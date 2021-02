Entrevista | "El país necesita de liderazgos en la temática medioambiental": Juan Marco Álvarez, candidato a diputado por el PDC

Aunque Juan Marco Álvarez comenzó a trabajar como ejecutivo de créditos, pasó a ser experto en temáticas medioambientales y, en una ocasión, estuvo muy cerca de ejercer como funcionario público; sin embargo, dice que declinó la invitación hecha por un expresidente. En la próxima elección, busca alcanzar un lugar en la Asamblea Legislativa, en la cual, asegura, se necesitará de una defensa de la institucionalidad del Estado.

Apunta a liderar un proyecto que implique que la Asamblea visualice el tema ambiental más allá de lo político, aunque también cree que es un punto complicado "porque necesitamos el liderazgo del ministerio de Medio Ambiente".

Asegura que el Partido Demócrata Cristiano es el que cree que le "puede dar más valor para tener mayor incidencia" desde la Asamblea y valida la renovación que ha tenido el partido, algo que considera "puede posicionar al PDC como una oposición confiable".

Además, dijo que después del 9 de febrero, corre peligro la democracia en el país por los que considera son comportamientos cercanos a la tiranía y el autoritarismo de parte del Gobierno del presidente Nayib Bukele y sus funcionarios. Por ello cree que "el mensaje que acaba de mandar el Gobierno de Estados Unidos al presidente Bukele no es ‘fake news’, no son noticias falsas".

No es ningún secreto que vengo del gremio medioambientalista. Mi carrera universitaria durante la guerra, durante los 80, la acabé en Costa Rica. En esa década empecé a entusiasmarme con ese "boom" ecoturístico que empezaba a promover Costa Rica en sus parques nacionales y sus reservas biológicas y me entusiasmé con ese tema.

Empecé a trabajar en una financiera como ejecutivo de créditos, pero me invitaron a formar parte de una fundación en la cual me acabé metiendo de cabeza: Salvanatura, la cual dirigí por 18 años. Fue desde 1990 hasta finales de 2008, cuando me moví a Ginebra, Suiza, a trabajar para una organización internacional, siempre en enfocada en la conservación de la naturaleza.

Considero que lo logrado en Salvanatura fue uno de mis grandes logros. Incidimos en la creación del ministerio de Medio Ambiente, incidimos en la ley general del medio ambiente, aunque más en el articulado que en otra cosa.

Me llamó la atención el ministerio de Medio Ambiente, cuando me lo ofreció el presidente Francisco Flores, pero lo decliné porque no sentía que el tema ambiental iba a ser prioritario y segundo, porque tenía tantos recursos y tantos proyectos con presupuestos altos como nunca en Salvanatura para ejecutar y hacer obra.

Es muy diferente aquel momento al que estoy viviendo hoy que es un puesto electoral. Ahora el país necesita de liderazgos en la temática que ha estado bastante marginada por los gobiernos de turno, no estoy diciendo que seré la única persona líder en la temática medioambiental, pero sí está la oportunidad de liderar la temática en la Asamblea como nunca antes. El país necesita de liderazgos en la temática medioambiental

El Partido Demócrata Cristiano es el partido que siento que me puede dar más valor para tener mayor incidencia, más impacto en la Asamblea, por su red internacional y por el acceso a la red internacional que tengo, siento que podríamos socializar leyes con técnicos internacionales en temas complejos como la ley del agua, la ley del cambio climático o una potencial ley de economía circular, para el tema de desechos.

Tiene que quedar una Asamblea que visualice el tema ambiental más allá de lo político y eso es bien difícil, porque necesitamos el liderazgo del ministerio de Medio Ambiente. Trabajar sin el ministerio de Medio Ambiente sería como darse contra la pared. La legislación tiene que ser bastante consensuado entre la Asamblea y el ministerio.

Los vaivenes de los miembros de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y la conformación de la misma posiblemente impiden que la ley de agua se haya aprobado por temas relacionados a intereses económicos, posiblemente, en algunos periodos más que en otros.

El tema de la privatización es un fantasma innecesario, porque la ley de agua no se puede privatizar. Lo que se puede privatizar es el ANDA, pero también hay una ley de alianzas público privadas que puede permitir, también, la administración del agua de alcaldías y empresas privadas que le dan sostenibilidad al sistema por su capacidad gerencial.

Cómo es posible que en un país con alto estrés hídrico los sistemas de distribución del ANDA tengan entre 60 y 70% de fuga del agua. Esto no puede ser, es inaceptable. Por esto, la institucionalidad que se cree con la nueva ley del agua va a requerir una reingeniería y de legislación que acuerpen esta ley para restaurar el territorio.

Para mí, la Autoridad Nacional del Agua tiene que tener multiactores, incluyendo la academia, a juntas de agua aglutinadas bajo una asociación, un representante del sector privado que no equivale a privatización, el resto deben ser entidades públicas. La autoridad nacional hídrica tiene que tener la función de garantizar la provisión del agua para todos, comenzando por la gente.

Somos un país que está un poco abajo de la disponibilidad de agua para atender la necesidad de la población, de los ecosistemas, de la agricultura.

Tenemos que comenzar a trabajar y planificar legislación y planes de acción con base al clima del futuro y el futuro ya no es igual, cada año es diferente, sino veamos el ejemplo del año pasado que fue muy atípico en términos de lluvia, con lluvias excesivas, pero también vamos a tener años con sequías y severas.

La Democracia Cristiana ha ciudadanizado la participación invitando a muchos ciudadanos nuevos en La Libertad, San Salvador y otros departamentos en los que lleva nuevos candidatos a diputados que no vienen de la política partidaria y también alcaldes. Hay mucha diversidad de profesionales, hay coaching, hay empresarios, hay abogados. Para mi tanta renovación de candidatos puede posicionar al PDC como una oposición confiable.

No estoy tan seguro que Nuevas Ideas permee en La Libertad tanto, talvez en San Salvador,donde pueden tener mayor presencia, pero hay lugares a los que no han llegado y también he visto como en algunos lugares los rechazan.

He venido sirviendo a mi país desde hace muchos años, pero decidí participar en política unos meses antes de las internas del PDC, que fueron en julio de 2020. Lo decidí porque es ahora o nunca. Lo decidí porque creo que ahora es el momento para tratar de incidir y hacer más obra por la temática ambiental pero también luchar contra la corrupción, que es uno de mis valores y también de la Democracia Cristiana, así como luchar contra los ataques a la institucionalidad.

Después del 9 de febrero corre peligro la democracia y en parte eso me motivó a meterme. El liderazgo de Rodolfo Parker en la defensa de la institucionalidad porque no hay nadie más que represente una piedra en el zapato ante el presidente Bukele y su gabinete.

El mensaje que acaba de mandar el Gobierno de Estados Unidos al presidente Bukele no es "fake news", no es una noticia falsa. Hay un rechazo tácito al comportamiento del presidente Bukele y su Gobierno y la lista Engel va a mencionar a varios ministros, entonces ahora es el momento para meternos, porque los comportamientos del Gobierno han representado algo cercano a la tiranía o autoritarismo.

