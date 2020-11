Entrevista | "El Salvador tiene más de 300 mil personas nuevas en inseguridad alimentaria severa" Miguel Barreto, director regional del PMA

Durante el año 2020, América Latina y el Caribe ha sido golpeada por la pandemia de covid-19 y por desastres naturales que han llevado a un incremento de casi 14 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria, según datos compartidos por Miguel Barreto.

El funcionario anotó que solo en El Salvador hay ahora casi 2 millones de personas nuevas en condición de inseguridad alimentaria moderada y 300,000 más en condición de inseguridad alimentaria severa, a raíz de los dos fenómenos, el sanitario y el climático.

¿Qué planes de seguridad alimentaria ha afectado la pandemia covid-19?

En términos de seguridad alimentaria y nutricional, ha habido un incremento de casi 14 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en la región. Esto se debe a tres elementos: primero, el aislamiento social que limitó muchísimo la posibilidad de empleo. El segundo punto importante es la cantidad de migrantes que hay en la región, no solamente porque no tienen posibilidad para trabajar, sino porque al ser migrantes no tienen acceso a las redes de protección social y a los programas de apoyo de los gobiernos. Y en tercer lugar, América Latina tiene un componente importante de economía informal, hay países que incluso llega al 60% en su economía. Los trabajadores informales son los más afectados porque no forman parte de los programas de seguridad social de los estados.

En ese sentido, ha habido una redirección hacia grupos que antes no estaban considerados vulnerables. El problema real es que en la medida de que no se recupere la economía, ahora las proyecciones son de un decrecimiento de casi 9 puntos porcentuales a nivel regional, no va a haber una recuperación. Y ahí es justamente donde las redes de protección social, el gasto social y el apoyo de la cooperación internacional juegan un rol importante.

En términos de cambio climático, más la pandemia, y las tormentas que han llegado a Centroamérica, ¿Cómo afectará esto en la producción de alimentos regionales?

América Latina tenía zonas afectadas por sequía antes del covid, particularmente el corredor seco centroamericano, Haití. En el caso de Centroamérica era aproximadamente 1.4 millones de personas. El covid lo que ha hecho es incrementar ese riesgo y ha subido el número de personas en riesgo a 3 millones solamente en Centroamérica. Si a ello le sumamos el impacto de dos huracanes es evidente que todos los programas de adaptación al cambio climático van a retroceder.

Nosotros asumimos que va a haber un impacto muy fuerte en la cosecha de maíz y de frijol en los países de América Central, pero también habrá un impacto fuerte en cultivos de exportación, como el café y los bananos. No porque la producción haya decaído, sino porque el acceso a infraestructura también se ha visto afectado. Se requiere, repensar cuál es el impacto real y repensar una estrategia orientada a un gasto social mayor para poder cubrir esa brecha que está generando estas emergencias por lo menos hasta la próxima cosecha en el mes de agosto. Nuestra percepción es que nos estamos acercando a una emergencia que durará unos seis o siete meses más en términos de acceso a alimentos. Esto va a generar un impacto en términos de incremento de precios.

¿Quién es?

Miguel Barreto: Director regional del PMA



Trayectoria

Desde 2014 es director del PMA en Latinoamérica y el Caribe

¿Cómo están los planes del Programa Mundial de Alimentos para Centroamérica?

En una situación no-covid, nosotros estábamos trabajando muchos programas de emergencia en zonas vulnerables como el corredor seco, donde teníamos programas de adaptabilidad al cambio climático y estábamos llegando aproximadamente a unas 75 mil familias. Luego apoyamos todas las labores de alimentación escolar. De manera concomitante, lo que hacemos es apoyar todo lo referente a la preparación y respuesta a emergencias en todos los países de Centroamérica. Lo que nos preocupa es lo que se viene el próximo año porque el impacto económico y social de la crisis de covid va a continuar y tenemos que incrementar el nivel de apoyo de gasto social y también de apoyo a los gobiernos.

En términos de seguridad alimentaria, ¿cuál es la necesidad más grande de El Salvador?

Lo que vemos, no solo en El Salvador, sino en toda Centroamérica, es que hay un incremento notorio en los índices de inseguridad alimentaria por razones exógenas: El covid, la temporada ciclónica. Eso ha generado que en El Salvador tengamos hoy en día más de 300 mil personas nuevas en inseguridad alimentaria severa y casi 2 millones más en situación de inseguridad alimentaria moderada. Entonces hay que enfrentar esa situación para evitar que se deteriore, ¿cómo hacerlo? Nosotros colaboramos con el gobierno, no podemos llegar a toda la brecha. Estamos apoyando en El Salvador a más o menos 150 mil personas este año con una inversión de casi $10 millones de dólares. Pero acompañamos al gobierno también a cubrir las brechas que ellos tienen cuando llegamos a albergues, hacemos retribuciones de dinero para alimentos en zonas afectadas. Pero el gobierno, como en el caso de la región tiene que incrementar el gasto social, tiene que mejorar las redes de protección social y tiene que, sobre todo, mejorar las transferencias a las personas mas afectadas por el tema del covid.