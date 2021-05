Entrevista | "Defender derechos humanos no es ser oposición", Bianka Rodríguez, colaboradora de alto perfil de ACNUR

Bianka Rodríguez, una mujer trans salvadoreña, es seleccionada para fungir como colaboradora de alto perfil de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En esta plática que tuvo con LA PRENSA GRÁFICA, expone la situación que enfrentan las poblaciones LGBTIQ+ a nivel país y en la región, además de la incidencia que espera tener a partir de su nuevo nombramiento en el organismo internacional.

¿Qué significa para ti y para el país que el ACNUR te haya nombrado colaboradora de alto perfil?

Creo que el nombramiento de alto perfil , sobre todo a una mujer trans, viene a fortalecer esa voz que debería de tener la población LGBTI en las instituciones del Estado, sin embargo este organismo de Naciones Unidos me seleccionó para formar parte de las colaboradoras y colaboradores de alto perfil para llevar ese mensaje de las poblaciones LGBTI y reivindicar los derechos de ellas. El Salvador es un país altamente violento para las personas LGBTI y estas tienen ciclos de desplazamiento interno que posteriormente conlleva un desplazamiento externo, o sea, salir del país porque no encontraron una solución viable en el contexto salvadoreño y van en búsqueda de esos derechos que por años se nos han negado a las poblaciones LGBTI en El Salvador. Este nombramiento tiene también la connotación de ser la primera mujer trans a nivel de todo el sistema de Naciones Unidas y ACNUR ha dado ese primer paso a colocar a una mujer trans para ser vocera de estas realidades que enfrentan las poblaciones LGBTI. No solamente por los derechos de las poblaciones LGBTI de El Salvador si no de Centroamérica y a nivel mundial, por así decirlo, de estas realidades que tanto nos afectan.

¿Formaste parte de un proceso o cómo fue que te seleccionaron?

Para mí fue una sorpresa el que viniera de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados la propuesta de convertirme en colaboradora de alto perfil, no fue un proceso donde yo apliqué o donde competí, sino fue un proceso donde ellos hicieron esa identificación de esa necesidad. Hay muchos colaboradores de alto perfil de ACNUR, estuvo en el año 2019 Poncho Herrera, que es un actor mexicano y es colaborador actualmente de ACNUR, igual Manolo Caro, que es con quien tuve la oportunidad de hacer el anuncio de esta selección. Comparto esta voz con artistas de talla internacional y ahora una defensora de derechos humanos está posicionada en estos espacios y sobretodo una mujer y una mujer trans, eso es de una connotación muy importante sobre los cambios estructurales que también se están dando a nivel de organismos internacionales donde la inclusión ni la voz debe de ser llevada por otras personas, si no por los que realmente les ha atravesado esa violencia.

Tu historia fue retomada por el alto comisionado de la ONU para los refugiados en su mensaje por el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en él destaca que sufriste abusos por ser una persona trans ¿es esa la realidad que enfrenta la población trans en el país?

Las personas trans enfrentamos nuestro primer círculo de violencia en nuestros hogares, no estoy generalizando que todas las personas trans sufrimos esa violencia, algunas no la sufren porque quiérase o no han podido hacer ese cambio paulatino, esa identificación de la expresión, de su identidad frente a sus familias y que estas familias tienen ese concepto amplio de qué significa ser una persona LGBTI en estos contextos, pero hay muchas mujeres y hombres trans que son excluidos de sus hogares a temprana edad por expresar sus identidades de género.

¿Cuáles son las deudas que la sociedad salvadoreña tiene con la población trans?

Primero el respeto y la inclusión porque los escenarios sociales en El Salvador son muy discriminatorios, estigmatizantes, son excluyentes. Cuando hablamos de sociedad vemos que hay espacios que como personas trans no podemos ir, por ejemplo un parque familiar. Esta discriminación es bastante estructural, viene de fundamentalismos religiosos que están cimentados y generan más desigualdad. No existe educación sobre las orientaciones sexuales y las identidades de género, y eso a veces nos obliga a decir cosas que están erradas, la sociedad fundamenta esos mismos mensajes que no son ciertos y que se basan en estereotipos y estigmas. Más allá de replicar estos estereotipos, debemos pensar en cómo yo puedo ayudar a una persona trans. Todos los sectores deben cambiar, por ejemplo en las empresas privadas una persona trans no puede conseguir un trabajo si expresa su identidad y expresión de género, no podemos hablar de igualdad para las personas LGBTI si solo hablamos de una inclusión en una política, si no en un respeto real, es decir, en cómo yo como empresa voy a reconocer la identidad de Bianka en un carnet y no le voy a poner, por ejemplo, José Eduardo, eso no es congruente. Necesitamos oportunidades reales para ir cambiando nuestros contextos, no venimos a pedirles a las empresas, a la sociedad, al Estado derechos especiales o que nos den programas específicos para nosotras. Queremos herramientas que nos permitan salir y desenvolvernos como tal en la sociedad.

¿Quién es? Bianka Rodríguez Colaboradora de alto perfil de ACNUR y directora de COMCAVIS Trans. Trayectoria: Defensora salvadoreña de derechos humanos.

Y las deudas que el Estado, a través de sus diferentes instituciones tiene, ¿cuáles son?

El acceso a la justicia, hay muchas personas LGBTI que han sido asesinadas, hay crímenes de odio que han sido atroces, han sido ejecutados con saña y las investigaciones no avanzan. No únicamente es decir judicializar, si no qué reparación hay para las familias y esas familias incluyendo amigos o amigas que vienen a formar parte de la familia de una persona trans, de un hombre gay, de una mujer lesbiana o de una persona bisexual.

Hay que abordar el acceso a la justicia no solo para aquellos que son asesinados, si no porque se enfrentan múltiples hechos de violencia en los entornos salvadoreños, van y ponen una denuncia pero estas no son investigadas.

También el derecho de identidad, es algo que viene de más de 10 años que hemos venido trabajando desde la sociedad civil y me parece preocupante que hay organizaciones y funcionarios que dicen que la ley de identidad que metimos a la Asamblea Legislativa tiene un tinte político, no, no tiene un tinte político. El tinte que tiene la ley de identidad es de todas nuestras mujeres trans muertas, de nuestros compañeros hombres trans asesinados, ese es el tinte que tiene la ley de identidad. Reconocer ese derecho a que yo como Bianka pueda cambiar mi nombre y mi género en mi documento de identificación personal y que ese derecho me permita acceder a otros derechos que se me han negado.

¿Qué tanto crees que han hecho eco en las instituciones del Estado los llamados de organismos internacionales a que les garanticen a las poblaciones LGBTIQ+ sus derechos y mejoren su calidad de vida?

Hay diversos instrumentos internacionales como el Examen Periódico universal donde múltiples Estados han concordado en hacer la recomendación al Estado de El Salvador y decirle que es urgente castigar la violencia contra las personas LGBTI, que es necesario proteger a las personas LGBTI de múltiples actos de violencia, generar políticas públicas que resguarden sus derechos, aprobar la ley de identidad de género.

¿Cuánto tiempo más van a dilatar los derechos humanos? ¿hasta que venga una sanción, por ejemplo, de la Corte Interamericana, hasta ese momento van a legislar? No estamos en un contexto muy lejano de que la Corte dictamine que es necesario reconocer la identidad.

Con el cambio de legislatura, inició una dinámica de archivar cientos de expedientes dentro de los que está el anteproyecto de ley de identidad de género que presentaron diversas organizaciones hace un par de años, ¿cómo deja esto la situación de las personas trans en El Salvador?

Si bien es cierto no se ha seguido un debido proceso de mandar a archivo todas las leyes, porque están mandando todos los proyectos de ley a archivo, pero el punto es qué van a hacer ellos para sacar esos anteproyectos de ley de ese archivo. Más allá de decir que lo mandaron a archivo, es qué son los pasos que van a seguir que ese derecho y esa lucha. El pueblo LGBTI se acercó el 17 de mayo a la Asamblea y pedía la legislación sobre la ley de identidad de género y la ley de no discriminación. El punto está en que nuestros derechos no pueden ser engavetados, nuestros derechos no son obsoletos, dime cuándo voy a guardar mi identidad en un cajón, ese mensaje están tratando de dar.

No estamos buscando si el Frente, ARENA o Nuevas Ideas nos dan derechos, si es que los derechos no pueden ser negociados de manera política, nuestros derechos deben garantizar que esa desigualdad desaparezca. El punto estructural acá es cómo vamos a trabajar o cómo esta Asamblea Legislativa va a trabajar porque tienen ese mensaje de decir ‘vamos a legislar por el pueblo’, o sea, ¿realmente van a legislar por el pueblo o van a seguir replicando las mismas formas de legislar? Los temas LGBTI no deben ser partidizados, nuestras luchas, nuestros derechos no tienen un tinte político.No hay que mezclar derechos humanos con política partidaria, no está bien hacerlo.

Desde tu posición como colaboradora de alto perfil de ACNUR, ¿cómo puedes seguir trabajando en beneficio de las poblaciones LGBTIQ+ en El Salvador y a nivel regional?

Este trabajo para mí va a ser muy arduo, tratar de llevar esa multiplicidad de voces, de situaciones, problemáticas que enfrentan las poblaciones LGBTIQ+ en las Américas y a nivel mundial porque tratar de incidir en los Estados es una lucha muy fuerte y muy pesada. Visibilizar las problemáticas que enfrentan cada una de estas poblaciones, por ejemplo, a nivel de cada país va a ser muy difícil porque no todos los países tienen políticos que se apeguen a los mensajes LGBTIQ+.

La lucha aquí es mantener esas voces vivas, esas denuncias activas, esas problemáticas siempre en la palestra pública porque nuestras voces van a seguir creciendo y también depende de mí multiplicar esos mensajes de inclusión, igualdad, respeto y de empujar a los Estados a que garanticen políticas y legislaciones para las poblaciones LGBTIQ+ quitando todos esos estereotipos y prejuicios.

En el corto plazo, ¿crees que la situación de las personas LGBTIQ+ en El Salvador pueda cambiar?

Puede cambiar y depende de cómo la sociedad civil se fortalezca. Hemos visto un poquito en esta marcha del 17 de mayo donde no era Bianka, no eran las activistas trans las que demandaban sus derechos, era el pueblo diverso que estaba empoderado y ese empoderamiento resulta ahora en una mayor visibilidad, una forma de perder el miedo, de romper el silencio a decir que mis derechos no pueden ser negociados. Nuestros derechos van a cambiar (dependiendo) de cómo nosotras nos empoderemos y conozcamos sobre nuestra realidad. Aquí se ha confundido que ser derechos humanos es sinónimo de ser de oposición y no lo es, defender derechos humanos no es ser de oposición.