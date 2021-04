Entrevista | "El gobierno de Ortega necesita una salida constitucional": Arturo Cruz Sequeira, historiador, analista

A ratos, la vida de Arturo Cruz Sequeira parece reflejar partes de la vida de su padre, Arturo Cruz Porras. Al igual que él, durante un tiempo simpatizó y coincidió con la causa sandinista hasta que recaló en las filas de la Contra; al igual que él, también fue embajador de Nicaragua en Washington y ahora, como tratara de hacerlo su padre en 1984, Cruz Sequeira intenta convertirse en el candidato de una coalición opositora que, debido a la persistente circularidad de la historia nicaragüense de los últimos cuatro decenios, pretende sacar al mismo hombre que en aquel entonces estaba también en el poder: Daniel Ortega.

Cruz Sequeira, quien posee una maestría en Relaciones Internacionales, de la Universidad de Johns Hopkins, así como un doctorado en Historia por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y es un reconocido profesor del INCAE, oficializó, días atrás, su interés en convertirse en precandidato presidencial para las elecciones que se celebrarán en su país el 7 de noviembre. Un interés que comparte con otros siete precandidatos de diferentes corrientes de pensamiento.

Sus aspiraciones, sin embargo, no han dejado de causar recelo en sectores del país vecino, pues su nombramiento como embajador en la capital estadounidense (un puesto que ocupó entre 2007 y 2009) se dio en el primer gobierno de Ortega, algo que quedó marcado como indicativo de una extraña cercanía entre los dos y que ha llevado a muchos a pensar que, en caso de efectivamente convertirse en candidato de la oposición y ganar las elecciones, su presidencia sería solo una continuidad de lo ya existente: una especie de orteguismo sin Ortega.

El académico, desde luego, ha negado tal vínculo y ha subrayado que su anuencia a aceptar en aquel entonces la sede diplomática obedeció en buena medida a la solicitud del expresidente estadounidense, Jimmy Carter, quien veía con preocupación el regreso del antiguo comandante del FSLN y creía que un profesional con su perfil podía ayudar a contener los eventuales excesos del gobierno y una posible conflictividad entre ambos países.

En todo caso, 12 años después de aquel periplo, que según él decidió terminar luego de las cuestionadas elecciones municipales de 2008, Cruz Sequeira deja en claro que los comicios de noviembre próximo son la última oportunidad del régimen para lograr una salida constitucional a la crisis que se ha extendido ya por años. Por lo mismo, confía en que el gobierno realizará las reformas necesarias para garantizar unas elecciones libres y democráticas. De no hacerlo, augura un escenario catastrófico para su país.

En esta entrevista, el analista aprovecha también para realizar algunas reflexiones sobre la actualidad política de El Salvador, un país que conoce bastante bien, puesto que aparte de haber sido profesor invitado de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), fue durante un tiempo consultor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), así como un expositor asiduo en las conferencias que los empresarios salvadoreños organizaron en la primera década de este siglo.

Recientemente presentó su libro "Nicaragua —La impronta de la Colonia— Tres siglos de historia", ¿qué tanto de su identidad como nicaragüenses, de nuestra identidad como centroamericanos, está moldeada por ese pasado colonial?

Uno de los aspectos más importantes que debemos resaltar al momento de hacer balance de nuestra historia colonial es que hemos vivido más tiempo bajo ese yugo colonial, que como naciones independientes. Y ciertamente, esa circunstancia ha hecho que hasta el día de hoy perviva en nuestra cultura política esa impronta. Yo siempre he dicho que nuestra historia como incipientes repúblicas independientes ha sido una continuación de la Colonia, pero sin el rey. Esa figura que nos gobernó durante 300 años sin siquiera haber pisado jamás las tierras de América sigue estando transformada en la Nicaragua de hoy. Con la independencia nos encontramos huérfanos de figuras de autoridad que sirvieran de mediadores de nuestros conflictos. Por eso, buscamos sustituir esa vieja institucionalidad colonial con lo que yo llamo "remedos del rey", que son básicamente los caudillos que nos han gobernado por estos 200 años. Pero que finalmente han sido figuras que, al igual que el rey, siembran la desconfianza entre sus conciudadanos, generan intrigas y rivalidades, que, hasta el día de hoy nos siguen persiguiendo.

¿Cómo se explica esa especie de fascinación con los caudillos en la región?

Yo no lo llamaría fascinación, sino orfandad de referentes. Durante 300 años tuvimos a un rey que era el amo y señor de nuestras acciones. Con la independencia, se crea un vacío de poder que se pretende llenar con leyes y constituciones grandilocuentes. Sin embargo, la misma estructura económica de la colonia con los grandes hacendados genera las condiciones para que surjan los famosos caudillos en nuestros países. Finalmente, el vacío que deja la figura del rey no logra llenarlo la nueva institucionalidad republicana, sino la vieja cultura política colonial que no iba a desaparecer tan prontamente.

En la historia ha habido presidentes que llegado el momento supieron irse. Usted menciona a Fernando Guzmán. ¿Por qué no se ha logrado emular esos valores democráticos y volverlos algo perdurables?

Es una pregunta compleja de responder. Creo que el ejemplo de Fernando Guzmán refuerza el argumento de la ausencia de instituciones democráticas durables. En ausencia de eso, tienen que surgir ciertos liderazgos que generen una ruptura en la lógica caudillista. En este caso, Guzmán tiene que derrotar militarmente a los dos grandes caudillos nicaragüenses del momento, Máximo Jerez y Tomás Martínez para poder inaugurar un verdadero periodo de estabilidad institucional y alternancia en el poder, como fue la República Conservadora. Precisamente, ese es un período corto quizá, de la historia de Nicaragua donde gracias al ejemplo de Guzmán se logran tres décadas de estabilidad institucional que van de la mano con la modernización de Nicaragua. Por lo tanto, creo que si tenemos estos ejemplos rupturistas en nuestra historia, que aunque no han sido la regla, generan indicios que así como seguimos cultivando el germen caudillista, también llevamos un germen democrático dentro.

¿Qué dice de nuestras democracias la pervivencia de esas figuras?

Creo que reflejan los grandes desafíos que aún tenemos como repúblicas que no han logrado consolidarse. Pero también generan esperanza en que aún en medio de esta herencia colonial, somos capaces de generar periodos de ruptura que nos hacen avanzar. Estoy convencido de que cada vez hay menos tolerancia en nuestra sociedad alrededor de estos modelos de gobierno que remedan la institucionalidad colonial con sus excesivas concentraciones de poder. En esencia, dice que nuestras democracias continúan siendo inmaduras y en vías de desarrollo.

Uno de los grandes problemas de los caudillismos es que las transiciones no suelen ser pacíficas. ¿Qué tanto se puede esperar que las elecciones de noviembre en Nicaragua sean realmente libres, transparentes y competitivas?

Creo que aún nada está dicho respecto al proceso electoral del 7 de noviembre. Se sigue presionando desde afuera y adentro para que se den las reformas electorales que nos garanticen las condiciones mínimas. Esperemos que de aquí a mayo haya tenido efecto la demanda nacional por las reformas electorales y el gobierno cumpla con el plazo de mayo que le dio la OEA en su última resolución sobre Nicaragua.

¿Qué suerte le depararía a Nicaragua si el régimen se niega a hacer elecciones libres?

Considero que sería un escenario catastrófico para el futuro inmediato del país. La mayoría de la sociedad nicaragüense tiene puestas sus esperanzas en estas próximas elecciones como única salida a la grave crisis que estamos viviendo. Y como hemos visto con la reciente Ley RENACER que se ha introducido en el Congreso de Estados Unidos, hay una decisión de la comunidad internacional de no permitir unas elecciones fraudulentas en Nicaragua. Me parece un escenario nefasto para el país, pero lo veo poco probable. El gobierno necesita una salida constitucional a la crisis, esta es su última oportunidad.

¿En Breve?

Arturo Cruz Sequeira Historiador, analista.



Trayectoria:

Es profesor de INCAE y fue diplomático. En El Salvador ha sido profesor de la ESEN y consultor.

Usted ha sido criticado por ser partidario de un "aterrizaje suave", que fue tomado como un diálogo con el régimen para propiciar su salida. ¿Qué elementos contemplaría dentro de eso?

Lo primero que quisiera comentar es que el término de "aterrizaje suave" siempre estuvo referido a Nicaragua y no necesariamente al "régimen". Es decir, mi intención siempre fue abogar por una salida negociada a la crisis política del país. En ese momento, "aterrizaje suave" significaba elecciones anticipadas y reformas electorales que permitieran un proceso electoral creíble. Creo que hasta el día de hoy esas demandas siguen vigentes. En este momento tenemos que pensar en el interés nacional por sobre todas las cosas. No tenemos derecho a sacrificar las vidas, los empleos o las empresas de los nicaragüenses en aras de conseguir una salida del gobierno actual por la fuerza, que realmente no es posible ni deseable.

Ha dicho que, de ganar la presidencia, no cogobernará, pero que guste o no habrá que lidiar con el sandinismo. ¿Cómo debe tomarse eso?

Debe tomarse de manera literal como lo he dicho. Aunque el próximo 7 de noviembre la gran mayoría de la sociedad nicaragüense decida un cambio de gobierno, debemos estar claros de que el sandinismo seguirá existiendo. El que hoy considere que el sandinismo no es una realidad política en Nicaragua, creo que no tiene los pies en la tierra. Muchos hablan de un 25 % o 30 % de voto duro sandinista, que sin duda representa una realidad electoral que no se puede obviar. Por otro lado, en este país debemos desterrar para siempre las venganzas. En Nicaragua cabemos todas las personas de buena voluntad que queremos desterrar para siempre la violencia política y la desconfianza entre nosotros. Los que siempre han optado por la confrontación violenta han sido una minoría, no tengo ninguna duda.

Otros privilegian más bien un paro general indefinido. ¿Es inviable esta opción, sobre todo con un régimen que no parece dado a negociar nada?

A veces creo que se le ha querido trasladar solamente a un sector de la sociedad, en este caso, la empresa privada, la responsabilidad de tomar las acciones difíciles de presión en contra del régimen. Esa debe ser una tarea de todas las fuerzas vivas del país sin distingo. De la misma manera, el tema del paro nacional indefinido tiene que valorarse en términos de los tiempos políticos y desde el punto de vista estratégico. No lo veo viable al menos en estas circunstancias, sin embargo, no descarto ninguna posibilidad.

Usted es el octavo aspirante a precandidato de la oposición que en esta elección se plantea presentarse como una sola unidad opositora. El gran objetivo de esa unión sería sacar a Ortega. ¿Tienen otros puntos de encuentro más allá de esa salida? ¿Qué tan problemático resultará gobernar teniendo en cuenta las diferencias programáticas e ideológicas de esa unidad?

Una de las cosas más importantes en las que yo he hecho énfasis es que la unidad debe ir más allá de las elecciones. No se trata solo de sacar a Ortega del poder por medio del voto, sino también de gobernar, y por lo tanto, de dar respuesta a las grandes demandas nacionales. Las elecciones deben ser un medio, pero nunca el fin. Tenemos la responsabilidad de presentarnos ante la nación como una alternativa real de poder frente al sandinismo, a pesar de las diferencias. Considero que las mayores diferencias dentro de la oposición no están en el ámbito de lo programático sino en lo táctico y estratégico de cara al proceso electoral.

¿Cómo sería el mecanismo para elegir a ese candidato único?

Hasta el momento, solamente la Alianza Ciudadana, conformada por el partido Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido de Unidad Costeña ha sido el único espacio de confluencia de la oposición que ha presentado un mecanismo claro. Se ha anunciado ya un proceso abierto de selección de candidatos que implica encuestas, grupos focales y debates que tienen como objetivo la selección de un candidato único. Ese proceso está abierto a todas las demás fuerzas de oposición y considero que esta Alianza Electoral es la que finalmente derrotará a Ortega.

Algunos analistas aseguran que El Salvador podría estarse encaminando a un escenario parecido al de Nicaragua. ¿Cómo ve la situación de El Salvador con Bukele? ¿En qué medida vería un paralelismo con lo que ha vivido su país?

No siempre es fácil hacer política comparada en Centroamérica. Creo que todavía no podemos vaticinar escenarios de paralelismos con Nicaragua porque estaríamos siendo injustos. En última instancia, lo que determinará el rumbo que puede tomar El Salvador lo tendrán que decir sus instituciones democráticas y la fortaleza que tengan para mantenerse al servicio de todos los salvadoreños y no de un grupo político en particular. Siempre he dicho que el gran desafío de nuestros países está en la capacidad que tengamos de construir instituciones democráticas sostenibles en el tiempo, que no las muevan ni los huracanes ni los caudillos.

En el caso de Nicaragua se ha criticado mucho el papel de los empresarios que establecieron una especie de cogobierno con Ortega. Aquí se han hecho notar muy poco los empresarios ante los atropellos del Ejecutivo. ¿Cómo ve el papel de los empresarios salvadoreños en esta coyuntura?

Al igual que en el resto de Centroamérica, el sector empresarial tiene muchos retos en El Salvador. A mi parecer, lo primordial es la conexión responsable entre la sociedad y el sector privado, en especial, los sectores más desfavorecidos. Los empresarios necesitan visibilizar esas conexiones, pues gracias al sector privado muchos salvadoreños han salido de la pobreza y tienen empleos, sin mencionar los miles de proyectos sociales que, me consta, tienen un gran impacto social en las comunidades más vulnerables. Donde no existen esas conexiones, el sector privado tiene la responsabilidad de establecerlas. Todo vacío es llenado, ya sea por un caudillo, la criminalidad o la anomia social más absoluta, todos factores que sumen a las sociedades en el letargo o en el caos desenfrenado. Otro aspecto es la relación entre el Estado y el sector privado, relación que por antonomasia nunca es totalmente armoniosa, pero que se necesita tener de la manera más cordial, porque la inexistencia de esta relación es la receta para que un país no despegue económicamente. El sector privado necesita reglas claras, institucionalidad, para poder desarrollarse. El Estado necesita un sector privado pujante que genere más y mejores empleos, que pague impuestos, en síntesis, que genere riqueza. Ambos se necesitan. Lo clave es buscar y alcanzar la confluencia entre democracia y desarrollo económico, que es lo que le va dar sostenibilidad en el tiempo al progreso que los salvadoreños anhelan.

En las elecciones pasadas, el oficialismo logró un triunfo importante y se agenció el control de la Asamblea. ¿A su juicio, qué pasos se pueden tomar aún en El Salvador para evitar una mayor consolidación de poder de Bukele?

Considero que no se debe condenar a priori el hecho de que un partido político consiga el respaldo mayoritario de la población, y por tanto de la Presidencia o la Asamblea Legislativa. De nuevo, considero que lo importante es la independencia que puedan mostrar las otras instituciones del Estado. En ese momento es que podremos ver qué tanto ha podido madurar la democracia salvadoreña para seguir su desarrollo aún en unas circunstancias donde el poder está concentrado. Los que están llamados a reinventarse son los partidos políticos tradicionales que han sido derrotados en estas elecciones. El sistema de partidos encabezado por ARENA y el FMLN prácticamente colapsó. Se produjo una brecha enorme entre la sociedad salvadoreña y sus partidos políticos, brecha que con mucha habilidad el presidente Bukele ha sabido llenar, pues ha captado a gran parte de esta ciudadanía desafecta. Mientras no se presente una alternativa real de poder frente al proyecto del presidente Bukele, considero que mucho no van a cambiar las cosas en el país.