que haya realizado al actual gobierno y que haya desatado esta intención de vetarla para el puesto?

Yo he realizado mi labor siempre y ha implicado señalar y advertir situaciones violatorias de derechos humanos en diferentes gestiones gubernamentales, desde que estuvo en el poder el Partido Demócrata Cristiano (PDC), durante el conflicto armado, luego el gobierno de ARENA, después el del FMLN y ahora que está la actual gestión. Sería incoherente que yo cambie por una identidad política o una ideología de una gestión gubernamental determinada. No puedo dejar de denunciar una violación de los derechos humanos o el riesgo de que se cometa. Eso es coherente para cualquier defensor, independientemente del color. Yo he procurado realizar mi trabajo.

¿Quién es?

Celia Medrano Defensora de Derechos Humanos

Trayectoria: Actualmente está entre los cinco finalistas para la secretaría ejecutiva de la CIDH. En mayo definen.