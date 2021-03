Entrevista | "El juez estaba obligado a excusarse por razones éticas": Adrián Meléndez y Francisco Garay, abogados

Francisco Garay (FG) y Adrián Meléndez (AM), defensores de los militares Roberto Antonio Garay Saravia y Rafael Santiago del Cid, quienes son acusados de formar parte del Batallón Atlacatl y haber participado en la masacre de El Mozote y lugares aledaños, presentaron una recusación contra el juez del caso, Jorge Guzmán, argumentando que en la tesis de graduación que él realizó en 1993 se puede comprobar que existe un criterio subjetivo como juzgador, pues en ella emite su opinión personal sobre los hechos que se investigan. Consideran que el juez Guzmán debería de separarse del caso y que nombren a otro juez.

En esta entrevista los abogados defensores intentan explicar por qué Guzmán no puede seguir en la causa, pero también declaran que no solo el Batallón Atlacatl participó en la masacre, sino que también se involucraron elementos de la Tercera Brigada y el Destacamento Militar Número 4, y que deberían ser investigados.

Ustedes presentaron una recusación del juez Jorge Guzmán por una tesis que él hizo en 1993, ¿cuáles son sus argumentos?

FG: En su tesis, él hace mención específica del caso de El Mozote y no solo eso, tiene una visión parcializada en donde dice que hay dos instituciones al servicio de la oligarquía: el sistema penal y los militares y por eso existe impunidad, que la masacre más grande de la historia de la década es la de El Mozote en donde se asesinaron a más de mil personas por el batallón atlacatl. Él lo dice de una manera expresa.

¿Y esto qué significa?

FG: Qué él ya tiene una posición ideológica jurídica bien determinada. Dice que hay impunidad de la fuerza armada, él ya los condenó aún en juicio previo.

Lo que dice él, es que la opinión la dio cuando era estudiante no cuando era juez. Pero el criterio es el mismo, es ridículo lo que él está planteando. Que no es opinión de juez sino la opinión del estudiante. Eso no es una opinión personal prejuzgada de los hechos, es hasta risible.

Este juicio es de naturaleza eminentemente política.

¿O sea que usted no cree que mil personas fueron asesinadas en El Mozote?

Primero, no es cierto que fueron más de mil personas las asesinadas, porque en las osamentas encontradas en el lugar no pasan de 226 que es lo que dice el reconocimiento. Vamos a referirnos al proceso.

Esas osamentas que me menciona, ¿dónde están exactamente?

Fueron las que se recuperaron en la exhumación que se dio en la iglesia, o sea 226, ¿a dónde está que son más de mil personas asesinadas? Cuando vino la perito, le pregunté, ¿pudieron ustedes establecer que esas osamentas corresponden a una tan sola de las víctimas? la respuesta fue no, o sea, las víctimas son, ¿cuántas? no han comprobado que esas osamentas pertenezcan a una víctima siquiera.

¿Por qué es de naturaleza política?

AM: Porque todos sabemos que ese lugar era la base que el FMLN tenía en sus orígenes, ahí era donde ellos entrenaban a los muchachos. Hay libros escritos por los miembros del FMLN donde reconocen que la Guacamaya que está como a dos kilómetros de El Mozote, era la escuela de los niños, los famosos samuelitos. Además, no quieren reconocer que esa era una especie de cementerio clandestino en donde llegaban a enterrar a todos los que caían en combate.

Ya que era un lugar donde ustedes dicen que preparaban a los guerrilleros, ¿esta no sería una razón más para quererlos matar?

Nosotros vemos los hechos como un acto de guerra, que no justifica una vulneración de derechos fundamentales, pero que en el momento no tiene la magnitud ni la trascendencia que le quieren dar y que están escondiendo.

Por ejemplo, cuando se hizo esa exhumación, junto a las osamentas habían fusiles que la gente agarró y se los llevaron y escondieron. Han estado manipulando toda la información, para dar una imagen de que aquella fue una masacre horrenda cuando es de naturaleza eminentemente política. Discúlpeme, pero la democracia que vivimos hoy es a costa de la sangre de la fuerza armada.

Ahora ¿cuál es el problema?, la manipulación del proceso porque la actual Sala de lo Penal, tiene dos magistrados nombrados y propuestos por el FMLN, Doris Luz Rivas Galindo y Rauda. Mientras ellos estén ahí y conocen, estamos fritos.

¿Qué es lo que no les parece de la declaración jurada que presentó el juez Jorge Guzmán sobre la recusación que ustedes presentaron?

FG: Resulta risible que él se defienda diciendo que esa opinión era opinión del estudiante, no del juez. Cuando esa condición no deja de ser justificable que es su opinión personal de los hechos, y al tener una convicción y opinión personal es indiferente que la dé cuando era juez a cuando no era juez. Jurídicamente, el juez estaba obligado a excusarse desde el inicio, por razones éticas, morales y legales.

es indiferente el momento en que la haya externado, ¿qué nos garantiza que cambió de opinión?

No quieren entregar los archivos militares y eso atrasa el proceso, ¿por qué no los entregan? Ahí deben haber pruebas para demostrar si sus clientes son culpables o no.

No es que no se quieran entregar los archivos militares. La fuerza armada es responsable de la defensa nacional y eso implica que hay cierta información que no tiene porqué ser pública ya que es secreto de estado. El juez dice, ay no, yo quiero entrar a los archivos militares como juan en mi casa y voy a empezar a revisar todo haber si encuentro algo.

No. El juez ha dicho que solo quiere revisar los archivos correspondientes a 1981 sobre la masacre.

Ah, es que ese es el problema, que cuando llegue al archivo empiece a revisar todo.

Entonces siéntenlo y le dan archivo por archivo.

Es que él no quiere eso, él dice que le están escondiendo. Hay que definir el procedimiento para la inspección del archivo militar. La clave es esto, nosotros no se los vamos a dar mientras el juez no defina el procedimiento, ¿por qué la sala no ha saltado? ¿Por qué no procesa el fiscal por el entorpecimiento a la labor judicial?

Pareciera que están escondiendo algo con las acciones que hacen.

AM: Esa es la impresión. La clave es definir el procedimiento.

No es que me oponga. Algo sucedió allí en El Mozote y si hay que condenar a los oficiales, que los condenen pero que condenen a los responsables. Si el juez lo que ha hecho es tirar un atarrayazo y les mandó a hablar a todos los del Batallón Atlacatl, ¿pero ha mandado a traer a todos? Es mas, no se los han llevado a todos, porque por mala o buena suerte algunos no salieron mencionados, ahí andan y fueron fundadores del batallón.

Me parece injusto que se quieran condenar a todos porque esa es la idea, ¿cómo van a condenar a todos si unos ni estuvieron? ni estuvieron en el lugar de los hechos.

¿Sabe cuál es el problema? que cuando el proceso se inició hace años, el juez mandó un oficio al comandante general de la fuerza armada que era el presidente ALfredo Cristiani. En aquel momento se respondió que no habían registros y el archivo se cerró. Hoy que lo reabrieron, este juez manda un nuevo oficio y él seleccionó a 16 militares, los que Munguía Payés indicó. Pero internamente, nosotros que conocemos a todos los que participaron que son más de 140; y solo a 16 han seleccionado y los han metido ahí.

Si usted mira el proceso se va a dar cuenta que los mismos testigos y el mismo juez han dicho que en esa zona participó el Batallón Atlacatl, la Tercera Brigada y el Destacamento Militar número cuatro. ¿y por qué no les manda a hablar pues? ¿por qué solo a los del batallón Atlacatl?

FG: Según la funcionalidad del estado, el comandante general de la FAES en este tipo de operaciones es el presidente de la República que está enterado, más en un tiempo de guerra. ¿Y quién era el que desempeñaba esa función en ese momento? La Junta Revolucionaria de Gobierno, los izquierdistas. Ellos mismos. Adolfo Majano, Abdul Gutiérrez, Morales Erlich ¿cómo es posible? ¿por qué no llegan hasta allá?

AM: El único que está vivo es el coronel Majano que está en Canadá. Ese es el que tendrían que estar procesando.

¿No pueden alegar eso en el juicio?

FG: En su momento.