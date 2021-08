Entrevista | "En las alcaldías algunos quedaremos como figuritas": Tulio Casco, alcalde de El Carriazal, Chalatenango

Sin el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), los proyectos sociales y obras como calles, caminos, pozos, escuelas, canchas para deportes, no pueden realizarse más en el municipio de El Carrizal, explicó su alcalde, Tulio Ernesto Casco. No hay más recursos para transporte de ambulancias ni becas para estudiantes ni para obras sociales. Considera que en agosto tendrá que despedir algunos empleados de la alcaldía y buscar fondos con Gobiernos amigos.

¿Cómo se siente por haber ganado su sexto período como alcalde de El Carrizal luego de que el FMLN y otros partidos perdieron muchas alcaldías y diputados el 28 de febrero?

De todas las campañas fue la primera que tuve que enfrentar al gobierno de turno para sobrevivir y detener toda una maquinaria en contra. Hemos tenido grandes dificultades, se nos han cerrado las puertas de los diferentes ministerios. A nivel municipal, mucha gente fue a votar no por las personas, sino por la ‘N’ de Nayib (Bukele), pero nosotros logramos sobrevivir, en una experiencia en la que hubo uso de los medios del gobierno para poder ganar las diferentes alcaldías.

El trabajo que nosotros hemos realizado con la población ha sido y sigue siendo estar pendiente de ellos y hacer un buen uso de los recursos. Nos reunimos con la gente del partido (FMLN), hicimos una reflexión sobre la pérdida de la presidencia y ahora, de alcaldías y de diputados.

“Sin el FODES, nos vamos a quedar solo dando las partidas de nacimiento, de defunción y ayudando en lo que podamos a la población”.

¿A qué conclusiones llegaron?

Una de las cosas que afectaron al partido FMLN es que se alejaron bastante de las personas, de las comunidades. Como municipio, cuando estaba el gobierno del FMLN, les pedimos algunos proyectos, y esos proyectos no llegaron.

Los ministros se olvidaron de la realidad y se quedaron allá en la capital, fue bien difícil realizar proyectos en las comunidades. La calle al desvío El Limón y La Laguna está en malas condiciones, nos reunimos en varias ocasiones con Gerson (Martínez, exministro de Obras Públicas), y no pudo llegar ese proyecto. Nos vieron hasta de menos que otros gobiernos municipales que eran gobernados por otros partidos diferentes al FMLN, eso tuvo un desgaste político. Luego vino lo del manejo de las redes sociales de Nayib (Bukele) y eso cautivó a la gente.

¿Qué tanto influyó el aporte de los $300 dólares que entregó el gobierno, y las bolsas solidarias antes de las elecciones?

En los resultados para alcaldes y diputados influyó tanto los $300 como las bolsas solidarias, más las redes sociales (publicidad), la campaña contra los diputados, que eran unos corruptos (decía la campaña). Arcatao, Nueva Trinidad, son ejemplos de lo que pasó con el FMLN, nadie creyó que iban a ser municipios que los ganaría Nuevas Ideas, pero en esos lugares también hubo aporte de salvadoreños en el extranjero.

En El Carrizal, hubo ayuda de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que compraron voluntades, pero en el caso de nosotros logramos ganar (superar eso).

¿Cuál considera que es la fórmula para mantenerse en el cargo?

Hemos hecho buen uso de los recursos, y hemos ayudado a la gente necesitada. Estamos al servicio de la gente, somos austeros, llevamos aunque sea una obra a cada cantón y caserío. Llevamos a los pobladores a sus citas en los hospitales, en carros de la alcaldía y en las ambulancias. Arreglamos calles, construimos canchas deportivas, trabajamos con los ganaderos, agricultores y tenemos una pequeña planta para procesar alimentos para el ganado. Llevamos los fondos de forma adecuada, a pesar que somos una población pequeña, construimos casas, con los empleados de la alcaldía y junto a la comunidad. Estamos trabajando en los proyectos de agua potable, pero hace falta mucho más, y ahora necesitamos recursos económicos.

Descartamos un proyecto de ANDA porque instalarían contadores y la población lo rechazó. Ahora, traemos un proyecto de tratamiento de agua, el casco urbano está creciendo, tenemos más usuarios que exigen agua, pero esos proyectos no los podemos hacer si no tenemos el FODES, ya que el FODES es el 95% del presupuesto de nuestra alcaldía. No cobramos impuestos, solo algunas tasas, que es $1 al mes por recolección de basura, $0.75 por alumbrado público al mes por cada casa, lo que la alcaldía recolecta es mínimo.

¿Qué tanto ha mejorado El Carrizal durante su gestión?

Mejoramos todas las calles, introducimos agua potable, construimos el edificio de la alcaldía, el parque, donde solo había unos hierros y basura, la calle de concreto estampado la hemos hecho como FMLN. Graderíos en la cancha municipal, alumbrado público, cuando nosotros llegamos no había nada, la alcaldía había sido gobernada por ARENA.

Durante la pandemia del año pasado, entregamos en siete ocasiones las bolsas solidarias. Entregamos víveres en siete ocasiones, con mejores productos que los del gobierno central, hemos hecho bastante, y la gente lo sabe. Le hemos ayudado a los estudiantes, a las personas que necesitan transporte, hemos entregado becas, pero ahora es difícil seguir por la falta del FODES.

“En los resultados de las elecciones afectó al FMLN alejarse de la población; cuando estaban en el gobierno les pedimos proyectos y no llegaron”.

Tuvimos una escuela de arte, pero hoy no podemos seguir ni con las becas ni con la escuela de arte, se iba a contratar una persona para que diera las clases, pero no hay recursos por falta del FODES. Como municipio íbamos bien, pero ahora estamos sin nada.

¿Pero al hablar con la gente dicen que hace falta agua potable?

Todos los cantones y caseríos tienen servicio de agua potable, algunos lugares han crecido y ahora necesitan más, para el 2021 teníamos proyectos a realizar en algunos caseríos, pero por falta de dinero no creo (hacer), a menos que consigamos ayuda de otros países y de organismos.

En el municipio no había bachillerato, pero lo habilitamos en el cantón Vainilla, y hasta allá llevábamos a los alumnos y luego los íbamos a traer para sus casas en un microbús, pero todo eso se ha detenido. No tenemos para el mantenimiento de la ambulancias y vehículos de la alcaldía, priorizamos la recolección de basura.

¿Qué cantidad de FODES recibía esta alcaldía?

Teníamos $75,929.73, y es lo que teníamos que recibir este año, pero no se ha entregado. El año pasado recibimos $191,000 por las dos tormentas que afectaron al país (Amanda y Cristóbal) y $123,000 por la pandemia del covid-19. Se compraron paquetes alimenticios, se construyeron casas y de esos tenemos un pequeño ahorro que nos está sirviendo para pagar algunos salarios, pero nos va a alcanzar hasta julio, de ahí, no sabemos cómo vamos a hacer.

¿Qué cantidad de fondos tienen aún de esos dos desembolsos del año pasado?

Tenemos unos $30,000.

¿Y con la creación de la Dirección Nacional de Proyectos Municipales cómo quedan las alcaldías?

Llegamos a nueve meses del impago de FODES, y dicen que esos fondos van al Ministerio de Obras Públicas, no nos estarían dando nada. El gobierno solo va a dar para funcionamiento, pero no nos sirve de nada, al menos a las alcaldías de Chalatenango no nos va a alcanzar, y entonces vamos a despedir empleados, nos vamos a quedar algunos solo como figuritas.

Como alcaldía de El Carrizal, no tenemos deudas con nadie, con las obligaciones al menos hasta este mes podemos salir, con el pago de empleados, pero de aquí en adelante será muy difícil.

En una alcaldía como la nuestra, tenemos que tener entre $15,000 y $20,000 para pagar salarios y servicios, pero con lo que se cobra por servicios como partidas de nacimiento, defunción, y otros trámites, lo más que reunimos son $1,000 al mes. Antes, ayudábamos a la gente de escasos recursos hasta con servicios fúnebres, pero eso se acabó, hace dos meses ya no ayudamos a las personas de escasos recursos con ese beneficio. En planilla somos 15 empleados, sin el FODES, solo quedarán los indispensables y se van a ir cinco o seis empleados del grupo actual.

MÁS TRABAJO

El edil dijo que hasta el 2019 dieron trabajo temporal a unas 50 personas. “Y los que se han quedado trabajando en la alcaldía, hacen dos y hasta tres roles diferentes. Con excepción de la secretaria, del tesorero y del encargado de la UACI, los demás trabajan a la par mía, en diferentes funciones”, enfatizó el edil.