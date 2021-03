Entrevista | "Desde el Gobierno hay un discurso sostenido de agredir a los que se le oponen": Miguel Cruz

Miguel Cruz es uno de los académicos que más ha estudiado el fenómeno de la violencia en el país, sobre todo aquella asociada al crimen organizado y las pandillas. Cruz, quien ahora se desempeña como director de investigaciones del Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de la Universidad Internacional de Florida, cree que junto a esa violencia que carcomió a la sociedad salvadoreña en las últimas tres décadas será cada vez más evidente el resurgimiento de otra que, al menos a gran escala, se creía ya desterrada: la violencia estatal. Un tipo de violencia que ya ha comenzado a notarse y a la que, ante una oposición política demasiado fragmentada, solo quedará la sociedad civil para tratar de neutralizarla.

El país ha sido violento desde siempre. Algunos autores hablan incluso de una cultura de la violencia. ¿Cómo podría tipificarse esa cultura?

Detrás de la violencia hay muchos factores, y uno importante es cómo las instituciones en el país han facilitado las relaciones sociales basadas sobre el uso de la violencia. Eso es a lo que muchos le llaman cultura de la violencia. Ciertamente podemos hablar de una cultura en la medida en que hay un patrón generalizado y aceptado tácitamente de relacionarse a través del uso de la violencia. Cuando hablamos de la violencia, no solo hablamos de la pública, evidente, la perpetrada por las pandillas o delincuentes, sino que también el hecho de que en muchas interacciones sociales se usa la violencia física, verbal, emocional para relacionarse con los demás. Eso ha estado en el país por décadas, incluso mucho antes de la guerra. El Salvador ha tenido un problema de violencia desde inicios del siglo XX. Violencia horizontal, es decir entre los ciudadanos, y vertical, que venía por parte del Estado. Lo que lograron los Acuerdos de Paz en cierto modo fue controlar la violencia que venía del Estado. El hecho de que las fuerzas de seguridad tuvieran el "derecho" de ejercer violencia en contra de la población sin básicamente ningún control. No lograron limitar la horizontal entre los ciudadanos. Y mucha de la violencia que tuvimos después de la guerra se debe en buena medida a cómo esa violencia horizontal siguió reproduciéndose sin la habilidad de las instituciones para poder detenerla. Ahora lo que estamos viendo, sin embargo, es una vuelta hasta cierto punto de un Estado que está acercándose mucho a ese Estado agresor. No físicamente al menos en este momento, pero sí mucho en términos del lenguaje, de narrativa. Un Estado que criminaliza crecientemente no solo a la oposición política sino también a todo aquel que ve como rival de su proyecto político. Y eso es preocupante. El hecho que desde el Gobierno haya un discurso sostenido de agredir a los que se le oponen. Y seguido a eso, las expresiones de algunas personas asociadas al Gobierno o seguidores que se sienten con la legitimidad para convertir esa agresividad verbal en agresividad física. Eso marca de nuevo un cambio que por cierto coincide con la deslegitimización que se hace desde el Gobierno de los Acuerdos de Paz. Creo que eso es muy simbólico.

Creíamos desterrado este tipo de violencia ejercida desde el Estado. ¿Qué ha posibilitado ese resurgimiento?

Primero, obviamente el aparecimiento de un populismo político fuerte en la persona del presidente Bukele. Con él viene ese discurso de criminalización de los opositores políticos o de los rivales políticos y sociales. En segundo lugar, el debilitamiento prolongado de las instituciones de seguridad. Y que con la llegada de este gobierno se debilitan aún más los mecanismos de control. Claro, no hay que ser ingenuos en el sentido de que la Policía siempre estuvo luchando por mantener un poco cierta independencia y cierta integridad ética y moral desde que fue fundada. Y siempre estuvo como en conflicto. Había avances, pero también retrocesos. La Policía se plantea como una Policía civil, para separarla de los militares, pero al mismo tiempo se militariza la respuesta a la inseguridad. Y todo eso va minando la capacidad institucional de la Policía. Con la llegada de este gobierno, eso se acelera. El caso de los militares es muy interesante porque los militares estuvieron ausentes de la política por todo este tiempo, pero la llegada del populismo actual básicamente le abre un espacio a ciertos sectores dentro de los militares que permite de nuevo esta erosión en la institucionalidad de la Fuerza Armada en términos de una institución apolítica.

Llama también la atención que el director de la Policía sea un oficial que proviene del ala militar.

Eso ha contribuido. Pero en el caso de la Policía no es que aparece de la noche a la mañana. La Policía internamente ha estado luchando con esas fuerzas que la empujaban al pasado, casi desde su misma fundación porque hay que recordar que se fundó con un 20 % de los antiguos cuerpos de seguridad. Sin embargo, dado que en términos políticos el país tenía instituciones que relativamente ejercían contrapeso, la Policía no se casaba con un proyecto político, a pesar de que muchos de sus nombramientos lo eran, pero se cuidaba al final de cuentas de no parecer abiertamente política. Eso ha cambiado. Su director la presenta como una aliada del proyecto político partidista de este gobierno. En ese sentido, cambia el perfil de la Policía al de una institución que ya no responde a los intereses generales de la ciudadanía, sino que a los intereses particulares del presidente de un partido en el poder.

¿Cómo logra Bukele que la Policía se pliegue a su proyecto aun cuando al llegar al poder no tiene una correlación de fuerzas favorables?

Fundamentalmente porque compra las voluntades de la cúpula de la Policía. En el sentido de que él accede a los recursos del Estado y haciendo uso amplio y jugoso de esos recursos le sube los sueldos, los baña de beneficios. Lo hace como parte de un accionar en el cual esa lluvia de beneficios debe ser pagada en lealtad política. Eso lo hace con la Policía, lo hace con el Ejército. El incremento en los presupuestos de las fuerzas de seguridad es notable.

El FMLN también incrementó el presupuesto de Defensa. ¿Qué hace diferente este momento?

Tiene que ver mucho con la selección de liderazgos que, de otra manera, no podrían haber llegado a ese nivel. En ese sentido, le deben mucho de su carrera personal a las acciones del presidente. Antes lo que teníamos eran procesos en los cuales se elegía, en el caso de la Policía, quiénes eran el director y subdirector. Pero eso correspondía más o menos a un proceso de escalafón en el cual estos tenían todas las calificaciones y no tenían ningún problema personal en sus carreras que les impidiese ascender ahí. El poner a alguien como el actual director de la Policía, que tiene un historial de cuestionamientos, lo hace particularmente susceptible a ser leal con el presidente. De otra manera no hubiese podido llegar a ser director.

La violencia política es algo que no se veía desde el final de la guerra. ¿Se puede decir que la transición democrática fue exitosa en canalizar esa violencia a través de mecanismos partidarios?

Sin duda. Creo que un elemento que hay que añadir es que también lo que favoreció mucho la ausencia de violencia política es el hecho de que los Acuerdos de Paz dejaron un sistema relativamente equilibrado en el que las dos fuerzas políticas principales acordaron disputar los espacios por la vía pacífica. Y en ese sentido el campo de batalla eran las instituciones, pero dentro de ciertas reglas, que ambos partidos respetaban porque ambos eran parte de ese sistema. Lo que sucede ahora es que ese equilibrio que existía se rompe. Y ahora tenés una fuerza política que es muy poderosa y que no tiene ningún contrapeso político y que no necesita jugar por las mismas reglas institucionales y legales para mantener el poder. Eso le da suficiente espacio para tomar decisiones sin tener ningún contrapeso, especialmente porque la oposición está tremendamente diluida, primero, y segundo, dividida. Eso le abre un espacio impresionante. La ventaja que tiene ahora Bukele y la desventaja que tiene el país en general es que no existe y no va a existir por un buen tiempo una oposición política capaz de hacerle contrapeso y de obligarle a respetar las leyes.

Pareciera que el país se podría encaminar a una espiral de violencia aún mayor que la vivida en la posguerra, puesto que esa hostilidad política vendría a sumarse a la siempre latente violencia de las pandillas.

En cierto sentido sería peor cualitativamente. Cuantitativamente probablemente no, en el sentido de que mientras las pandillas y otros actores de violencia se mantengan bajo control, eso puede hacer que no lleguemos a los niveles de violencia que teníamos antes, pero cualitativamente sí porque en este caso el actor principal van a volver a ser las fuerzas del Estado. Y esto no solo se expresa en la violencia vulgar, dura, fuerte que termina en homicidios, sino también la violencia que implica la violación de los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo claro fue lo que hizo el gobierno en las primeras etapas de la pandemia, cuando clausura el país y obliga a la gente a mantener cuarentenas de forma draconiana, usando a la Policía y al Ejército. Creo que eso fue un ensayo del uso de las fuerzas de seguridad en contra de la población. Marca la posibilidad de cómo el gobierno pueda actuar frente a otras crisis.

¿Cómo se neutraliza esa violencia?

En primer lugar implica no aceptar la normalización de esto. Y eso implica seguir señalando que el Estado no debe hacer ese tipo de cosas. La gente debe denunciar, usar las instituciones. Y en ese sentido el papel de la prensa independiente es importante para proveer canales a esas demandas. El contrapeso tendrá que venir de la sociedad civil, de las organizaciones no partidarias, de los medios de comunicación, de las iglesias. Creo que en la medida en que estos actores sigan jugando un papel de demandar que se cumpla con las leyes y la institucionalidad se puede detener el autoritarismo. No va a ser un trabajo fácil, pero creo que es lo que queda por hacer.