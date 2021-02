Entrevista | "Cuando yo estuve, había obras todo el año, ahora son pocas": Wilfredo Salgado, candidato a alcalde de San Miguel

Wilfredo Salgado es un empresario y exalcalde de San Miguel, que actualmente compite como candidato de la coalición Nuevas Ideas-GANA para volver a la silla edilicia de la perla oriental. Asegura que su principal motivación para busca un nuevo periodo municipal es quitar la pausa al desarrollo, que a su criterio ha tenido el municipio durante los seis años de la actual administración. Afirma que a través de su cercanía con el Gobierno central lograría obtener proyectos importantes para el municipio.

¿Por qué Will Salgado busca nuevamente la silla edilicia de San Miguel?

Lo hago al ver el estancamiento de las obras en mi ciudad, al ver que la gente, que los líderes comunales me hablan y me dicen que tiene seis años en pausa las comunidades, eso me ha motivado al ver que mi ciudad está estancada. Hay muy pocas obras, pero donde si se ven muchas, son en el Facebook, pero la gente dice lo contrario, ese es uno de los motivos. Otro es que la gente me pidió que fuera como alcalde una vez más. Incluso hay un fenómeno hoy en día, y es que antes yo hasta rogaba para que me dejaran hacer meeting en los cantones, pero ahora ellos me llaman y me ayudan hacerlos.

¿A qué cree que se debe este cambio en la gente, que usted menciona?

Siento que están molestos o cansados con el alcalde actual, están viendo que ya fueron seis años de puras mentiras, porque el muchacho lo que tiene es que es bien mentiroso, él le miente con una seguridad que la gente le cree, bueno, le creía.

Usted era candidato de GANA en un primer momento ¿Cómo surge la coalición con Nuevas Ideas?

Se hicieron dos encuestas, en la primera salía GANA con 30% de intención de votos y Nuevas Ideas como con un 33%, nos reunimos y hablamos, dijimos que separados era bien difícil ganar porque no llegábamos ni al 40%, tiempo después hicimos otra encuesta y reflejaba lo mismo, llegamos a la conclusión que la única forma de ganar era unirnos, porque separados solo íbamos a dividir el voto y el alcalde actual tendría más oportunidad de ganar, por eso decidimos hacer la coalición.

“Un alcalde que sea enemigo o que esté peleado con el gobierno, pues hace sufrir a la comunidad”.

¿Fue difícil llegar a un acuerdo con Nuevas Ideas considerando que ya tenían un candidato?

La negociación fue con el candidato, si él no hubiera querido no se hubiera dado, él tomó la decisión de decir sí, si está bien, me aparto y que se haga la colación, si él no decide no se puede, porque a la fuerza no se puede.

¿Cuál es su opinión respecto al voto por rostro?

Eso le ayuda a los 262 alcaldes actuales, los partidos son bien astutos, hicieron una buena jugada, una picardía bien pensada, ellos sabían que como bandera no están siendo bien vistos, los alcaldes estaban enojados porque los diputados habían arruinado los partidos y ellos serían los perjudicados (alcaldes), ahí fue donde toman la decisión ARENA y el FMLN de incluir la foto en la papeleta de los candidatos a alcaldes y tomar la estrategia de hacer campaña política solo con la foto del alcalde, no con el partido, ni con colores del partido, tal vez así se logran salvar de no perder tantas alcaldías.

¿Cree que actualmente el sistema de partidos políticos está terminando en el país?

Sí, porque antes los partidos políticos y las banderas tenían más credibilidad, pero viendo la gente gobernar a ARENA por 20 años y al disque FMLN con su mentira que dijo que era el cambio, ahí la gente tomó una tercera vía que es el presidente Bukele y en la asamblea legislativa y alcaldías todo va por ese mismo rumbo, por buscar una tercera vía.

Una de sus frases de campaña es "Quitémosle la pausa al desarrollo de San Miguel", ¿De dónde surge o a que hace referencia?

Lo que pasa es que cuando yo estuve, había obras todo el año, en diferentes colonias y ahora las obras son muy pocas y, las pocas que se hacen en lugares donde hay líderes comunales del FMLN, incluso ahora están haciendo una calle en donde vive el síndico municipal y ellos como hablan y como critican esas acciones y ahí están adoquinando, no está haciendo una obra por la gente de la colonia, sino por la calle donde él vive.

A su criterio ¿Qué es lo que San Miguel necesita?

Primero un buen desarrollo urbano, la ciudad ha estado creciendo a su manera, pero ahora tenemos la buena oportunidad del baipás, para que se pueda desarrollar la otra zona del río, porque en San Miguel tenemos dos fronteras el río Grande y el volcán, la ciudad ha ido creciendo para el último de estos, pero con la creación de dos puentes del baipás el desarrollo podría continuar para ahí, pero ahí depende para donde sea el Boom, puede ser para acá o se puede ir para Quelepa.

“A la actual gestión municipal le pongo un cuatro de nota en obras, y le pongo nueve , no, mejor diez, en mentir”.

¿Cuáles son las propuestas que Will Salgado tiene para la población de San Miguel?

Nosotros tenemos bastantes, pero son más que todo propuestas a cada comunidad, es lo que la gente nos ha pedido, en propuestas macros hemos solicitado al presidente de la República que nos haga dos pasos a doble nivel, el que más urge es uno en el redondel de los leones, para que los migueleños podamos salir de San Miguel de forma aérea, y la gente que viene por el Cuco o La Unión pueda entrar por abajo del paso a desnivel y hacer más fluida la entrada. También hemos pedido la construcción de un colector de aguas lluvias desde el estadio Charlaix hasta el puente Luis de Moscoso, y otro desde el redondel de Los Leones hasta la Colonia 18 de mayo ¿por qué hacer esa obras? porque para poder sacar las aguas de la Barcelona, Colonia El Tesoro y otros, necesitamos que en la calle que va para El Cuco haya un colector grande, este entraría por la colonia Jardines del Río y saldría directamente al río, eso reduciría al menos un 50% de las inundaciones en la ciudad.

¿En cuanto a los proyectos micro?

Poner aguas negras a las colonias que aún no tienen, adoquinar las calles de las colonias que aún no tienen, pone energía eléctrica rural en cantones y caseríos, mejorar el tendido eléctrico de los barrios y colonias, cambiar los postes y cables que ya dieron su vida útil, proyectos de agua potable. Vamos a construir pozos para que las comunidades administren sus propios proyectos del agua.

En las colonias que ha visitado últimamente ¿cuáles son los principales problemas que ha podido identificar?

Lo que más me solicitan, la primera obra que quieren que haga en las comunidades es que se arreglen las calles.

¿Cómo evalúa la actual administración municipal?

De esta gestión, lo que puedo decir, es que le pongo de nota un 4 en obras, y le pongo nueve, no, mejor 10 le pongo, en mentir y en decir falsas promesas, porque le uso una técnica par ganar el segundo periodo si en una comunidad le pedía cinco proyectos, él les daba su palabra que en el primer año de alcalde se las haría, a todos les dijo lo mismo y hasta la fecha no les ha hecho ninguna.

¿Que opina sobre el atraso en las obras del estadio Barraza?

Es una obra que se a construido con el doble del precio real, es demasiado cara, tiene un año de haber licitado y adjudicado, y hasta ahora solo dos postes han parado, con una base de dudosa procedencia.

El alcalde Pereira menciona que son los concejales de GANA o personas de este partido que siempre buscan retrasar el proyecto ¿Qué dice usted?.

No, porque para empezar para aprobar proyectos no necesita ningún voto de GANA, para lo único que los necesita es para sacar préstamos o dar donativos o como datos, pero de ahí para armar todo lo que se le antoja no, los concejales de GANA no votan por él porque no es un alcalde honesto, porque tienen miedo de ir a la cárcel, porque si él fuera un alcalde que no le pusieran el doble del precio a las obras, los de GANA votarían.

¿Quién es?

Wilfredo Salgado

Político y empresario, que fue alcalde de San Miguel durante cinco periodos.