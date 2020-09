Entrevista | “Cuando la prioridad es la gente pagas el FODES”, Héctor Silva, candidato a alcalde de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo

Héctor Silva, quien ayer fue ratificado como candidato aa la alcaldía de San Salvador por Nuestro Tiempo mencionó que tanto la alcaldía capitalina como desde El Gobierno se ha priorizado la imagen de sus gobernantes, por encima de la ciudadanía.

¿Por qué busca ser el alcalde de San Salvador?

En primer lugar porque no nos gusta la forma en la que está ejerciendo la función pública en esa alcaldía en este momento. Hoy por hoy, trabaja para lucir a una persona, que es el alcalde y yo creo que debería trabajar para lucir a la gente, a la ciudad. La alcaldía es de momento demasiado personalista y no le interesa, uno conocer cuáles son las cosas que le preocupan a la gente ahora que no son las mismas que le preocupaban a la gente hace tres años, la pandemia marca un antes y un después para el municipio, porque San Salvador ha sido el más afectado por la pandemia, no solo en términos económicos; sino que en medio de la pandemia tuvimos las dos tormentas. Y dos, que todos los esfuerzos del alcalde y la alcaldía estén enfocados a tratar de solucionar esos retos.

¿Cuáles considera que son esos retos?

La vulnerabilidad. Creo que San Salvador sigue siendo una ciudad altamente vulnerable. No podemos hablar de una ciudad moderna y competitiva si hay familias que están a una o dos lluvias de perderlo todo, la vulnerabilidad también te habla de desigualdad. Para mí esos son los dos grandes retos que hay que tener en mente como prioridad. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia yo colaboré con un ciudadano en una iniciativa y cuando se dieron las tormentas justo terminamos en la comunidad Nuevo Israel y les preguntamos a las personas si les habían consultado sobre sus necesidades y temores, y nos dijeron que no; pero a 100 metros habían equipos de seguridad, con gente de prensa porque el presidente (Nayib Bukele) iba a dar una conferencia en la que iba a atacar a sus adversarios políticos. Y este es un ejemplo representativo de que la política hoy en día se usa para beneficiar a los políticos y no a la ciudadanía.

Además de los retos, hay problemas y necesidades ... ¿Cuáles cree que son los primeros en los que se debe trabajar?

De hecho, estamos en un proceso de diagnóstico el cual tiene los retos que hemos identificado nosotros; pero también tenemos los retos que la misma ciudadanía nos plantea, que van en que los servicios sociales están demasiado lejos de la gente. En 1997 se creó el sistema de descentralización de servicios administrativos para que la gente pudiera pagar impuestos más cerca de sus casas, ahora hay que hacer lo mismo con los servicios sociales. Por poner un ejemplo, si la Secretaría de Cultura está ofreciendo clases de piano, de danza, de música, se tienen que acercar eso a la gente por medio de los distritos. Y en cuanto a los principales problemas de los capitalinos, está la situación económica y la seguridad, y también hay que trabajar en la falta de transparencia que hay en las instituciones al servicio de la ciudadanía comenzando con la alcaldía de San Salvador.

¿Considera que se puede dar continuidad a algunos programas ?

Yo me quedaría con el fortalecimiento de los servicios sociales así como con su continuidad en la inversión de entidades como la Secretaría de la Mujer, del Instituto Municipal de la Juventud y la Secretaría de la Cultura. Creo que son de los servicios más importantes que da la alcaldía, pero creo que puede mejorar acercando a partir del sistema de distritos.

¿De qué manera se puede dar solución al comercio informal en la capital? ¿Es la solución la construcción de dos mercados más en el centro de la ciudad?

Es parte de la solución porque construir un mercado como el Hula Hula entiendo que tiene el objetivo de dignificar las condiciones en las que se encuentran las personas que van a vender, pero en un tema tan complejo como el del comercio informal tenemos que ser hábiles y astutos para encontrar una solución a largo plazo, tomando en cuenta que vamos a un momento pospandemia y que se deben adecuar espacios con distanciamiento social, medidas sanitarias. En San Salvador, hay 23 mercados con el Hula Hula, de ellos 17 están concentrados en un radio de cuatro kilómetros; pero hay sectores poblacionales, por poner un ejemplo como la colonia Centroamérica ,donde no hay mercados por lo que hay que pensar en soluciones como descentralizar los mercados.

Hablando de temas económicos, se vive un conflicto entre Hacienda y alcaldías por el tema FODES...

Aquí hay que aclarar una cosa porque el Gobierno no le está haciendo un favor a las alcaldías al pagar el FODES, es su responsabilidad por ley. Aquí no debe haber debate y cuando Hacienda no lo hace hay un incumplimiento a las leyes de la república. Segundo, el problema es que este Gobierno no ha manejado la pandemia desde las prioridades. Cómo es posible que desde que empezó esta gestión no se ha parado de pagar publicidad, compra de cámaras y equipos de videos, gastando millones en temas comunicacionales. Cuando la prioridad es la imagen te gastas el dinero en publicidad y cuando la prioridad es la gente pagas el FODES, cuando la prioridad es respetar y cumplir la ley pagas el FODES porque eso es lo que mandata la ley.

¿Cómo tomas la posible negociación del Gobierno con las pandillas?

Lo tomo como un hecho, el Gobierno pactó con la pandilla. Muchos políticos, incluyendo el actual alcalde han negociado a espaldas de la gente con grupos delictivos. Yo creo que es cierto que no debemos ignorar el rol que juegan estos grupos de crimen organizado como una estructura de poder en el país y en la capital, y desde ese punto de vista debemos pensar en un abordaje integral desde la alcaldía basados en la prevención.

¿Quién es?

Héctor Silva

Trayectoria:

Director de Juventud del Nuestro Tiempo y licenciado en Ciencias Políticas con especialización en comunicación política en EUA.