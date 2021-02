Entrevista | "Debemos estar abiertos a cómo la población nos ve": Doris Luz Rivas, magistrada de la Sala de lo Penal

La magistrada de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo busca la relección para una magistratura de la Corte Suprema de Justicia. En junio próximo cumple su periodo de nueve años como magistrada. Está participando en el proceso de selección de candidaturas por Consejo Nacional de la judicatura (CNJ).

Rivas Galindo informó que está trabajando en un informe de su trabajo realizado desde 2012 hasta 2020.

Ingresó en el Juzgado Primero de Menores en 1995. Luego estuvo en la Cámara de Menores y por último ha sido magistrada de la Sala de lo Penal desde 2012. En junio próximo terminará su periodo de nueve años. Tiene 35 años de ejercer la docencia universitaria.

No es común que una magistrada o magistrado de la Corte Suprema de Justicia busque la reelección, pero Rivas Galindo asegura que nueve años no son suficientes para realizar todos los proyectos que ha tenido en mente. LA PRENSA GRÁFICA habló en exclusiva con la magistrada sobre sus principales logros y controversias relacionadas con su trabajo.

¿Por qué considera que debería ser reelegida en la CSJ?

Tengo una mirada muy institucional. Una mirada de país. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, las reformas constitucionales que se dan fortalecieron la institución del órgano judicial como tal. Sin embargo, estos son procesos de reconstrucción difíciles de finalizar en un periodo, porque las funciones que tiene el Órgano Judicial son amplias. No sólo es esta función jurisdiccional, también están las funciones administrativas.

Cuando yo ingresé a la Corte traía un plan de trabajo, que entre otros era identificar los puntos críticos que se tenían para poder solucionar.

Garantizar esa añorada pronta y cumplida justicia y por otra parte, también mejorar la calidad de la justicia.

¿Qué proyectos tiene en mente de ser nuevamente magistrada de la CSJ?

El tema de garantizar el acceso a la justicia a la población y sobre todo a aquella población vulnerable. Nunca he estado de acuerdo con la justicia selectiva, no debe haber justicia privilegiada. Debe ser en igualdad para todos y todas.

Entre los proyectos están fortalecer la coordinación con otras entidades del sector justicia a través de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE).

Promover la transparencia, la rendición de cuentas, promover la instauración de una sección de Probidad fuerte. Promover el debate para la formación del Consejo de la Abogacía y del Notariado. Llevar a debate la necesidad de la creación del Instituto de Ciencias Forenses.

¿Cuáles considera que han sido los cambios trascendentales que ha realizado la Sala de lo Penal en estos nueve años de gestión?

Superar la mora judicial. Creo que esa es la aspiración más grande de cualquier tribunal de justicia. La modernización misma. Que se genere más confianza en el trabajo de la sala, que los abogados, las abogadas, las víctimas y los imputados tengan confianza en el trabajo que se hace. También humanizar más la justicia con el control de convencionalidad aplicando los convenios internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género.

La Sala de lo Penal es la única que no tiene moral judicial en la CSJ por su sistema Proteus. ¿Lo implementarán en otras instancias?

Este proyecto de Proteus es un programa creado aquí mismo con el apoyo de la cooperación internacional. Se está procurando implementar en los juzgados, también en los tribunales de materia penal. El Departamento de Desarrollo Tecnológico está trabajando en esa parte. Las demás salas están haciendo el esfuerzo.

Usted es un referente en temas de violencia de género y en apoyar iniciativas sobre los derechos de la mujer. ¿Cuáles han sido los principales proyectos que ha desarrollado y apoyado?

Digamos que al interior de la sala, el tema de la transversalización de la perspectiva de género han sido primordiales en la creación misma de los tribunales. Este es un esfuerzo valioso que no ha sido individual.

El tema de perspectiva de género no solamente es un problema de justicia, de impunidad, sino que es un problema que tiene que ver con políticas públicas. También tiene que ver con la misma cultura patriarcal que en nuestra sociedad ha imperado.

Hay mucho que avanzar. En el tema de niñez y adolescencia, donde nosotros decimos que son el futuro del país, realmente son el presente. Y aquí la respuesta a la responsabilidad de la sociedad en su conjunto y con sus instituciones de poder materializar la condición de persona y de ser sujeto de derecho de nuestra niñez y adolescencia.

Una de las sentencias de mayor relevancia de la Sala de lo Penal del año pasado fue la relacionada con el caso de los jesuitas, ¿Por qué usted no participó dentro de esa resolución?

Habíamos estado en el contexto donde la Sala Constitucional declara inconstitucional la Ley de Amnistía. Resulta que estuve conociendo en el pleno de la Corte la extradición que se había solicitado de algunas personas señaladas. Participé en las discusiones y entendería que por eso fue que me apartaron.

Yo no aceptaba la recusación porque cuando conocí de ese caso, no eran los mismos señalados, pero el juez decidió lo contrario y pues me apartó de conocer.

Siendo ya una resolución emitida por la Sala de lo Penal, ¿Cuáles son sus consideraciones legales sobre el caso?

Preferiría no opinar en este momento. Tengo mis propias consideraciones, pero creo que no es sano porque está en trámite una revocatoria al interior de la sala, aunque no estoy conociéndola. Nosotros tenemos prohibido constitucionalmente abocarnos a causas pendientes.

En 2017, usted votó a favor de que los informes de auditoría de las declaraciones del funcionario que elabora la sección de prioridad ya no fueran públicos. Pero hace un momento estaba diciendo que apoya la transparencia.

Correcto. Yo creo que no es incongruente mi primera opinión con esta decisión que apoyé.

Resulta que la misma Constitución de la República dice que para efectos que van a ser reservados y sirven únicamente para efectos del tema de investigación. Si una persona resulta que no tiene indicios de enriquecimiento ilícito, ya deja de ser, digamos, cuestionado. Ya no tendría sentido que se tenga expuesta a una persona, para los únicos efectos es que esto se debe mantener en reserva.

Entonces así se establece, por ello, es que consideramos que era importante, es una interpretación constitucional que nosotros hicimos. Yo no me estoy oponiendo a la transparencia, ni a la rendición de cuentas. Solo pienso que estos procesos exponen a un exfuncionario, a una exfuncionaria y estos procesos no deben ser del escarnio público.

¿Por qué no hay publicidad de las reuniones de corte plena? ¿Sobre este tema los magistrados no han considerado hacerlas públicas?

Desde que nosotros ingresamos en el 2012, se tenía y se traía esa inquietud. Me parece que debería ser interesante que se busque el mecanismo de hacerlas públicas, pero hay algunos temas o algunos aspectos que se discuten, que tienen que ver con la dignidad y seguridad de las personas.

A futuro deberían de hacerse públicas las sesiones. Así se conocen los aportes de los magistrados.

Ha habido interés de magistrados y magistradas de que esto sea público, porque creo que eso le da más confianza a la población, podría generar también mayor interés de ver e de calificarnos a nosotros. Para que vean el nivel de discusión, debate de ideas de los magistrados y magistradas. Como lo señala la constitución, que se vean representadas las diversas corrientes del pensamiento jurídico.



¿Quién es?

Doris Luz Rivas Galindo, Magistradaa de la Sala de lo Penal

Trayectoria: Ha sido jueza de Primero de menores y magistrada de la Cámara de Menores