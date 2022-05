Entrevista | “Estado de excepción no significa que se pueda fabricar delitos ni realizar allanamientos sin autorización”

El Salvador cumple el próximo 27 de mayo dos meses en régimen de excepción desde que esta medida extraordinaria se tomó por parte de la Asamblea Legislativa. Dicha medida limita algunos derechos constitucionales a los ciudadanos, lo cual ha mantenido al presidente Nayib Bukele en la mira de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que se han mostrado preocupadas por la situación del país.

El equipo de LA PRENSA GRÁFICA consultó a un abogado penalista constitucional y experto en materia de derechos humanos, quien explica cómo las detenciones durante el régimen de excepción vulneran los derechos fundamentales de la persona en diversas situaciones.

¿Cuáles son las nuevas reglas del "juego", qué puede hacer la autoridad que antes no podía hacer?

Las nuevas reglas del juego son que se suprime o se quita el derecho de defensa durante los primeros días después de haberse capturado la persona. Me refiero al derecho de defensa como un abogado particular o público para ejercer la defensa.

Sin embargo, esto no implica que se realicen allanamientos sin autorización, qué es lo que se ha estado dando particularmente. Tampoco significa que se pueda fabricar un delito o que se realice la captura en una supuesta flagrancia cuando ni siquiera la persona está perfilada en la comisión de delitos de agrupaciones ilícitas o organizaciones terroristas.

¿Cómo actuar si me capturan injustificadamente bajo esta coyuntura de estado de excepción?

Al momento de las capturas en este régimen de excepción hay que hacer la mayor divulgación posible para las personas más cercanas, presentar la denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentar la denuncia a la inspectoría de la Policía Nacional Civil en el Ministerio de Defensa y si es posible, hacer público el caso.

Foto/ Archivo LPG

¿Cómo me puedo defender o a quién acudir?

En un primer instante, toda la ciudadanía debe saber que la persona se puede defender por sí sola en la audiencia de imposición de medidas en el juzgado especializado que corresponda. Es decir, puede hablar la persona y decir lo pertinente. Me refiero al tema de ejercer su defensa materialmente, usted puede decir “me capturaron en mi casa, yo no estaba en ningún grupo determinado”, etcétera.

¿Qué derechos hemos acudido como ciudadanos?

Debemos conocer que el único derecho que se ha perdido es el derecho de defensa técnica. Es decir, acceder a un abogado particular que ejerza esa defensa como tal, pero el tema de la presunción de inocencia y el debido proceso que hay que seguir no se ha perdido legalmente. Incluso en el contexto del régimen de excepción, por lo tanto se puede alegar nulidad a nivel procesal que van a llevar a la libertad para cada persona detenida injustamente.

¿Las condiciones de los detenidos en las cárceles violan la constitución?

Por supuesto que sí violan los derechos, porque se está vulnerando el derecho a la alimentación en los centros penales. Esto es porque cuando capturan a una persona, se asume o se da por entendido que va a tener derecho a la alimentación o a la ropa y eso no está ocurriendo. Al final se está convirtiendo en un negocio para algún sector oscuro o desconocido que se está aprovechando de la necesidad en alimentación y en ropa de las personas privadas de libertad.

Foto/ Archivo LPG

¿Qué opina de la tendencia de los jóvenes de sacar los antecedentes penales para circular con tranquilidad en la calle?

Es muy interesante esa tendencia que a nivel de reducción de daños en esta coyuntura o por prevención sí sea importante que saquen la solvencia de antecedentes penales, porque si son capturados podrá servir oportunamente. Sin embargo, a la vez es negativo y desafortunado que se tenga que llegar a esa situación.

En mira a las marchas como la del 1 de mayo, ¿será que el estado de excepción limita la libertad de expresarse en las marchas? ¿Qué panorama podemos esperar?

Legalmente hablando, no existe una limitación de movilización como tal. Lo que existe es una limitación a la reunión o a la libre asociación. Sin embargo, en una marcha lo que usted está haciendo es ejerciendo el derecho de la libertad de expresión por una causa o un motivo determinado. Así que por supuesto que es legítimo y en este caso particular del 1 de mayo, por ejemplo, no está prohibido el tema de manifestarse y dar a conocer las demandas a través de ejercer la libertad de expresión.

Foto/ Archivo LPG

¿Deben tener temor los medios de comunicación o las audiencias en general por emitir criterios?

En mi opinión si existe un terrorismo de Estado para los medios de comunicación porque las reformas que se han realizado son demasiado abiertas. No generan una conducta específica que pueda determinarse como delito. El problema es que si estamos en un sistema donde se vulneran las garantías y derechos fundamentales, entonces existe el riesgo que pueda ser criminalizada una persona particularmente en un delito de divulgación en cualquier medio de comunicación.