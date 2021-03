Entrevista | "Debemos tener una oposición que ayude a mantener la democracia": Margarita Escobar, diputada de ARENA

Entre los rostros más conocidos de los pocos que la oposición tendrá en la próxima legislatura 2021-2024, ninguno logró más marcas por rostro en la votación del pasado domingo que Margarita Escobar (ARENA). Consciente de que el peso que la oposición podrá tener en la próxima Asamblea será casi testimonial —toda vez que Nuevas Ideas no los necesitará para tomar decisiones—, la legisladora hace balance de las elecciones y también espera que ahora que el oficialismo se ha hecho del control del órgano legislativo, bajen los ataques hacia quienes piensan diferente.

¿Qué lectura hace, a nivel personal, de los resultados de la elección?

Creo que el pueblo salvadoreño ha tenido una expresión contundente, en el sentido que quiere que lo que se le ofreció se le cumpla. Se le ha ofrecido buenos empleos, buena salud, buena educación, buenas computadoras, un nuevo país y creo que el pueblo salvadoreño se decantó para darle una opción privilegiada a esa postura política. Así que lo que debemos esperar todos es que funcione y que esta decisión se convierta en cosas positivas.

¿Qué significa para usted haber sido la diputada opositora con más marcas que entrará en la próxima Asamblea?

Primero, un profundo agradecimiento a todos los salvadoreños que marcaron mi rostro. Y, además, una expresión de honrar la opción preferencial que tuve con lo que me votaron. Ahora, pues, seré diputada y tendré que responder también por los que no votaron por mí.

¿Qué papel puede jugar la oposición en la próxima legislatura, al tener Nuevas Ideas las dos mayorías?

Realmente es una situación bastante inédita la que ha ocurrido en El Salvador. Lo que sí queda claro es que no van a necesitar los votos de nadie. Nuevas Ideas tiene el poder total para poder tomar decisiones de mayoría simple, calificada; y eso les abre un camino expedito para poder actuar rápidamente y darle al pueblo las ofertas de campaña que le hicieron. En cuanto a ARENA, vamos a contar con 14 diputados, tendremos que acompañar las cosas que sean buenas para el país. Es una obligación nuestra hacerlo y acompañar todo aquello que sea bueno para la gente. Creo que habrá cosas buenas, no todo debe ser malo y ojalá que se cuide, eso sí, la democracia, la Constitución y las leyes.

¿Hasta qué punto puede compararse a lo que ya vivieron como oposición con legislaturas en las que FMLN y GANA pactaron para tomar decisiones?

Era diferente. El humor social, las expectativas, eran muy distintas a lo de ahora. En ese caso, todavía había necesidad de formar alianzas entre dos partidos; y en este que tenemos hoy no hay necesidad de nadie. Tiene poder absoluto y total. Y eso, si lo saben manejar bien, y lo hacen conscientemente, que es lo que les deseo, pues podría tener buenos resultados para el país. Siempre es bueno tener algún tipo de oposición en cualquier parlamento. El poder total no siempre tiene buenos resultados, pero sí quiero expresar mi deseo de que tenga buenos resultados.

¿Qué va a implicar para ustedes tener voz en la próxima legislatura?

Es muy importante. Recordemos que nosotros representamos a los salvadoreños que votaron por esta opción. Vamos a tener voz y vamos a tener la posibilidad de dar a conocer nuestros pensamientos.

¿Quién es?

Margarita Escobar, diputada por San Salvador

Trayectoria: Ha sido embajadora de El Salvador ante la OEA, vicecanciller; y diputada desde 2009.

¿Cómo ve la incorporación de partidos como Nuestro Tiempo o Vamos?

Lo veo positivo. Ganar un curul no ha sido nada fácil y me imagino que el esfuerzo ha sido gigantesco para ellos, así que los felicito y espero conocer nuevos colegas y que hagamos todo por el bien de El Salvador.

¿Qué piensa del regreso de Johnny Wright a la Asamblea, tomando en cuenta que salió de ARENA?

Johnny ha sido un amigo y en ese sentido verlo de regreso como diputado nos dará la oportunidad de construir. Aunque le digo, no hay que olvidar que las condiciones van a ser muy diferentes y que es de esperar que viene un rediseño bastante fuerte. Habría que esperar cuál es ese rediseño y en el cual ningún partido que no sea Nuevas Ideas tendrá mucho que hacer.

¿Qué piensa del perfil de Claudia Ortiz, que entra por Vamos?

Como mujer, le doy la bienvenida. Claudia desarrolló una campaña muy interesante, de mucha altura. Así que también le doy la bienvenida. La Asamblea es la casa de la pluralidad. Hoy no habrá mucha pluralidad, pero habrán expresiones. Claudia y Johnny representan eso.

Usted denunció durante la campaña sentirse atacada. ¿Cómo se siente hoy?

La campaña fue muy fuerte y en lo particular sufrí muchos ataques, todos los días, incluso intentar impedir mi candidatura hasta el último minuto. Sin embargo, el pueblo me ha votado.

¿Cuál ha sido la diferencia para que la caída de ARENA, que tiene el lastre de la presidencia de Saca, no sea tan pronunciada como la del FMLN, que tiene el lastre de la presidencia de Funes?

Aquí no se limita a una presidencia, sino que hay que analizar varios aspectos. Recordemos que esta Asamblea y los diputados sufrimos un ataque permanente por mucho tiempo. No hubo suficientes recursos, no hubo campaña que llegara a contrarrestar unas elecciones como las que acabamos de tener. Y ellos y nosotros somos dos partidos totalmente distintos. Cada uno tiene sus circunstancias.

Se lo pregunto porque en el escenario que se viene, ambos van a seguir siendo oposición y no sé si considera que eso los obliga a trabajar juntos…

No puedo anticipar absolutamente ninguna conducta legislativa. La nueva fracción de ARENA ni siquiera se ha reunido todavía. No tenemos el escrutinio final y en este momento no puedo anticipar. Lo que sí le digo es que debemos tener una oposición muy constructiva, que ayude a que El Salvador mantenga su democracia, su libertad y que facilite decisiones que le lleven progreso al pueblo.

Volviendo a su rol como oposición, se ha visto como el Gobierno ha usado obras que no dejó concluidas la gestión del FMLN y que en muchos casos fue así, porque hubo fondos que fueron retenidos en la Asamblea porque ARENA no daba sus votos, ¿cómo valora esas decisiones ahora?

No, yo no creo que en la Asamblea se haya retrasado demasiado fondos. Al contrario, fuimos una Asamblea que le dimos la mayor cantidad de dinero a un Gobierno.

Entre las críticas a los partidos, se dice que no entendieron al electorado, que a estas alturas el salvadoreño no entiende qué es el estado de derecho, la separación de poderes, la democracia y que eso no le dice nada. ¿Qué piensa usted de esa aseveración?

Yo sí creo que los salvadoreños entienden qué es la libertad y la democracia. Creo que sí la comprenden y que ellos no sienten miedo de que su voto vaya a representar una amenaza a la democracia y a la libertad, y ojalá que así sea. Pero yo sí creo que entienden, por supuesto que sí.

Dentro de tres años, se viene algo más grande, con tres elecciones, ¿cómo puede trabajar la oposición para recuperar lo perdido?

Tiene que pasar por una profunda reflexión, ejercicio que todavía no se ha hecho. Está muy temprana la elección y es difícil pronosticar a tan largo plazo en este momento. Una introspección profunda va a ser necesaria. Por otro lado, hay que ver cómo se desarrollan estos tres años con el poder que se le ha dado al presidente y a la legislatura. Van a haber muchos factores que es muy temprano, creo yo, para hacer un análisis muy certero.