Entrevista | “El Gobierno de Bukele quiere el control total del país”

Óscar Yovani Alas se mantiene por segundo periodo consecutivo al frente de la alcaldía de San Isidro Labrador, en Chalatenango, un pueblo de 22 kilómetros cuadrados y 800 habitantes, cargado de problemas para la ejecución de proyectos ante la falta del pago, por parte del gobierno, del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

¿Por qué considera que la población lo eligió como alcalde un nuevo periodo?

Porque hacemos un trabajo en conjunto y obras de infraestructura que llevan desarrollo. Todo en consenso y esta modalidad funciona, la población confía y se siente parte de las decisiones del desarrollo.

¿Qué proyectos pretende fortalecer en su segundo periodo de alcalde?

Quedaron en planificación un parque en el cantón Los Amates y una segunda etapa del parque recreativo en el casco urbano. Queremos fortalecer los proyectos de agua en Los Amates, El Mojón y el casco urbano. Queremos construir una casa de la cultura para la juventud y nos proyectamos mejorar el alumbrado público y el mantenimiento de las calles principales del municipio y cantones. Confiando que el FODES en algún momento mejore, que sea estable como hasta mayo 2020, espero que el gobierno reaccione para que los municipios tengan desarrollo.

¿Cómo financiar esos proyectos tomando en cuenta la inestabilidad en el pago del FODES ?

La falta del pago del FODES afecta grandemente, este municipio depende un 95% del FODES, eso significa que con la recaudación de tasas e impuestos municipales no somos sostenibles, es importante que se normalice el ingreso del FODES para seguir con esos proyectos.

¿Pero la intención del gobierno apunta a que el FODES ya no sería administrado por las alcaldías?

La Asamblea Legislativa tendría que modificar la ley. Hay rumores que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) manejará el 50 % de nuestra asignación.

¿Considera que eso afectaría?

La vía de la gestión no es segura, como municipalidad tocaremos puertas donde sea necesario para más proyectos.

¿Cuál sería el rumbo de las alcaldías?

Impacto negativo, pero está claro que las municipalidades que dependemos del FODES estaríamos en riesgo de despedir a empleados. Los proyectos se darían en largo plazo, si es que se dan, y tendríamos retroceso. Estancamiento.

¿Considera que esa medida busca darle mayor protagonismo al gobierno?

Sí, este gobierno se ha caracterizado que por cada acción que implementa está enfocada en tener el control total del país. La acción de querer reducir el FODES al mínimo es una acción clara.

¿Por qué considera que existe esa intención de intervenir de parte del gobierno al trabajo de las alcaldías?

Quiere centralizar todo el poder, no debe ser así. No se ve la lógica de concentrar los tres poderes del estado en una sola persona, es lo que se percibe en las acciones y decisiones toma. La Asamblea Legislativa está sumisa a lo que dice Nayib Bukele.

¿Qué rumbo le ve al país?

Si el gobierno no para estas acciones en corto plazo, vamos directamente a una crisis, no solo económica, también poblacional, porque los diferentes sectores saldrán a las calles a manifestarse en diferentes niveles. En nuestro municipio no hay empresas que generen trabajo, lo hacíamos como alcaldía con el fondo FODES, con la limitante, ahora las alcaldías estamos de adorno, así lo llamamos como concejo municipal, pero le hacemos conciencia a la población de la importancia que tiene pagar sus tasas municipales.

¿La alcaldía reporta deudas?

Deudas de $12,000 con proveedores que todavía confían en nosotros y tres meses de deuda al personal (municipal), cerca de $36,000 para 14 empleados.