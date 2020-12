Entrevista | "Es un año para lamentar en derechos humanos" Celia Medrano, defensora de derechos humanos

El Salvador aspira a ocupar la silla de la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) gracias a la candidatura de Celia Medrano, una mujer destacada en su área desde la época de la guerra civil salvadoreña y quien ha logrado colarse como la única mujer centroamericana en el "top diez" de candidatos finales.

Ahora la salvadoreña debe esperar el proceso de consulta pública, en el que puede recibir apoyos individuales o grupales de diversos sectores o países y, si llega al listado final de cinco elegidos, podrá exponer sus principales propuestas para el puesto, los cuales adelanta a LA PRENSA GRÁFICA en esta entrevista.

¿Cómo toma usted el hecho de estar en el listado final de diez candidatos a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH?

Con mucha humildad. He leído las hojas de vida de los otros nueve candidatos y es un honor formar parte de este listado preliminar. El proceso continúa y de ese listado elegirán a cinco que luego vamos a fundamentar las razones por las cuales nos hemos postulado.

Soy la única mujer salvadoreña que está en el listado y también la única centroamericana y eso quiero que sea entendido como un reconocimiento a la labor de cada defensora de derechos humanos durante todos estos años.

¿Cuáles serían sus principales propuestas como aspirante al cargo?

En primer lugar creo que hay que fortalecer la autonomía de la CIDH. Parte de una labor indispensable de un organismo contralor en todo el continente debe ser tener garantizada su independencia y autonomía. El segundo aspecto sería profundizar el acercamiento con las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Y un tercer aspecto fundamental es tratar que la CIDH sea una instancia que, dentro de un enfoque de prevención, contribuya a fortalecer los sistemas de cada país. Cada nación debe aspirar a que no sea necesaria la intervención de una instancia supranacional para garantizar la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos. Usted recurre al sistema interamericano de derechos humanos cuando su país le ha fallado, cuando ha agotado los mecanismos internos de protección y la CIDH puede hacer mucho para fortalecer los sistemas internos.

Pareciera que las denuncias de salvadoreños ante la CIDH van en aumento y se pueden intensificar en los próximos años, ¿Qué visión tendría de eso si llega al puesto?

Es importante tomar en cuenta que en el caso de asumir una responsabilidad ante la CIDH, por razones éticas, yo tendría que guardar distancia de casos particulares de El Salvador. No obstante mi posición sobre lo que pasa en El Salvador ya es conocida públicamente y he planteado que hay que poner atención en una tendencia autoritaria en la actual gestión gubernamental que nos hará daño a todos. Es muy importante tratar de respetar y salvaguardar la ya de por si débil institucionalidad democrática que ha logrado sostenerse desde la firma de los Acuerdos de Paz. De no hacerlo se cobrará una alta factura que tendremos que pagar todos.

En El Salvador se han intensificado los ataques a defensores, ¿de dónde nace su pasión por seguir en una labor con tantos anticuerpos?

Pertenezco a una generación que fue defensora de derechos humanos en tiempos de un conflicto armado. Tengo un precedente de Hérbert Anaya Sanabria, que fue un gran defensor y a quien también le hicieron una pregunta muy parecida, a la que respondió "la agonía de no luchar por la justicia es más fuerte que la posibilidad cierta de mi muerte. Lo segundo es solo un instante y lo primero perdurará toda la vida". Vengo de esa escuela y creo firmemente que la defensa de los derechos humanos es una labor que tiene consecuencias y los que decidimos abrazar esta causa las conocemos. Sabemos que más allá del sacrificio de una persona o un grupo estamos garantizado el futuro de una nación. Yo puedo observar ahora tendencias nuevamente regresivas en contra de defensores de derechos humanos, incluso en contra de periodistas y de críticos de las decisiones gubernamentales, pero es un momento muy importante para garantizar que exista una Ley para proteger a los defensores de derechos humanos.

Desde su punto de vista, ¿cuál es su análisis de este año en materia de derechos humanos en El Salvador?

Ha sido un año muy difícil. Empezamos el año con una militarización de la Asamblea Legislativa y un intento por usar las Fuerzas Armadas como elemento de coacción política. Eso sentó un precedente negativo para el país. Luego, al igual que en el mundo entero, hemos visto como se ha pretendido instrumentalizar la crisis del covid-19 para hacer acciones en favor de la corrupción, la impunidad y para concentrar poder. Eso lo he visto en el país. Es un año que tenemos que lamentar en materia de derechos humanos.

¿Quién es?

Celia Medrano Defensora de derechos humanos.

Trayectoria: Tiene estudios en periodismo, administración pública y educación para la Paz.