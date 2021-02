Entrevista | "Esta es una victoria para nuestra agenda": Oscar A. Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas

El pasado miércoles a través de un comunicado, firmado por Antony J. Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, se dio a conocer la orden ejecutiva del presidente Joe Biden referente a temas de migración. En él se expresa la intención de la nueva administración para suspender y rescindir los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) bilaterales con los Gobiernos del triángulo Norte; El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los ACA fueron firmados a finales del 2019 y autorizan a EUA a redireccionar solicitantes de asilo a los países de Centroamérica. De acuerdo con Óscar Chacón, co-fundador y director ejecutivo de Alianza Américas, estos nunca fueron implementados a cabalidad y, como representante de una organización que vela por los derechos de los inmigrantes y refugiados, toman el anuncio como una victoria. Asegura que los países del Triángulo Norte no tienen capacidad de ser asilo para quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Como organización, ¿qué se espera con relación a la iniciativa de suspensión de los acuerdos de cooperación de asilo (ACA)?

En primer lugar, que el Departamento de Estado anunciara, en nombre de la administración, que buscarán esencialmente ignorar estos acuerdos nos parece una victoria para nuestra agenda de incidencia política. Por años hemos venido diciendo que los países centroamericanos no se prestan para ser espacios positivos para la recepción de poblaciones que buscan solicitar asilo en Estados Unidos. Cuando los acuerdos fueron formulados los criticamos duramente porque reconocemos que estaban más inspirados en un deseo de evitar que las personas ejerzan su derecho a solicitar asilo en un país que ellos consideran seguro.

En el comunicado de Antony J. Blinken, se mencionó la gestión segura de la migración. ¿Qué expectativas genera esto?

La administración entrante indica que quieren trabajar en el ámbito de los factores detonantes de la movilidad humana desde países centroamericanos hacia el norte del continente. Hay que entenderlo esto como una aspiración porque no hay todavía nada concreto, pero incluye la posibilidad de nuevos programas de asistencia para la región. Por otro lado, creo que la administración entrante reconoce en principio que va a ser imposible que personas centroamericanas dejen de salir de sus países y lo mejor sería crear caminos para que las personas puedan hacerlo sin exponer sus vidas.

¿Qué debería pasar en el organismo político estadounidense? ¿Qué se requiere para que esto se dé?

Algunos cambios seguramente son fácilmente puestos en vigencia a razón de cambios operacionales. Es decir, no hay que cambiar la ley, solo la manera de ejecutarla, eso sería relativamente rápido, y por relativamente rápido hablo de un año. Otros cambios que impliquen gastos, entran en el campo de cambiar la ley porque si el gobierno no tiene fondos autorizados por el congreso para gastarse en un programa de este tipo, pues tienen que ir al congreso a pedirlo. Ese proceso es más incierto porque es reconocido que no hay un balance de fuerza legislativo que le permita a la administración Biden aprobar con garantía todas las iniciativas de ley que ellos consideran necesarias para hacer lo que han prometido.

Es una combinación de que se puede hacer sin cambiar la ley y cuán rápido se puede cambiar la ley.

¿Cuál va a ser el proceso a seguir en cuanto a la ejecución de una ley migratoria?

Cuando la Administración Trump implementó algunos cambios, ellos lo que hicieron fue cambiar las reglas de implantación de la ley, eso no es un proceso inmediato. Pero ellos brindaron los cambios que hizo, lo que significa que el gobierno actual tiene que reescribir las reglas de implementación de la ley, someterla proceso administrativo respectivo y eventualmente, mínimo en un año, van a poder publicar nuevas reglas de implementación que les permitirá hacer las cosas diferente.

Con contexto actual salvadoreño, ¿cómo evalúa el panorama en cuanto a la migración?

El Salvador en el último año y medio se ha desplazado en una dirección donde todo parece que el partido del presidente va a consolidar su mayoría política. Y lo hacen de manera que demoniza a aquel le contradiga. Esa es una característica de autoritarismo y que el Departamento de EUA identifica con un factor de preocupación porque quisiera ver a gobiernos más dados a la transparencia, al respeto de las libertades individuales y del ejercicio libre de la prensa. En otros países los procesos que mejor resultado dieron fueron impulsados por la construcción de agencias nacionales que promueven la unidad entre los sectores y en El Salvador nunca hemos pasado por eso de ese tipo.

¿Quién es?

Óscar A. Chacón director ejecutivo de Alianza Américas

Trayectoria: portavoz nacional e internacional y el vínculo entre migración y desarrollo.